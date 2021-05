Come è cambiato il modo di stirare negli anni?

P roprio come il mondo è in continuo sviluppo, anche le piccole faccende di casa stanno subendo un’evoluzione grazie al mondo della tecnologia

Gli usi, i costumi, i modi di fare e le abitudini: impossibile negare che il mondo sia cambiato e in maniera decisamente importante. Un cambiamento che, nonostante coinvolga tutti quanti, ha colpito in maggior modo il mondo femminile: il lavoro, le posizioni di potere e non solo.

L’empowerment femminile è ormai una costante in continua crescita della nostra società e non passa solo e solamente dall’affermazione personale, ma anche da quelle piccole cose che per anni hanno segnato la vita delle donne e che, oggi, non sono più legate al ruolo femminile.

Proprio come stirare, attività che per anni è stata vista di competenza solo e solamente delle donne, oggi ha subito un cambio radicale, merito anche dei mille e più strumenti che, sempre più velocemente, si sono evoluti e tecnicizzati offrendo un aiuto più che valido.

Ferri da stiro più leggeri, caldaia per il vapore sempre più potenti, piastra con materiali altamente tecnologici che evitano di rovinare anche i capi più delicati: le possibilità di oggi sono così tante che c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Così tante che stirare non è più un obbligo e uno spreco di tempo come ai tempi delle nostre nonne, ma ora è quasi un passatempo: un momento per riordinare le cose, sia fisicamente che nella propria testa. Un momento da aggiungere come mantra alle varie attività di ogni giorno per trovare un po’ di relax.

Anche se sembra impossibile, l’empowerment femminile passa anche da tutto questo: non solo rendere la gestione della casa, almeno, al 50% tra uomo e donna. Ma anche trovare tutti gli escamotage e aiuti per rendere più facile e leggero qualsiasi tipo di lavoro, stirare compreso.

Perché chi lo dice che stirare sia noioso e faticoso? La tecnologia ci aiuta ogni giorno e, forse, fino ad ora hai solo scelto i tool sbagliati.

Ricorda: più tecnologia, più libertà. Anche a casa.