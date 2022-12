Cosa significa sognare soldi: interpretazioni e consigli

C apita a tutti di sognare i soldi, siano essi di carta o di moneta, guadagnati faticosamente o rubati, trovati o regalati, vinti o in eredità. Ma qual è il significato di questo sogno che così tanto ci fa disperare?

Sognare soldi significa entrare in un meccanismo di desiderio di uno degli oggetti più ambiti della nostra vita, o comunque di una delle valute più importanti della società in cui nostro malgrado siamo immersi. Sognare “il vil denaro” non è sintomo di superficialità, quanto piuttosto un sintomo della realtà che ci circonda.

Sogniamo il denaro perché ne abbiamo bisogno, perché ci fa preoccupare o perché è al centro dei nostri pensieri. Lo sogniamo perché in qualche modo è uno degli elementi che più condiziona le nostre opportunità e la nostra capacità di vivere la vita.

La simbologia dei soldi

Gli psicanalisti sostengono che l’interpretazione dei sogni è possibile, e può rivelarsi utile in alcune circostanze. Proprio come i sogni erotici, i sogni sul denaro costituiscono una parte abbastanza importante della nostra quotidianità dall’altra parte dello specchio. Del resto, per quanto venale possa sembrare questa affermazione, sesso e denaro tendono ad essere fonte di preoccupazione per molte di noi – che ci piaccia ammetterlo o meno.

La preoccupazione si trasforma in pensieri, e i pensieri inevitabilmente si ripercuotono su quello che sogniamo. Il denaro ha una simbologia molto significativa. Il denaro è da sempre un simbolo di potere e di forza all’interno della società moderna, e rimane uno strumento indispensabile e inevitabile per esercitare una grande quantità di diritti sulla vita. Al tempo stesso, il denaro apre le porte, quando c’è, e le chiude, quando manca. I soldi sono opportunità, ma anche uno strumento per mantenersi saldi e sicuri nel futuro che verrà. Dai soldi, che ci piaccia o no, dipende la nostra serenità. Infine, il denaro è anche simbolo di piacere e condivisione, quando non manca.

Quando il denaro è poco, o inteso in maniera negativa, il suo valore diventa altrettanto importante, ma ha accezioni negative. Immagina per esempio il denaro rubato, che si fa simbolo di tradimento. Il denaro può anche essere uno strumento per colmare un vuoto affettivo, o trasformarsi in autentica dipendenza. I sogni riflettono il valore del denaro che inconsciamente gli si attribuisce, e vengono interpretati sotto una lente altamente chiarificante.

Sognare soldi in banconote

Sognare il denaro sottoforma di banconote è segnale, solitamente, di ricchezza o prosperità. I soldi di carta tendono a valere più della moneta, e questo è simbolico anche nel sogno. In linea generale, sognare soldi in banconote è sintomo di grande concretezza o capacità di realizzare i propri progetti.

Quando le banconote sono davvero tante, il denaro diventa sintomo di abbondanza o delle energie profuse nell’ottenerle. Spesso è anche simbolo di una ricchezza non solo fisica, ma anche interiore.

Il sogno riflette non solo le nostre aspirazioni o lo stato delle cose, ma anche le nostre più grandi paure. Il denaro in banconote, declinato in questo senso, diventa fonte di grande ansia e dolore. Il denaro simboleggia la paura o la frustrazione dovuta al fatto che ottenere quello che si è sempre desiderato riesce così difficile – mentre agli altri riesce sempre molto naturale.

Sognare le monete o il denaro “spiccio”

La moneta può essere interpretato come simbolo di purezza. Il denaro spiccio rappresenta l’essenziale, quel poco che basta a soddisfare le proprie necessità. Il denaro in moneta è antico e autentico, e dà valore alle cose semplici e spesso molto economiche che diamo per scontate, ma senza le quali non potremmo vivere.

Altri modi di sognare soldi

Il denaro ha delle accezioni, positive o negative, in base al mondo in cui lo si ha procurato, ma anche al modo in cui il sogno ci ha fatto sentire quando lo abbiamo vissuto o quando ci siamo risvegliati. Per esempio:

Sognare il denaro trovato è simbolo di buon auspicio. In effetti, denaro o tesori trovati per caso possono essere simbolo delle grandi prospettive che si stanno aprendo per il futuro della persona.

Sognare denaro rubato esprime il desiderio di ottenere o perdere qualcosa. Chi sogna di rubare qualcosa è perché vuole ottenere qualcosa che sa di non meritare. Sognare di essere derubati, invece, indica che stiamo venendo privati di qualcosa per cui abbiamo duramente lavorato, e simboleggia la paura che viene dall'idea che qualcuno possa provocarci danno per avvantaggiare se stesso. A nostro scapito.

Sognare denaro falso significa che la nostra mente potrebbe starci mettendo in guardia dagli amici di cui ci siamo circondati. Per esempio, l'inconscio potrebbe starci suggerendo che le persone che abbiamo vicino non sono in realtà quelle che pensiamo.

Regalare i soldi a qualcuno in sogno significa che questa persona merita più attenzione dalla nostra parte. Al contrario, ricevere soldi in regalo simboleggia il bisogno di ricevere più attenzione da questa persona.

Perdere i soldi in sogno , invece, simboleggia energie e fatiche sprecate. I soldi perduti sono l'avviso della nostra mente di rivolgerci ad attività più pratiche e remunerative.

I soldi ereditati o vinti simboleggiano un suggerimento che ci dà la mente a perseguire ambizioni e valori più alti, e ci incoraggiano a seguire la nostra strada.