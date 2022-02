Sei alla ricerca di parole poetiche da dedicare alla tua dolce metà per la festa degli innamorati? Ecco 15 frasi da batticuore per celebrare l’amore in modo davvero romantico

“Ti amo”. Una frase semplice, due paroline piccole-piccole… un significato immenso racchiuso in pochissime lettere! Eppure dichiarare i propri sentimenti non sempre è facile, perché trovare le parole giuste e l’attimo perfetto per spiegare ciò che si ha nel profondo dell’anima è molto più semplice a dirsi che a farsi.

Frasi per San Valentino

La festa di San Valentino è di sicuro un momento da cogliere al volo per celebrare il proprio amore.

Scegli quindi con cura le frasi d'amore da dedicare alla persona amata per rendere il vostro San Valentino davvero indimenticabile.

Certo, lo sappiamo, non sempre dentro di noi si celano poetesse in erba o novelli William Shakespeare.

Che fare dunque?

Sfoglia la nostra gallery e scegli tra le 15 frasi romantiche per dire ti amo che abbiamo raccolto per te quella perfetta per la tua dolce metà. E ovviamente… vive l’amour!

“Sei il mio migliore amico, il mio confidente e la mia altra metà della mela. Sei il mio Valentino, l’unico e il solo. Ti amo!”

“I miei San Valentino durano 365 giorni l’anno, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore. Ti amo, mio Valentino.”

“Quando ero una bambina sognavo sempre il principe delle fiabe. Oggi i miei sogni sono diventati realtà: la mia fiaba sei tu. Buona festa degli innamorati, mio Principe Azzurro!”

“Amare te è il dono più grande che la vita potesse farmi. Buon San Valentino principe del mio cuore.”

“Ti sento in ogni respiro, in ogni gesto, in ogni parola. Mi sei entrato nell’anima, ti amo!”

Frasi d'amore per lei

“Vorrei poter tornare indietro nel tempo. Trovarti prima e amarti più a lungo.

Buon San Valentino!”

“La prima volta che ti ho abbracciata l’ho capito: sei l’unica che abiterà per sempre il mio cuore. Ti amo immensamente!”

“Ti amo. Potrei guardarti per un minuto soltanto e trovare in un momento mille cose che adoro di te. Buon San Valentino principessa del mio cuore!”

“Amo i miei occhi quando li guardi. Amo il mio nome quando lo pronunci. Amo il mio cuore quando lo ami. Amo la mia vita quando tu ci sei dentro. Amo te, mia Valentina!”

“Esistono solo due tempi nei quali voglio stare con te: adesso e per sempre. Ti amo piccola mia!”

Frasi celebri per San Valentino

“Vuoi sapere quanto è grande il mio amore? Conta le onde del mare.” (Anonimo giapponese)

“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.” (Frida Kahlo)

“L’amore è come la pioggerella d’autunno: cade piano ma fa straripare i fiumi.” (Proverbio africano)

“È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini.” (Frida Kahlo)

"L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi." (Aristotele)