5 frasi da dedicarti ogni giorno per essere più forte e più felice

V uoi essere più forte e felice? Ripeti ogni giorno queste cinque frasi e ce la farai!

Le parole sono uno strumento potente e, se le usiamo nel modo giusto, possono aiutarci a migliorare l’esistenza. Per questo, se vuoi essere più forte e felice, dovresti dedicarti delle frasi fondamentali ogni giorno.

Il potere delle parole

Ci sono frasi, infatti, che hanno una grande importanza e non vanno sottovalutate. Pensa, ad esempio, quante volte hai pensato oppure hai pronunciato delle affermazioni come: “Non sono capace”, “Non fa per me”, “Sbaglio sempre”.

Se vuoi davvero credere in te stessa e alimentare la tua autostima, dovresti dire basta a frasi come queste, trovando il coraggio per rifiorire, crescere e migliorare. Perché, anche se a volte non te ne rendi conto, le parole che utilizzi per riferirti a te condizionano fortemente il modo in cui agisci e ti vedi.

Come imparare a credere in te

Per iniziare – davvero – a credere in te inizia a utilizzare le parole giuste. Sceglile con cura, consapevole del loro potere, e agisci per step.

Usa sempre parole positive

Inizia eliminando dal tuo vocabolario alcune parole, modi di dire o verbi che rendono pesante e difficile il dialogo con te. Ad esempio usa “voglio” invece del verbo “devo”. Quando rifletti o parli di te a voce alta, non dire: “Devo credere in me stessa”, ma “Voglio credere in te stessa”.

Sostituisci il futuro con il presente

“Farò”, “imparerò”, “dirò”: se sposti sempre il tempo della tua azione al futuro rimanderai sempre le tue azioni. Vivrai quindi una percezione inconcludente della tua esistenza, restando nella perenne attesa di qualcosa che non arriva mai. Usa invece il presente: “Oggi esco”, “Oggi vado in palestra”, “Oggi faccio quella telefonata”: se parli così ti sintonizzerai immediatamente con le tue intenzioni. Per tornare a credere in te trova una corrispondenza diretta fra quello che dici e quello che fai. Non temere che le cose non siano perfette: a renderti serena e felice non sarà la perfezione. Diventerai più sicura, al contrario, scoprendo che sei in grado di provare, fare, sentire quello che desideri.

La tua fiducia crescerà solamente se saprai che qualunque cosa accada sarai capace di agire e di cavartela, perché hai sviluppato un’attività fondamentale: la resilienza, ossia la capacità innata di reagire di fronte agli eventi e creare un dialogo positivo nella tua mente.

Le frasi che ti regalano forza e fiducia

Per alimentare l’autostima e migliorare la fiducia in te, puoi fare un altro esercizio fondamentale: ripeti come un mantra alcune frasi che potranno avere un impatto positivo sulla tua mente, regalandoti la giusta spinta e motivazione.

Non cercare la perfezione

La perfezione non esiste, dunque perché inseguirla a tutti i costi? La felicità sta prima di tutto nella volontà di amarsi e accettarsi senza riserve. Hai tante qualità strepitose e sei una persona meravigliosa, perciò non avere paura, ma amati senza riserve.

“Nessuno è perfetto. Io non sono perfetta, ma mi amo così come sono”.

Non ti giudicare

Spesso siamo i giudici più severi proprio nei nostri confronti. Smettila di trattarti male, di insultarti e di usare parole cattive nei tuoi confronti. L’importante, in tutte le cose, è provarci, tentare e avere la certezza che ce la farai. Non serve niente di più! Perciò non giudicarti e vivi liberamente, senza paura.

“Sbaglia solamente chi non fa niente, io però ho il coraggio di agire”.

Rialzati, sempre

I momenti difficili capitano nella vita di chiunque, l’importante e riuscire sempre a rialzarti. Cadrai, commetterai errori e vivrai dei problemi, ma alla fine, se saprai esercitare la resilienza, tutto si sistemerà. Abbi fiducia in te e ripetiti, ancora e ancora, una delle frasi più famose di Confucio.

“La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, bensì nel rialzarci ogni volta che cadiamo”.

Non temere il giudizio altrui

Spesso ci fermiamo e non agiamo, restando immobili, questo solamente perché abbiamo paura del giudizio degli altri. Non lasciare che il timore di essere giudicata di blocchi, ma ripetiti la frase di Steve Jobs.

“Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e il vostro intuito”.

Non smettere di credere in te

Hai le carte in regola e le qualità per farcela, per affrontare le sfide della vita e realizzare i tuoi sogni. Datti sempre una possibilità, lotta per quello in cui credi e combatti per raggiungere gli obiettivi che ti sei posta. Forse ce la farai, forse no, ma ci avrai comunque provato e questo è già un successo. Per crederci davvero ripeti ogni giorno, la mattina e la sera, la famosissima frase di Paulo Coelho.

“Dai una possibilità ai tuoi sogni. Non te ne pentirai. Non sto dicendo che non soffrirai. Non sto dicendo che non fallirai. Sto dicendo che non te ne pentirai”.