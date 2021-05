La cura di sé passa (anche) dalla cura della propria casa

L a strada della mindfulness passa anche da una casa dove tutto ha il suo posto e ogni cosa ha uno spazio dedicato

È necessario ammetterlo: avere una casa in ordine e dove ogni cosa al suo posto ha la capacità di acquietare qualsiasi animo. Lo hanno dimostrato gli studi, la cleaning therapy funziona e negli ultimi anni è diventata un vero e proprio movimento che insegna ad apprezzare ciò che si ha ed eliminare tutto ciò che invece non passa più energie positive e vibrazioni che possono renderci migliori.

Sembra banale, ma prendersi cura della propria casa equivale ad aggiungere uno step meditativo che va a concludere un cerchio perfetto fatto di tanti piccoli rituali che possono aiutarci a prendere la vita con più positività.

Se tenere in ordine la tua dimora, stirare i capi sgualciti o rinfrescare quella camicia abbandonata ti può sembrare noioso forse non l’hai mai fatto nel modo giusto oppure hai solo pensato di arrivare alla fine senza soffermarti su ciò che stavi facendo.

Ad esempio lavare i pavimenti: un ottimo esercizio fisico unito all’aroma terapia post detersione. Oppure lavare i vestiti che si indossavano durante una discussione e, meglio ancora, farlo a mano permette di liberare la testa di pensieri negativi.

E stirare? Per tante una passione, per alcune una vera tortura da evitare in tutti i modi. Eppure, forse, non ci è mai soffermati abbastanza su quanto ci si possa sentir bene dopo aver visto pile e pile di capi diminuire mentre si stira.

Una volta accumunato alla fatica fisica, oggi stirare diventa un vero piacere specialmente grazie alla tecnologia che rende i ferri da stiro sempre più leggeri e scorrevoli. Così facili, e sicuri, da usare che la mentre potrà iniziare a viaggiare senza doversi preoccupare di rovinare tessuti o capi delicati.

Una vera e propria terapia per corpo e mente perché; dopo tante ore passate davanti a un pc, permette di stare in piedi per qualche minuto permettendo così alla circolazione di migliorare il suo percorso. Non solo, la mente potrà eliminare qualsiasi pensiero faticoso che ha riso più grigia una giornata, proprio come il vapore elimina le pieghe più antipatiche.

Proprio come il corpo è il tempio dell’anima, anche la casa lo è e prendersene cura, in tutti gli aspetti, è il primo step per ritrovare serenità e pace interiore.