Frasi Matrimonio Celebri

Le frasi belle esistono naturalmente anche per quello che è il giorno più bello, quello del matrimonio! Ecco alcune frasi per matrimonio che portano la firma di grandi autori, cantanti, poeti. Le frasi sul matrimonio celebri sono perfette per i biglietti con cui ogni invitato accompagna il suo regalo. Queste frasi e aforismi sono state scritte per celebrare questo sacramento speciale. Questa è una raccolta di frasi di auguri di matrimonio che vi sarà veramente utile nel momento in cui dovrete fare le congratulazioni agli amici.

Il matrimonio è il più gran lusso che un uomo possa permettersi (Alphonse Karr)

Il matrimonio è simile alla vita in questo: che è un campo di battaglia, e non un letto di rose (Robert Louis Stevenson)

Il matrimonio è una scienza (Honoré de Balzac)

Il matrimonio spesso può essere un lago tempestoso, ma il celibato è quasi sempre uno stagno fangoso (Thomas Love Peacock)

L'amore umano che si concretizza nel matrimonio deve costituire la pietra di un guado verso l'amore universale (Mahatma Gandhi)

Nella vita coniugale, l'essenziale, è la pazienza. Non l'amore: la pazienza! (Anton Cechov)

Tutte le donne dovrebbero sposarsi, e nessun uomo dovrebbe farlo (Benjamin Disraeli)

Un matrimonio felice è una lunga conversazione che sembra sempre troppo breve (André Maurois)

Chi si ammogliò giovane non si pentì mai (Proverbi)

Il matrimonio è una figata. Sesso senza limiti. Risate. Ah, già, e compagnia assicurata (Bret Easton Ellis)

Frasi Celebri per l'Anniversario di Matrimonio

Per l'anniversario si possono anche scegliere delle frasi sul matrimonio divertenti, oppure restare su autori più classici, quelli che hanno cantato l'amore in maniera elegiaca, come il sentimento più bello e nobile. L'anniversario di matrimonio è un momento importante e queste frasi famose possono essere utilizzate sia dagli amici invitati per i festeggiamenti, che dagli sposi che desiderano farsi gli auguri per l'anniversario di matrimonio l'un l'altra.

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno (Emile Verhaeren)

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla (Charlie Chaplin)

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati (George Sand)

Quando l’amore non è follia, non è amore (Pedro Calderon De La Barca)

L'amore non sta nell'altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell'altro. L'universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni (Paulo Coelho)

Nessuno, neanche un poeta, ha mai misurato la capacità di un cuore (Zelda Fitzgerald)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua (Kahlil Gibran)

Che cosa resta della vita, se non l’aver amato? (Victor Hugo)

Amare qualcuno non è niente, essere amato da qualcuno è qualcosa, amare qualcuno che ti ama è tutto (Bill Russell)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te (Hermann Hesse)

Frasi Celebri per gli Auguri di Matrimonio

Le frasi famose per fare gli auguri di matrimonio non mancano di certo. Non esistono auguri di matrimonio veri e propri scritti da grandi autori, ma si possono estrapolare frasi d'amore di poeti, scrittori e cantanti e utilizzarle proprio come auguri per le nozze. Ecco la nostra selezione delle 10 frasi più belle ed efficaci.

Lo sguardo alle volte può farsi carne, unire due persone più di un abbraccio (Dacia Maraini)

Esci dal circolo del tempo ed entra nel circolo dell'amore (Rumi)

Un amore caduto e ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima (William Shakespeare)

Ciò di cui abbiamo goduto una volta non lo possiamo mai perdere. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi (Helen Keller)

Le note dell'amore fanno l'amore più grande (John Keats)

L'amore è la sola cosa che possiamo portare con noi quando andiamo, e rende la fine così semplice

(Louisa May Alcott)

(Louisa May Alcott) Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa (Emily Brontë)

L'amore è un gioco a cui due possono giocare ed entrambi possono vincere (Eva Gabor)

Il vero amore è una quiete accesa (Giuseppe Ungaretti)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita (Elizabeth Barrett Browning)

Del Papa e di Madre Teresa di Calcutta

Le frasi sul matrimonio famose sono anche di Papa Francesco e di Madre Teresa di Calcutta. Queste due figure sono un grande riferimento per chi è credente e quindi sono le citazioni più indicate per fare le congratulazioni a una coppia di amici o parenti che si sposano in chiesa. Ne abbiamo scelte 5 di Papa Francesco e altrettante di Madre Teresa di Calcutta.

