Le frasi sul sorriso più belle, da dedicare alle persone che rendono la nostra vita allegra o a chi ha bisogno di un attimo intenso di felicità!

Frasi sul Sorriso

"Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare". La citazione sul sorriso è di Audrey Hepburn, una che di bellezza ne sapeva decisamente qualcosa. Un sorriso può davvero cambiare una giornata, sia se lo riceviamo in un momento difficile, sia se lo regaliamo a qualcuno per tirarlo su, o anche a noi stessi se ci sentiamo un po' giù e cerchiamo l'energia per ripartire.

Abbiamo raccolto le frasi belle che parlando del sorriso e che puoi condividere con i tuoi amici, sia per ringraziarli del fatto che ti fanno ritrovare allegria e spensieratezza, sia per risollevare il loro morale. Sono frasi positive che si possono usare anche come frasi di buon compleanno.

Frasi belle sul sorriso

Le frasi più belle sul sorriso sono allegre e ci ricordano che sorridere ci rende più belli! Si tratta delle citazioni perfette da dedicare a un'amica al posto delle solite frasi sull'amicizia, quando magari vogliamo sottolineare il fatto che la sua compagnia rende la nostra vita assai più leggera!

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta (Mordecai Richler)

Il sorriso è alla bellezza, quello che il sale è alle vivande (Carlo Dossi)

Io sono una che crede nel sorriso: per me ridere è una necessità salutare (Monica Vitti)

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso (Charlie Chaplin)

Ma la percezione d'un sorriso rimarrà in noi dopo che è balenato per non più d'un millesimo di secondo, tanto è sensibile la nostra mente alla vista del volto umano (Richard Bach)

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere (Mark Twain)

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso (Madre Teresa di Calcutta)

Ridi, e il mondo riderà con te; piangi, e piangerai da solo (Ella Wheeeler Wilcox)

Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice (Edward L. Krame)

Un sorriso è una curva che raddrizza tutto (Phyllis Diller)

Frasi sul sorriso dei bambini

Il sorriso dei bambini è dolce e gentile, è ciò che ci fa capire che sono felici e rilassati. Nulla è di maggior sollievo di un sorriso che arriva dopo un pianto, dopo un pomeriggio triste, dopo qualcosa che ha fatto corrucciare il nostro piccolo.

Il sorriso che trema sulle labbra di un bambino quando dorme sa qualcuno dov’è nato? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il contorno di una nuvola autunnale in dissolvenza e là sia nato il sorriso nel sogno di un mattino lavato dalla rugiada (Rabindranath Tagore)

I giovani sorridono senza motivo. È uno dei loro principali motivi di fascino (Oscar Wilde)

Frasi sul sorriso dalle canzoni

Moltissimi cantanti hanno parlato del sorriso nei loro testi quindi molte frasi di canzoni fanno al caso nostro. Può essere il sorriso del grande amore, ma anche un sorriso che nasce dalle lacrime dopo tanto dolore. Da Ultimo a Tiziano Ferro, passando per Laura Pausini e Emma Marrone, le citazioni sul sorriso dalle canzoni sono tantissime. Anche tra le frasi di Lucio Battisti più belle ce n'è una sul sorriso.

Quante volte ho pensato che alla fine il sorriso è una paresi se vedi bene (Calcutta)

(Calcutta) Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime (Ultimo)

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te (Tiziano Ferro)

Vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio (Vasco Rossi)

Dammi la mano e canto per te, dammi un sorriso e vivo per te (Mia Martini)

E così, sempre di più, somiglio a te, nei tuoi sorrisi e nelle lacrime (Laura Pausini)

Se vuoi provarci tu, fammi ridere un po'; saltiamo sul letto, dimentica tutto; io che ho sbagliato lo so, ma dammi una mano, guardiamo lontano ancora, ancora, se te la senti tu (Anna Oxa)

Vieni qua che ti faccio vedere dov'e' il nostro pezzo di mondo. Portati dietro un sorriso e un sospiro: li userai (Ligabue)

Il sorriso non lo perder mai. Qualunque cosa ti accada. Qualcosa ti inventerai. Non la vedi ma è la tua strada (Emma Marrone)

Nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore (Lucio Battisti)

Frasi sul sorriso in inglese

Le frasi in inglese sul sorriso sono molto utili soprattutto come frasi per IG e come frasi per i selfie. Scrittori famosi, pensatori: in molti hanno detto la loro riguardo al sorriso nella lingua inglese. Queste sono le frasi più belle sul sorriso nella lingua anglosassone.

Don't cry because it's over, smile because it happened ( Dr. Seuss)

You can only hold a smile for so long, after that it's just teeth (Chuck Palahniuk)

If you have only one smile in you, give it to the people you love. Don't be surly at home, then go out in the street and start grinning 'Good morning' at total strangers (Maya Angelou)

My mom smiled at me. Her smile kind of hugged me (R.J. Palacio)

There was a smile dancing on his lips, although it was a wary smile, for the world is a bigger place than a little graveyard on a hill (Neil Gaiman)

I silently smiled at my incessant good fortune (Thoreau)

A warm smile is the universal language of kindness (William Arthur Ward)

A smile is the universal welcome (Max Eastman)

Share your smile with the world. It’s a symbol of friendship and peace (Christie Brinkley)

A smile is the best makeup any girl can wear (Marilyn Monroe)

Di Jim Morrison

Jim Morrison è un cantante simbolo per molti e nelle sue canzoni e nelle sue poesie ha spesso parlato del sorriso. Quelle che leggi di seguito sono alcune frasi sul sorriso del frontman dei Doors, belle e tragiche.

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo

Non tradire chi ti sorride: potrebbe avere la morte nel cuore e regalarti ugualmente un po’ di vita

Sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non saper sorridere

Io amo e vivo in silenzio ma dietro ogni sorriso nascondo una lacrima di dolore

Non piangere per chi non merita il tuo sorriso

Giornata Mondiale del Sorriso

A ottobre si festeggia la Giornata Mondiale del Sorriso o World Smile Day. Non c'è in realtà una data fissa, perché la Giornata Mondiale del Sorriso si celebra il primo venerdì del mese di ottobre. Forse non ci crederai, ma tutto nasce proprio dal sorriso più famoso del mondo, o quasi. Non parliamo infatti del sorriso della Gioconda, ma di quello che usiamo per chiudere le nostre frasi su Whatsapp e frasi su Instagram: lo smile!

E' stato proprio l'inventore dello smile, Harvey Ball, ad avere l'idea di una giornata legata al sorriso e dalla quale far nascere una serie di iniziative benefiche.