G razie a piccoli accorgimenti in stile Feng Shui possiamo riportare una dose di armonia nella nostra mente a partire da come viviamo la casa

Cos'è il Feng Shui?

Ancora una volta dalla Cina arriva una tradizione antica in grado di migliorarci lo stile di vita. Nata come una vera e propria arte di stampo taoista, il Feng Shui non è solo una moda che ci spiega come arredare la nostra casa.

Letteralmente significa "vento e acqua", due forze naturali che ci guidano nel cambiamento. Infatti, alla base del concetto taoista, dobbiamo saper seguire il cambiamento, allineandoci nella direzione naturale delle cose.

Il Feng Shui si applica negli ambienti che ci circondano secondo questa teoria, per la quale il contesto che ci circonda influenza le nostre reazioni. Alla base c'è quindi la convinzione che l'ambiente possa suscitarci emozioni e suggestionarci.

Come si mette in pratica il feng shui

Per fare feng shui sono tanti gli elementi da considerare: la forma dello spazio interno, la sua posizione nel paesaggio della città, i colori e via dicendo. Questi elementi vogliono essere in armonia con i segnali naturali e le energie dell'ambiente.

Al di là dei canoni estetici, nel feng shui si crea un equilibrio anche con il territorio e le sue caratteristiche.

Consigli di arredamento

Partiamo dalla camera da letto: non si dovrebbero tenere in questa stanza oggetti non legati al riposo e dovrebbe esserci sempre ordine e pulizia. Via quindi a computer, attrezzi per l'allenamento, e qualsiasi altro accessorio non collegato al riposo.

Il letto dovrebbe essere orientato trasversalmente, con la testiera a est e, ancora più importante, non bisognerebbe mai avere la testa che punta all'entrata della stanza.

Se possibile, la stanza da letto dovrebbe stare al nord rispetto al centro della casa, perché l'energia del Nord porta calma e tranquillità. La testiera del letto dovrebbe essere poggiata su una parete unica, senza aperture.

Per migliorare l'energia della camera, utile anche esporre foto di famiglia o quadri, specialmente se di stampo spirituale.

Non consigliati, infine, gli specchi perché richiamano energia e rendono difficile il rilassamento.

Arredamento in cucina

Per la cucina le indicazioni sono:

avere uno spazio ampio e ricco di luce

preferibilmente avere una cucina a pianta rettangolare

mantenere uno spazio adeguato tra il punto dove si preparano i pasti e quello dove si consumano

evitare di posizionare il forno davanti al frigo o al lavello, perché porta tensione

non affiancare gli elettrodomestici tra loro, ma cercare di distribuirli nella cucina

se la cucina si trova a nord è consigliato arredarla anche con piante o con elementi verdi, se si trova a nord ovest invece sono consigliati colori autunnali

I colori nel feng shui

Se la stanza ha pareti bianche, bisognerebbe contrastarle con elementi scuri e luci naturali, introducendo elementi come piante, pietre di vario tipo e legno. Benissimo anche candele, lampade al sale e incensi.