L'amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città (Madre Teresa di Calcutta)

L'amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole (Madre Teresa di Calcutta)

La fame d'amore è molto più difficile da rimuovere che la fame di pane (Madre Teresa di Calcutta)

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare (Madre Teresa di Calcutta)

Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita! (Papa Francesco)



Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva (Papa Francesco)

Il fondamento su cui si può sviluppare una vita familiare armoniosa, è soprattutto la fedeltà matrimoniale (Papa Francesco)

Il “per sempre” non è solo una questione di durata! Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani (Papa Francesco)

Il matrimonio è un lavoro di tutti i giorni potrei dire un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria, perché il marito ha il compito di fare più donna la moglie e la moglie ha il compito di fare più uomo il marito (Papa Francesco)

Dei Poeti

Neruda e Gibran sono fra i poeti che hanno scritto di più sull'amore di coppia. Anche altri autori in versi si sono dedicati all'amore che nasce fra due persone, magari non riferendosi in maniera specifica al matrimonio, ma comunque ad un'unione nata per durare per sempre. Ecco le più belle frasi celebri sul matrimonio dei poeti. Di certo questi saranno degli auguri di matrimonio originali.

E da allora sono perché tu sei,/e da allora sei, sono e siamo,/e per amore sarò, sarai, saremo (Pablo Neruda, sonetto LXIX)



Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene (Pablo Neruda)

Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore (Pablo Neruda)

L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni (Khalil Gibran)

L'amore non guarda con gli occhi ma con l'anima (William Shakespeare)

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto (Nazim Hikmet)

Amore mio ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento (Alda Merini)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato (Walt Whitman)

Amami, perché, senza di te, niente posso, niente sono (Paul Verlaine)

L’arte del matrimonio

Wilferd A. Peterson

La felicità nel matrimonio non è qualcosa che semplicemente accade

un buon matrimonio deve essere creato.

In un matrimonio le piccole cose sono le più grandi …

e non si è mai troppo vecchi per tenersi mano nella mano.

È ricordarsi di dire “ti amo” almeno una volta al giorno.

Non è mai andare a dormire arrabbiati.

È mai darsi per scontati l’un l’altra;

perché le attenzioni non finiscano con la luna di miele,

ma continuino giorno dopo giorno, negli anni.

È avere in comune valori e obiettivi.

È stare in piedi insieme di fronte al mondo.

E formare un cerchio d’amore che accoglie in tutta la famiglia.

È fare le cose l’uno per l’altro, non per dovere o sacrificio,

ma con spirito di gioia autentica.

È apprezzare con le parole, dire grazie con modi premurosi.

Non è alla ricerca della perfezione nell’altro.

È coltivare la flessibilità, la pazienza,

la comprensione e l’ironia.

È avere la capacità di perdonare e dimenticare

e creare un ambiente in cui ciascuno può crescere.

È trovare spazio per le cose dello spirito

e della ricerca comune del bene e del bello.

È stabilire un rapporto dove l’indipendenza,

la dipendenza, e l’obbligo sono alla pari.

Dei film

I film d'amore più belli talvolta parlano anche di matrimonio e da questi si possono ricavare delle frasi splendide da usare per gli auguri. Noi abbiamo selezionato 10 frasi celebri tratte dai film che parlano di matrimonio, a voi scegliere la citazione più adeguata in base al carattere degli sposi e, magari, anche in base alla loro storia personale.

Il matrimonio è tipo una versione tesa e sgradevole di Tutti amano Raymond. Ma non dura 22 minuti, è per sempre (Molto incinta)

Non è che mi senta solo, e non c’entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile (Harry ti presento Sally)

Tu credi che, dopo che ci saremo asciugati, dopo che avremo passato un po' più di tempo insieme, tu saresti d'accordo di non diventare mia moglie? Credi che il fatto di non sposarmi è una possibilità che in qualche modo potresti valutare? Voglio dire, per il resto della tua vita (Quattro matrimoni e un funerale)

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola (Il Signore degli Anelli)

Io credo che il massimo che uno possa dire in tutta onesta è "senti... garantisco che ci saranno tempi duri...garantisco che ad un certo punto uno di noi o tutti e due vorremmo farla finita! ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia ora lo rimpiangerò per tutta la vita! perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me! (Se scappi, ti sposo)

Mi domando se esista qualcosa di più orribile di un marito e di una moglie che si odiano (Scene da un matrimonio)

Kimmy ho ben poche cose di cui essere felice in questi giorni ma vorrei accompagnarti io all'altare dove tu sposerai l'uomo dei nostri sogni perché è te che lui vuole sposare (Il matrimonio del mio migliore amico)

