Gli auguri più spiritosi e originali per festeggiare in allegria? Li abbiamo raccolti noi: dire “buon compleanno” non sarà mai stato tanto divertente!

Auguri di Compleanno Simpatici

Ci sono molti modi per dire “tanti auguri!”. A volte si cercano parole in grado di emozionare, frasi belle da dedicare, regali di compleanno originali, altre si vuole stupire chi amiamo con auguri di buon compleanno davvero speciali. Ma se hai un carattere estroso e adori far ridere gli amici, preché non farlo anche in occasione del loro compleanno con degli auguri di compleanno simpatici?

Perché si sa: ridere fa davvero bene allo spirito e allunga la vita! Che si tratti di un parente o dell'amica del cuore, cosa c’è di meglio quindi che far trascorrere un compleanno in allegria?

Eppure, strano ma vero, strappare un sorriso è spesso più difficile che far versare qualche lacrima di sincera commozione. Divertire è sovente molto più complicato che emozionare con frasi e aforismi!

Se stai cercando dunque una battuta davvero simpatica e un modo originale per regalare a una persona cara un momento di autentico buon umore nel giorno della sua festa, sfoglia la nostra gallery: abbiamo raccolto le frasi di auguri più spiritose per gli auguri di buon compleanno!

Immagini di Auguri per Compleanno simpatici

Le immagini simpatiche per fare gli auguri di compleanno sono un modo davvero ironico e divertente per stupire il festeggiato. Le frasi di auguri di compleanno per l'amica si possono trasformare in meme, delle immagini divertenti con sopra un augurio speciale e originale. Scegli tra queste immagini per gli auguri di compleanno simpatici quella che fa per te! Se vuoi fare gli auguri via social, ti consigliamo di consultare le frasi per Instagram, frasi per i selfie .

Frasi simpatiche di auguri

Delle frasi simpatiche per auguri di compleanno, ironiche e fantasiose, adatte agli amici più cari come ai familiari che ci conoscono e che di conseguenza sanno bene che abbiamo uno spiccato senso dell'umorismo. Sono frasi simpatiche perché scherzano con il concetto di anni che passano, dell'invecchiamento in maniera leggera e divertente. Queste possono essere usate anche come auguri per il primo compleanno, indirizzandoli però ai genitori.

Non festeggiare il tempo che passa, ma passa il tempo festeggiando. Buon compleanno !

! Per la tua festa di compleanno ti sei ricordato di invitare anche i pompieri? Spegnere tutte quelle candeline deve essere diventato davvero impegnativo!

deve essere diventato davvero impegnativo! Auguri cara, non pensare agli anni che passano: il tempo è solo una convenzione inventata dagli uomini per far arrabbiare le donne!

che passano: il tempo è solo una convenzione inventata dagli uomini per far arrabbiare le donne! I compleanni fanno bene alla salute! Studi scientifici hanno dimostrato che le persone che festeggiano più compleanni vivono più a lungo. Tanti auguri!

vivono più a lungo. Tanti auguri! Quest’anno avrei voluto regalarti qualcosa di unico, bellissimo e inimitabile. Purtroppo la carta regalo non era en pendant con i miei occhi quindi dovrai accontentarti del classico… buon compleanno!

Per festeggiare il tuo compleanno avrei pensato a un bel viaggio. Ti dispiacerebbe annaffiare le piante durante la mia assenza? Tanti auguri !

! Ti hanno già detto che tutte queste candeline fanno sembrare davvero piccola la torta? Buon compleanno!

E così è il tuo compleanno! Credo di interpretare i sentimenti di tutti nel dirti: aspettiamo la torta !

! Gli anni passano veloci, ma tranquillo: non ne hai perso nessuno, li dimostri tutti! Auguri !

! Pare che la Calotta Polare Artica sia a rischio scioglimento. Ma dico, era proprio necessario accendere tutte quelle candeline contemporaneamente? Tanti auguri!

Auguri Simpatici per Whatsapp e messaggi

Whatsapp è senza dubbio l'app che utilizziamo più frequentemente per fare degli auguri simpatici di compleanno. Si possono condividere questi auguri in chat, oppure mandare un messaggio privato (anche su altri social come Facebook eventualmente) per far iniziare la giornata a chi compie gli anni con la giusta dose di allegria e una risata! Ecco le frasi per Whatsapp di compleanno.

L'età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio o un vino (Barbara Johnson)

La mezza età è quando uno ha conosciuto tante persone che ogni nuova persona che conosce gli ricorda qualcun altro (Ogden Nash)

Diffida di una donna che dice la sua vera età, una donna così è capace di tutto" (Oscar Wilde)

L'età è uno stato mentale. Con una sana dose di diniego! (Garfield)

Si ha l'età che si sente di avere... (Thomas Mann)

Invecchiare, che orrore diceva mio padre ma è l'unico modo che ho trovato per non morire giovane (Daniel Pennac)

A tavola non si invecchia (proverbio)

Be', il tuo compleanno è solo una volta l'anno... almeno fino ai trenta, poi, si sa, ne avrai uno ogni due anni! (Ai confini della realtà)

Questo è uno dei vantaggi delle donne: dopo i venticinque anni sorvolano sui loro compleanni come su cose sconvenienti (William Somerset Maugham)

Compleanni e anniversari sono festività che trascuro, se è possibile. Tutte implicano un coinvolgimento umano che preferisco evitare (Ai confini della realtà)

Biglietti di Auguri di compleanno simpatici

Ci sono ancora i cari vecchi biglietti di auguri di compleanno? Sicuramente sì, perché un biglietto da conservare fa sempre piacere, soprattutto se accompagna un regalo che non deve essere necessariamente costoso, ma certamente ben pensato. Cosa scrivere dunque nel biglietto? Ecco lo spunto per frasi di compleanno adatte! Prova altrimenti con delle frasi sulla bellezza se vuoi fare una cosa particolare.

