F rasi motivazionali che ti danno una mano quando hai bisogno di pensare positivo e affrontare gli ostacoli della vita, ma anche per incoraggiare gli amici

A volte tutto quello che ci serve sono le parole giuste: bastano poche frasi motivazionali, ma adatte alla nostra situazione, per darsi una scossa, rialzarsi e ripartire con il sorriso. Scopri le massime che abbiamo scelto come incoraggiamento per i tuoi "giorni no" o per superare una situazione difficile. Sono solo parole certo, semplici frasi belle, ma la positività che contengono può contribuire a darti la carica che ti serve.

Frasi positive motivazionali

Puoi usare queste frasi per consolare un'amica che si sente giù: un passo alla volta, sfida dopo sfida.

“La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi.”

(H. Jackson Brown Jr.)

(H. Jackson Brown Jr.) "Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo.'' (Pablo Picasso)

“Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai quello che sei capace di fare.’’

(Arthur Ashe)

(Arthur Ashe) “Esiste un’isola di opportunità all’interno di ogni difficoltà.” (Anonimo)

“Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta.” (Anonimo)

“Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante… Superarle è ciò che le dà significato.” (Joshua J. Marine)

“Sbagli il 100% dei colpi che non spari.” (Wayne Gretzky)

“Se puoi sognarlo, puoi farlo.’’ (Walt Disney)

"Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.''

(Proverbio arabo)

(Proverbio arabo) “Il primo passo che devi fare se vuoi essere una persona di successo è decidere che tipo di persona vuoi essere. Esistono 3 tipi di persone: coloro che fanno accadere le cose; coloro che guardano accadere le cose e coloro che si meravigliano di ciò che accade.” (John M. Capozzi)

“Non avrai mai fallito finché continuerai a provare.” (Anonimo)

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.’’

(Mark Twain)

(Mark Twain) “Non aver paura di lottare per ciò in cui credi, anche se questo significa lottare da solo.” (Anonimo)

“Piccole opportunità sono spesso l’inizio di grandi imprese.” (Demostene)

Frasi motivazionali brevi

Molto spesso bastano poche parole per accendere una lampadina nella nostra mente e reinnescare la motivazione. Ecco perché spesso le frasi brevi sono le più efficaci, e sono anche le più ficcanti da condividere sui social o con gli amici, magari per dare il buongiorno.

Non pentirti di quel che hai fatto, se quando lo hai fatto eri felice (Jim Morrison)

La tua felicità dipende solo da te

Colui che vuole viaggiare felice deve viaggiare leggero (Antoine de Saint-Exupery)

È dura fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo (Theodore Roosevelt)

Se perdi qualcuno ma trovi te stessa hai vinto

Scegli di essere dalla tua parte

A volte non puoi cambiare le cose, ma puoi sempre decidere come viverle

Vola solo chi osa farlo (Luis Sepulveda)

I nuovi inizi sono spesso mascherati da finali dolorosi (Lao Tzu)

Frasi sullo sport, sull'allenamento e sulla palestra

Non c'è bisogno di essere atleti professionisti per aver bisogno di tutta la motivazione possibile per raggiungere i propri obiettivi. Fare attività fisica può essere una semplice attività che portiamo avanti per il nostro benessere, anzi a volte è proprio fondamentale per la nostra salute e per il nostro umore. Eppure quando ci lasciamo travolgere da vita sedentaria e pigrizia, tutto quello che ci servirebbe è la parola giusta per recuperare l'energia e inforcare le sneakers! Ecco le frasi motivazionali per chi fa sport.

Ogni fallimento è semplicemente un'opportunità per ricominciare in modo più intelligente (Henry Ford)

Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi (Confucio)

Non hai bisogno di vedere l'intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino (Martin Luther King)

Credi di potercela fare e sarai già a metà strada (Theodore Roosevelt)

Non fermarti quando sei stanca, fermati quando hai finito (Marilyn Monroe)

Se qualcuno ti dice che non puoi farcela, quella persona ti sta mostrando i suoi limiti, non i tuoi (Anonimo)

Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto (Michael Jordan)

Cadi sette volte, rialzati otto (proverbio giapponese)

Se non riesci a prepararti sei pronto a fallire (Mark Spitz)

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

La concentrazione è il motivo per cui alcuni atleti sono migliori di altri. (Edwin Moses)

Frasi motivazionali sul lavoro

Il lavoro è giustamente uno degli ambiti più importanti della nostra vita: non solo ci dà indipendenza economica, ma ci realizza come persone all'interno della società. Eppure quante volte ci buttiamo giù pensando di aver fallito e di non essere all'altezza del proprio ruolo? Crescere è sempre possibile: prova a ritrovare la carica con queste frasi motivazionali che funzionano particolarmente bene nel mondo del lavoro.

I treni che cambiano la vita esistono. Ma non si aspettano, si guidano.

Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno (Robert Collier)

Per ogni minuto che rimani arrabbiata perdi 60 secondi di felicità (Ralph Waldo Emerson)

Se hai tempo per lamentarti, hai tempo per cambiare ciò di cui ti lamenti (Anthony J. D'Angelo)

L'inizio è la parte più importante di un lavoro (Platone)

Non prendete mai decisioni basate sulla paura. Prendete decisioni fondate su speranza e possibilità (Michelle Obama)

La mente è come un paracadute: funziona solo se si apre (Albert Einstein)

Cadere non è un fallimento. Fallimento è rimanere là dove si è caduti (Socrate)

Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo (Abraham Lincoln)

Riposati ogni tanto: un campo che ha riposato dà un raccolto abbondante (Ovidio)

Per avere successo lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione (Walt Disney)

Frasi motivazionali sul lavoro di squadra

Lavorare in squadra, fare gruppo e impegnarsi per raggiungere il medesimo traguardo non è sempre semplice. Queste frasi motivazionali sul lavoro di squadra ti aiuteranno a superare gli ostacoli che ti troverai davanti nel doverti relazionare con colleghi che non sempre agiscono e la pensano come te.

