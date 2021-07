Le frasi sul mare per Instagram, una raccolta delle parole più belle da scrivere sotto le foto marine e marittime che mettiamo sul social delle immagini

Frasi sul mare per Instagram

Le frasi belle parlano spesso di spettacoli naturali capaci di lasciare a bocca aperta, uno di questi è senza dubbio il mare: calmo o impetuoso, ma sempre affascinante. Non a caso il mare è uno dei soggetti più fotografati in assoluto e si ritrova spesso nelle immagini caricate sui social. Le frasi per Instagram sono spesso didascalie di splendidi paesaggi o di prodezze avvenute in acqua o sulla spiaggia.

Se siete in cerca di ispirazioni, di parole nuove, leggete la nostra raccolta di frasi e aforismi che abbiamo confezionato proprio per permettervi di trovare lo status giusto da mettere sotto le foto di Instagram

Frasi per le foto di Instagram al mare

Cosa scrivere nelle foto che postiamo su Instagram e che scattiamo al mare? Cosa mettere come stato di Instagram sotto una foto al mare? Ecco alcuni suggerimenti di brevi frasi che possono accompagnare un bel paesaggio marino, lo scatto fatto su una spiaggia o da una scogliera. Leggete i nostri suggerimenti e scegliete quello che vi piace di più! Provate anche con delle semplici frasi sul mare o frasi sull'estate

La natura è uno spettacolo unico #maremaremare

Trasparenze marine (incredibili!)

Un piccolo angolo di pace

Un tuffo in questa incredibile piscina naturale

Onda su onda

Resting (getta la tua ancora qui!)

Ciao mare, grazie per questa splendida vacanza!

L'incredibile vastità del mare

Spettacolo incredibile: impariamo a rispettare la natura!

E' proprio come lo vedete #senzafiltro e senza inganni

Frasi per i selfie al mare su Instagram

Scopriamo anche quali frasi usare per i selfie scattati al mare, le foto che mostrano unicamente il nostro volto o le nostre pose plastiche in riva alla spiaggia, in acqua o in cima a una scogliera. Naturalmente devono parlare un po' anche di noi, di come ci sentiamo, di cosa vediamo, del momento che stiamo passanto. Prendete spunto da queste e, se scattate il selfie al calar del sole, prendete in considerazione anche le frasi sul tramonto.

Leggi anche: Frasi d'amore per Instagram

Spettinatissima fra vento e mare

Sguardi turchesi

Vi prego, lasciatemi qui!

Estate, solo ora che sono al mare sei finalmente arrivata

Sempre e solo me e il mare

Non temo la tempesta

E che le vacanze abbiano inizio!

Al massimo della felicità

Amare il mare, incondizionatamente

Non finisce mai il desiderio di mare

In Inglese

Su Instagram si usa ogni genere di hashtag e spesso le parole accompagnate da # (cancelletto) sono in inglese. Cerchiamo quindi di adeguare anche il nostro stato e usare, almeno in alcuni casi, delle frasi in inglese per le nostre foto al mare su Instagram. Ecco un elenco di alcune frasi molto simpatiche perfette per la vostra caption di Instagram!

Splash!

Looking at the sea

Sometimes we need a break from life

What a big pool

Follow me by the sea

The warm kindness of the sea

The sea is the reason

I want to go back to the sea and...sailing

Lost

Perfect getaway