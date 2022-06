Stanca di scrivere i soliti biglietti per fare gli auguri ad amici e parenti che si sposano? Ecco qualche idea originale

Auguri Matrimonio Originali

Si avvicina il giorno del matrimonio dei tuoi amici e ti sembra di aver pensato a tutto, dall'abito alla pettinatura alla babysitter. Ti mancano solo le frasi belle per accompagnare il tuo regalo e augurare tutto l'amore del mondo ai futuri sposi. Se hai il panico da foglio bianco non perderti nell'astrazione cercando frasi pompose e ricercate, ma immagina di essere accanto agli sposini e raccontare loro cosa significhi per te stare insieme, questo devono dire le frasi per matrimonio.

Nel caso il blocco dello scrittore persista, leggi le nostre frasi e aforismi e troverai qualche spunto perché il tuo biglietto sia conservato nell'album dei ricordi più belli. frasi di auguri per il matrimonio che faranno emozionare e commuovere anche il più resistente ai fazzoletti!

Auguri promesse Matrimonio originali



promesse di matrimonio possono essere un momento davvero emozionante, soprattutto se la coppia di sposi decide di celebrarle come se fossero un'anteprima del matrimonio. In questo caso, sebbene un regalo non sia necessario, è però importante offrire almeno un biglietto, per segnare questa importante celebrazione. Non si usano, in questo caso, degli auguri per le promesse di matrimonio originali. Se gli sposi ci tengono affinché sia un evento solenne, potete anche dedicare loro delle Lepossono essere un momento davvero emozionante, soprattutto se la coppia di sposi decide di celebrarle come se fossero un'anteprima del. In questo caso, sebbene un regalo non sia necessario, è però importante offrire almeno un biglietto, per segnare questa importante celebrazione. Non si usano, in questo caso, degli auguri di matrimonio , ma delle parole che alludono al giorno delle nozze. Ecco le idee per gli. Se gli sposi ci tengono affinché sia un evento solenne, potete anche dedicare loro delle frasi sul matrimonio di Papa Francesco

Che quelle che oggi non sono che promesse si trasformino presto nella più bella delle realtà!

Questo è solo il primo passo, mi raccomando: non fate quelli tutti chiacchiere e distintivo!

Ti appartengo, se ci tengo, io prometto e poi mantengo. Adesso giura. Ok, magari giurare no, ma promettere è già un impegno non da poco

Le promesse sono belle, ma noi aspettiamo delle solide realtà. Ci si rivede al matrimonio!

Grazie di averci reso partecipi di questo splendido momento delle promesse, veglieremo affinché le manteniate tutte

Una promessa è una promessa e oggi più che mai questo detto è vero

E che non siamo promesse da marinaio: presto fatte e presto dimenticate

Ci avete fatto emozionare con le promesse, ora l'aspettativa per il grande giorno è ancora più grande!

100 di queste promesse! Oppure va benissimo un matrimonio altrettanto emozionante

Delle splendide promesse che riflettono il cuore ardente di chi le ha pronunciate

Biglietti auguri matrimonio originali

biglietti di auguri per il matrimonio originali. Cosa scrivere nei biglietti di auguri per il matrimonio originali? Le idee, come al solito, non ci mancano affatto. Si può essere spiritosi, si può ricorrere a delle frasi sul matrimonio divertenti , citare delle frasi celebri sul matrimonio che altri invitati non oserebbero mai proporre. Ma, naturalmente, si può anche ricorrere alla propria fantasia e inventare di sana pianta cosa scrivere nei

Tanti auguri per il vostro matrimonio, vi auguriamo che sia tutto unico, speciale, imprevedibile!

Auguri di matrimonio: il bello ha ancora da venire

Tantissimi auguri per un matrimonio che sia diverso da tutti gli altri. Lo so, voi volevate la favola, ma che gusto c'è a vivere qualcosa di già visto?

Congratulazioni per il matrimonio: è una tappa importante, ma ricordate che non è l'ultima!

Un augurio speciale e originale per il matrimonio, perché vi riservi sempre qualche sorpresa

Auguri di matrimonio unici, dalla vostra amica unica e irresistibile. Non pensate che ora che vi sposate vi liberiate di me!

Tantissimi auguri per un felice matrimonio, che ogni istante sia unico, diverso, magico

Auguri per un matrimonio felice. Che banalità, direte voi. Ma no, non lo è, perché i matrimoni felici non sono poi molti!