Tantissimi auguri di compleanno, che sia l'inizio di un anno meraviglioso

Un anno in più: tanta esperienza, saggezza, ma in fondo sei sempre la stessa fantastica amica

Auguri di buon compleanno, che tu possa festeggiare come meriti

Un compleanno unico per un'amica altrettanto unica

Come te non ne fanno più, tanti auguri!

I miei migliori auguri, te lo dico ogni anno e ogni anno lo penso davvero

Auguri di un felice compleanno, pensa ad avere una giornata tutta per te

Spero che oggi e in futuro tutto ciò che vuoi si avveri

Che questa sia davvero la tua giornata speciale

Un augurio di cuore alla persona con il cuore più grande del mondo

I 18 anni sono un traguardo veramente importantissimo, segna l'ingresso nella maggiore età (si può votare!) e, simbolicamente, anche nell'età adulta, sebbene si sia ancora molto giovani. Ecco perché è importante fare gli auguri divertenti e simpatici a chi compie 18 e non lasciare trascorrere una giornata così, senza celebrarla degnamente.

Avrò diciotto anni fino alla morte (Haruki Murakami)

Il buon senso è la collezione di pregiudizi acquisiti a partire dai diciotto anni (Albert Einstein)

Tu raccoglierai nella vecchiaia i frutti della tua condotta di giovane uomo. Sii felice a diciott’anni, serio a venticinque anni, saggio a trenta e tu sarai ricco a quarant’anni (Honoré Beaugrand)

A diciotto anni le convinzioni sono le colline da cui ci affacciamo alla vita. A quaranta sono le caverne in cui ci nascondiamo (Francis Scott Fitzgerald)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo (Lao Tzu)

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente approdare ai diciotto (Mark Twain)

18 anni, 18 sogni: che si avverino tutti

Non riuscirò mai a riprendermi dallo shock che tu abbia 18 anni

18 anni, auguri alla nostra piccola grande donna

I 18 arrivano una volta sola nella vita, goditeli!

Auguri per i 50 anni

50 anni sono un importante giro di boa e vanno degnamente festeggiati. Talvolta vengono attesi con una certa ansia, in altri casi, invece, vengono accolti se non a braccia aperte almeno con una certa serenità. Una cosa è sicura: anche a 50 anni una buona dose di ironia non può e non deve assolutamente mancare, a cominciare dagli auguri.

A cinquant’anni ognuno ha la faccia che merita (George Orwell)

L’uomo che a cinquant’anni vede il mondo così come lo vede quando ne aveva venti ha sprecato trent’anni della sua vita (Muhammad Ali)

La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni (Coco Chanel)

I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza, ma i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia (Victor Hugo)

Credo che in due occasioni di compleanno ci si senta improvvisamente decrepiti: a diciannove anni e a cinquanta (Gesualdo Bufalino)

Fino ai trent’anni, avevo in testa una sola idea: lo sterminio dei vecchi; ora che ho passato i cinquanta, quello dei giovani (Emil Cioran)

A vent’anni tutti mi dicevano: “Vedrai quando avrai cinquant’anni!” Ora ho cinquant’anni e non ho visto un bel nulla (Erik Satie)

Se a 50 anni pretendi di essere come a 30, hai perso. Se a 50 ti limiti a essere la versione migliore di te, sei vincente (Alessandra Ferri)

Prima dei cinquant’anni si è giovani e belli. Dopo si è belli (Jacques Higelin)

E dopo i 50 anni, mancano solo i 100!

Frasi di Auguri per i 60 anni

Anche un compleanno di 60 anni è molto importante, forse meno simbolico di altri, ma comunque un importante traguardo. Ecco quindi le frasi che possiamo utilizzare per fare gli auguri di compleanno ai neo sessanteni e strappargli qualche risata!

Anche a sessant’anni puoi ancora averne quaranta, ma solo mezz’ora al giorno (Anthony Quinn)

Si diventa giovani a sessant’anni. Sfortunatamente, è troppo tardi (Pablo Picasso)

Bisogna tenersi in forma. Mia nonna, all’età di sessant’anni, ha cominciato a farsi 5 miglia a piedi ogni giorno. Adesso ha 97 anni e non sappiamo dove sia finita (Ellen Degeneris)

Oggi i sessanta sono come i quaranta di ieri (Vasco Rossi)

A sessant'anni ci si può sentire e si può vivere proprio come una ragazzina (Tina Turner)

I sessanta sono i nuovi trenta, figlio di puttana (Birdman)

Voi altri uomini siete fortunati... fino a novant'anni... io ho più di sessant'anni, ho chiuso (Iva Zanicchi)

Quello che so a sessant'anni lo sapevo altrettanto bene a venti. Quarant'anni di un lungo, superfluo lavoro di verifica... (Emil Cioran)

Anche se siete sani e robusti, anche se l'amore vi serba ancora de' fiori, dichiaratevi vecchi a sessant'anni (Paolo Mantegazza)

Puoi schiacciare pisolini ovunque, addirittura al volante. Sarà una pacchia! Non vedo l'ora di essere una vecchia carampana piena di rughe (How I Met Your Mother)