Ricordati: l'uomo è il capo, ma la donna è il collo e può farlo girare quando e come vuole (Il mio grasso, grosso matrimonio greco)

Tu hai l'amore di un uomo che si chiama Steve. Un uomo che quando tu eri via per affari di mozzarelle lui mi ha detto: "Non posso credere che ha scelto me, non posso credere di sposare la donna più bella che io abbia mai visto". E questo mi dice che il tuo matrimonio, non solo funzionerà, ma durerà per sempre...(Prima o poi mi sposo)

Goditi questo momento di celebrità: sarà l'ultimo. D'ora in poi, comandano le donne. Magari non sanno fare altro, ma in fatto di matrimoni sono colossi dell'industria. Per loro è un enorme spettacolo teatrale: più grande è, meglio è. D'ora in poi, ricorda, il tuo compito è solo pagare i conti (Il padre della sposa)

Frasi sul matrimonio felice



Avere un matrimonio felice è il sogno di ogni novello sposo. Quando si riesce a mantenere saldo il rapporto, nonostante le sfide e le incomprensioni della vita quotidiana, bisogna esserne orgogliosi e ricordarsi, di tanto in tanto, di celebrare questa unione anche al di fuori delle date comandante. Se volete dedicare una frase d’amore al vostro partner per ricordargli quanto siete felici insieme, eccone alcune.

Soltanto la morte può sciogliere un vero matrimonio. Anzi non può scioglierlo nemmeno la morte (Hug Von Hofmannsthal)

Quando ti chiedi cos’è l’amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l’uno nell’altro, due cuori che tremano di fronte all’immensità di un sentimento, e poche parole per rendere eterno un istante (Alan Douar)

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne possiedo, perché entrambi sono infiniti (Shakespeare)

Vorrei aver fatto con te tutte le cose che ho fatto (Dal film Il grande Gatsby)

In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere (Dal film Se mi lasci ti cancello)

Frasi sul matrimonio finito



Quando ci si sposa, si giura amore eterno. Ma nella realtà, le cose non vanno sempre così e può succedere che il matrimonio finisca. Alcune volte si pone fine alla relazione in maniera consensuale, altre invece ci si dice addio litigando. La fine di un matrimonio causa sempre grande dolore.

Per quanto siano forti i sentimenti che uniscono un uomo e una donna – in ogni tempo, ma soprattutto direi, nel mondo di oggi – essi possono anche mutare; e quando non esistono più i sentimenti, non esiste neppure più il fondamento morale su cui si basa la vita familiare (Nilde Iotti)

Certi amori, pur abitando sotto lo stesso tetto, vivono più lontani che a migliaia di chilometri (Luciano Sante Manara)

Nelle separazioni, è chi non è davvero innamorato che sa dire le cose più tenere (Marcel Proust)

“Siamo stati sposati” , “I miei peggiori 19 anni”, “Siamo stati sposati per cinque”, “Contando il recupero” (Dal film Ticket to paradise)

Frasi sul matrimonio brevi



Vuoi fare gli auguri per un matrimonio ma senza dilungarti troppo? Gli autori di tutte le epoche ci hanno donato frasi sul matrimonio brevi, ma ricche di significato.

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere (Søren Kierkegaard)

L’amore è fisica, il matrimonio è chimica (Alexandre Dumas Figlio)

Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero (dal film Big Fish)

Il matrimonio è un pranzo interminabile con il dolce servito per primo (Julian Barnes)

Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono (Dal film Hitch)

Frasi sul matrimonio civile



Mentre cala il numero dei matrimoni religiosi, quello dei matrimoni civili è sempre in crescita. Vi capiterà quindi di dover prendere parte a una cerimonia non in chiesa e avrete bisogno di frasi augurali che non riguardino la fede e la religione. Vi diamo alcuni spunti per delle frasi sul matrimonio civile.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una siete fortunati. Se le avete tutte e due siete invincibili

Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi infinite volte, sempre con la stessa persona

Fai bei sogni. Anzi, fateli insieme. Insieme valgono di più (Massimo Gramellini)

Con il tempo, però, ho capito che l'amore non è qualche parolina mormorata a fior di labbra prima di addormentarsi. L'amore si nutre con gesti concreti, di dimostrazioni, di devozione nelle cose che facciamo giorno per giorno (Nicholas Sparks)

Il matrimonio è la decisione fondamentale che un essere umano prende durante la sua vita. Non si tratta di fare la migliore scelta possibile, questo non avrebbe senso, ma di dare la propria parola a qualcuno che, come noi, si impegna tutto (Jacques Chardonne)

Immagini e frasi celebri sul matrimonio