“Molte mani rendono il lavoro leggero” – John Heywood

“Non importa quanto un uomo possa fare, non importa quanto coinvolgente la sua personalità possa essere, egli non farà molta strada negli affari se non sarà in grado di lavorare con gli altri” – John Craig

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo” – Henry Ford

“Più lavori, più la gente ti vede lavorare e più ha voglia di collaborare con te, e viceversa” – Stephen Root

“Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere” – Karl Jaspers

La cosa bella del lavoro di squadra è che hai sempre qualcuno dalla tua parte” – Margaret Carty

Frasi motivazionali sulla vita

Le frasi sulla vita sono spesso quelle che più ci fanno riflettere e che spesso ci fanno riprendere il contatto con le cose che contano davvero, facendoci capire che è inutile lamentarsi o arrendersi. L'importante è rialzarsi sempre in cerca di un momento migliore, magari facendoci aiutare dal tesoro inestimabile che è l'amicizia.

Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore (Helen Keller)

A volte si ringrazia anche chi ci fa del male perché, costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

Alla fine quello che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni (Abraham Lincoln)

Il segreto della felicità è la libertà, il segreto della libertà è il coraggio (Tucidide)

Svegliati determinata e vai a letto soddisfatta di te stessa

Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare a vedere la pioggia (Paulo Coelho)

Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice

La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento: se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili (Proverbio Indiano)

Per quanto difficile possa essere la vita c'è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle, non i vostri piedi (Stephen Hawking)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici (Kahlil Gibran)

Quando tutto sembra andare male, ricordati che gli aerei decollano controvento e non con il vento favore (Henry Ford)

Frasi sull'autostima

Aumentare l'autostima è un metodo fondamentale per vivere meglio, per sentirsi realizzate, e per essere intaccate il meno possibile dal giudizio degli altri. Insomma, è il primo step per vivere sereni. Spesso pensiamo di dover cambiare, di doverci migliorare a tutti i costi o peggio adattarci alle aspettative degli altri e a quelle che pensiamo siano le "regole" della società. Leggi queste frasi sull'autostima per ritrovare te stessa!

Per sentirti bella devi cominciare dalla testa, non dallo specchio

Impara ad ascoltare la te che si vuole bene

Sbagli a credere che la tua autostima possa dipendere dalla forma del tuo corpo

Credo che la peggiore cosa che noi donne possiamo fare alle altre donne sia non condividere la verità sui nostri corpi (Michelle Obama)

La formula della felicità e del successo è semplicemente essere te stessa, nel modo più vivido possibile (Meryl Streep)

Chi combatte rischia di perdere, ma chi non combatte ha già perso (Bertold Brecht)

Non c'è limite a ciò che noi, come donne, possiamo realizzare (Michelle Obama)

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere (George Eliot)

Non permettere alle persone di offuscare il tuo splendore perché sono cieche (Lady Gaga)

Sii te stessa, non c'è nessun'altra migliore (Taylor Swift)

Non voglio che le altre persone decidano chi io debba essere. Voglio deciderlo io stessa (Emma Watson)

Frasi filosofiche motivazionali

Anche la filosofia può essere una buona fonte da cui attingere frasi motivazionali. I più grandi pensatori di ogni epoca, infatti, hanno scritto massime motivazionali che ci invitano a riflettere sulla vita e sul suo significato, ma anche sull’amore e sulle relazioni di coppia.

“La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti”.

(Sören Kierkegaard)

(Sören Kierkegaard) “Comincia a vivere subito e considera ogni giorno come una vita a sé”.

(Lucio Anneo Seneca)

(Lucio Anneo Seneca) “La vita deve essere vissuta come un gioco”. (Platone)

“L’amore è il grande agguato che la natura ha teso agli uomini per propagarne la specie”. (Arthur Schopenhauer)

“L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi”. (Aristotele)

“Amare è volere il bene di qualcuno”. (San Tommaso d’Aquino)

Frasi motivazionali psicologia

La psicologia è una scienza che ci aiuta a guardarci dentro, imparando ad accettarci e amarci per quello che siamo. Conoscere quindi i principi base che stanno dietro allo studio psicologico è fondamentale per acquisire maggiore consapevolezza di noi stesse, vivendo in modo più sereno. Ecco alcune frasi motivazionali che ti serviranno per analizzarti a fondo e che, pur essendo state pronunciate da importanti personaggi del passato, potrebbero tranquillamente essere dette da uno psicologo oggi.

“Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro”. (Steve Jobs)

“Sforzati di non avere solo successo, ma piuttosto di essere di valore” (Albert Einstein)

“Mantieni il tuo volto sempre di fronte al sole e le ombre cadranno dietro di te”. (Walt Whitman)

“Le crisi e le avversità, spesso diventano occasione di crescita interiore”. (Isabel Allende)

“Quando si smette di crescere, si incomincia a morire”. (William Burroughs)

“La cosa più difficile è quella di prendere la decisione di agire, il resto è semplice tenacia”. (Amelia Earhart)

Immagini e frasi motivazionali da condividere

Se sei in cerca di immagini e frasi motivazionali combinate da condividere sui social o su whatsapp con gli amici la gallery di seguito è quello che fa per te.