Tanti auguri per il vostro matrimonio, che ogni giorno sia sorprendente, al punto da rimpiangere una tranquilla routine (o quasi)

Cosa scrivere in questo biglietto di auguri per il matrimonio? In questo momento non mi viene in mente nulla di originale, quindi accontentatevi di un bel "tanti auguri", ma detto di cuore

Messaggi di auguri matrimonio originali

Non potete essere presenti al matrimonio dei vostri amici, magari avete avuto un contrattempo? Mandate dei messaggi con degli auguri di matrimonio originali per farvi perdonare. Potete anche utilizzare delle frasi sul matrimonio celebri sicuramente avranno un ottimo effetto, oppure provate a inventare un messaggio divertente che li stupisca!

Buongiornissimo! Kaffé! Scherzo, tantissimi auguri per un matrimonio felice!

E insomma oggi ti sposi? Dita incrociate perché vada tutto alla grande

Auguri! Questo matrimonio lo ricordermo a lungo, lo sento

Questo matrimonio non s'ha da fare...ah no, facciamolo subito invece! Tanti auguri

Auguri alla coppia più bella del mondo. O almeno una coppia mediamente carina!

Auguri per un matrimonio pieno di gioia e fantasia: dateci dentro!

Tanti auguri per un matrimonio favoloso, che faccia girare la testa a tutti

Buon compleanno, 100 di questi giorni! Ah, no, ho sbagliato ricorrenza!

Auguri per un matrimonio meraviglioso, non mollate mai!

Stanchi? Stressati? E questo è solo l'inizio

Video messaggi auguri matrimonio originali

video messaggio di auguri invece dei soliti biglietti o messaggi Whatsapp? Il nostro consiglio è di realizzarlo voi stessi, ma, se pensate di non essere capaci o non avete qualche idea geniale, potete come al solito affidarvi alla rete. Potete condividere con gli sposi video originali e divertentissimi come quello che vedete qui sotto! Oppure potete prendere spunto da delle Perché non mandare uninvece dei soliti? Il nostro consiglio è di realizzarlo voi stessi, ma, se pensate di non essere capaci o non avete qualche idea geniale, potete come al solito affidarvi alla rete. Potete condividere con gli sposi video originali e divertentissimi come quello che vedete qui sotto! Oppure potete prendere spunto da delle frasi famose

"Ho capito che amare significa ringraziare l'altro di esistere" è una frase di Alejandro Jodorowsky. Quando una cosa è davanti ai nostri occhi tutti i giorni, la diamo per scontata. Dai questo suggerimento: qualche volta guardatevi e ditevi grazie. Vi renderete conto che state vivendo qualcosa di prezioso.

“E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” Chi meglio di Pablo Neruda ha mai saputo offrire spunti ad una coppia innamorata?

Se il tono serio non fa per te, puoi considerare il lato più gioioso della celebrazione: in fondo state per partecipare a una festa. E quindi puoi parafrasare ( e ripulire) Bret Easton Ellis, che sostiene che "Il matrimonio è una figata. Sesso senza limiti. Risate. Ah già, e compagnia assicurata".

Se la coppia è molto romantica, descrivi la loro storia facendoli sentire i protagonisti di un romanzo, magari pensando alle parole di Etta James: "Finalmente è arrivato il mio amore/i miei giorni solitari sono finiti e la vita è una canzone".

Nei luoghi comuni il matrimonio è la tomba della libertà, ma nel tuo biglietto sostieni l'esatto contrario, vedrai che le tue parole resteranno impresse. Puoi citare Antoine de Saint-Exupéry, l'autore di "Il Piccolo Principe" che ammoniva a "Non confondere l'amore col delirio del possesso, che causa le sofferenze più atroci. Perché contrariamente a quanto comunemente si pensa, l'amore non fa soffrire. Quello che fa soffrire è l'istinto della proprietà, che è il contrario dell'amore."

Non è facile incontrare la persona giusta, ma quando capita, tutto funziona e scorre come un meccanismo perfetto. Come sostiene il compositore americano John Powell: "Dicono che l'amore sia cieco. Io credo che l'amore, quello vero, abbia una vista superiore".

"L'amore è da reinventare, si sa" diceva Arthur Rimbaud, che di amori tormentati ne sapeva qualcosa. Se non ti senti di dare consigli è perché in fondo ognuno deve scrivere la propria storia. Augura agli sposi proprio questo: di avere sempre il gusto della scoperta e di guardare sì lo stesso orizzonte, ma cambiando punto di vista.

"Io, io sarò il re e tu, tu sarai la regina […] possiamo essere eroi, per sempre, che ne dici?" La frase è tratta da Heroes di David Bowie. Ci vuole del coraggio a fare una promessa, ma anche tanta determinazione a mantenerla tutti i giorni. I momenti no ci sono per chiunque, ma prendendosi per mano è più facile risollevarsi.

D'altra parte, lo diceva anche Sting: "If you love somebody, set them free": se davvero ami qualcuno, lascialo libero. Libero di essere se stesso, di esprimersi apertamente, di avere i suoi spazi. Solo così potrà starti accanto per la vita.