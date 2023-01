Q uali sono le frasi più belle che ti sono rimaste nel cuore? Le citazioni da ricordare per sempre

"Parole, parole, parole" cantava quel celebre ritornello: le parole ci fanno emozionare, arrabbiare, spiegare: attraverso le parole diamo forma alle emozioni e ai sentimenti. Le parole ci danno coraggio e comunicano energia: ci aiutano a ritrovare la forza quando serve e prendere ispirazione.

Amore, vita, amicizia... tutte le frasi più belle da ricordare e scrivere, su una pagina di carta o scolpire nel cuore. Quali sono le tue preferite? Ecco alcune citazioni indimenticabili.

Citazioni e frasi sulla vita

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro"

Maya Angelou

"La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia"

Mahatma Gandhi

"La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii"

James Joyce

"Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi"

"Charlie Chaplin

"I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché"

Mark Twain

"Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto"

Oscar Wilde

"Se la vivi è mezza eternità la vita"

Franco Arminio

"Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde"

Alessandro Baricco

Frasi di Mahatma Gandhi

"Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo"

"Scopri chi sei e non avere paura di esserlo"

"Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si scottino le dita"

"Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso"

"Nessuno può farti più male di quello che fai tu a te stesso"

"Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre… Ma non può contenere la primavera"

"La vita di un agnello non è meno preziosa di quella di un essereumano. Trovo che più una creatura è indifesa, più ha il diritto ad essere protetta dall'uomo dalla crudeltà degli altri uomini"

"Voi occidentali, avete l'ora ma non avete mai il tempo"

"Perdere la pazienza significa perdere la battaglia"

Frasi e aforismi sull'amore

“Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l'amore, per il cuore umano, è più naturale dell'odio”

Nelson Mandela

"Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo"

Lev Tolstoj

“Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla.”

Charlie Chaplin

"Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato"

William Shakespeare

“Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L’amore è sentirsi a proprio agio e al sicuro…”

Albert Einstein

“Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare… nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità”

Oscar Wilde

“Ma l'amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono”

William Shakespeare

"L'amore non dà nulla se non se stesso, e non prende che da se stesso.

L'amore non possiede, né può essere posseduto.

Perché l’amore basta all’amore.

E non puoi pensare di comandare il cammino dell’amore:

se ti trova degno, è lui a dirigere il tuo cammino.

L'amore non ha altro desiderio che realizzare se stesso"

Kahlil Gibran

“Tutti ti amano quando sei due metri sotto terra.”

Oscar Wilde

Frasi di Madre Teresa di Calcutta

“La fame d'amore è molto più difficile da rimuovere che la fame di pane”

"Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa"

"Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore"

"Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia"

"Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle"

“Il giorno più bello? Oggi.

L'ostacolo più grande? La paura.

La cosa più facile? Sbagliarsi.

L'errore più grande? Rinunciare.

La felicità più grande? Essereutili agli altri.

Il sentimento più brutto? Il rancore.

Il regalo più bello? Il perdono.

Quello indispensabile? La famiglia”

"Sappiamo che, se vogliamo veramente amare, dobbiamo imparare a perdonare"

Frasi sul perdono

"Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più"

Oscar Wilde

"Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici"

Papa Francesco

"È più facile perdonare un nemico che perdonare un amico"

William Blake

"Errare è umano, perdonare è divino"

Alexander Pope

"Il perdono ci permette di liberarci e alleggerirci dai dolori, dai rancori e dalle tossine emozionali che tratteniamo nella nostra mente"

Daniel Lumera

"Occhio per occhio… e il mondo diventa cieco"

Mahatma Gandhi

Citazioni di Alda Merini

"E se diventi farfalla

nessuno pensa più

a ciò che è stato

quando strisciavi per terra

e non volevi le ali"

"Devo liberarmi del tempo

e vivere il presente giacché non esiste altro tempo

che questo meraviglioso istante"

"Ogni alba ha i suoi dubbi"

"C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare"

Frasi e citazioni sull'amicizia

“L'amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell'amicizia, non hai davvero imparato niente.”

Muhammad Ali

“Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico”

Albert Camus

“Un amico si prende sempre cura della libertà dell’altro”

Luis Sepulveda

“Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni”

Aristotele

“Il vostro amico è il vostro bisogno saziato. È il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. È la vostra mensa e il vostro focolare, poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l’amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore”

Kahlil Gibran

"Chi è amico di tutti non è amico di nessuno"

Arthur Schopenhauer

Frasi di William Shakespeare

"Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, grande più di prima"

Sonetto 119

"La vita è un’ombra che cammina, un povero attore che si agita e pavoneggia la sua ora sul palco e poi non se ne sa più niente. È un racconto narrato da un idiota, pieno di strepiti e furore, significante niente"

Macbeth

"Ride delle cicatrici colui che non è mai stato ferito"

Romeo e Giulietta

"Il pazzo, l’amante e il poeta non sono composti che di fantasia"

Sogno di una notte di mezza estate

"Buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattino"

Romeo e Giulietta