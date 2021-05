Quanti anni ha la tua pelle? Fai il test

N on sempre, quando si parla di pelle, l’età anagrafica coincide con quella biologica. Se vuoi scoprire quanti anni ha la tua pelle, rispondi alle domande del nostro test

Non sempre, quando si parla di pelle, l’età anagrafica coincide con quella biologica. Perché un viso luminoso e levigato anche dopo gli “anta” (come confermano Monica Bellucci, Jennifer Lopez o Jennifer Aniston) sicuramente dipende in parte dall’eredità ricevuta in dono alla nascita, ma ancor di più dalle attenzioni che gli si dedicano fin da giovani. Dunque, se si vuole di rallentare l’invecchiamento, le sane e corrette abitudini, incluse quelle cosmetiche, prevalgono sul corredo genetico.

Sei curiosa di scoprire quanti anni dimostra la tua pelle? Rispondi alle domande del test, calcola i risultati e poi passa all’azione: studia i consigli riservati alla tua “fascia di appartenenza” e calibra la tua beauty routine, trasformando eventuali vizi in nuove e salutari virtù. Ma senza ansie, in leggerezza, come insegna la skin positivity. Ormai lo sappiamo: l’atteggiamento positivo e rilassato fa bene all’umore ed è anche uno dei più potenti antietà. Quindi, prima di tutto, sorridi!

Fai il test

Davanti allo specchio, analizza la tua beauty routine, il tuo stile di vita e rispondi alle domande (sii sincera!). Poi, risultati alla mano, segui i nostri suggerimenti

❶ Quanti anni hai?

♥ — Dai 20 ai 30 anni

♣ — Dai 31 ai 39 anni

♠ — Dai 40 ai 50 anni

♦ — Più di 50

❷ Alza la fronte, aggrotta le sopracciglia, poi rilassa. Cosa noti?

♣ — Le rughette verticali tra le sopracciglia restano più profonde per qualche minuto.

♥ — La pelle è ben distesa, come prima.

♠ — Per una mezz’oretta si notano di più le rughe sulla fronte e quelle dell’area compresa fra le due sopracciglia.

♦ — Ahimè, le rughe sulla parte alta del mio viso sembrano dei solchi.

❸ Quando sorridi, si formano rughe che spariscono con difficoltà?

♥ — No, non particolarmente.

♦ — Sì, ma me ne faccio una ragione.

♣ — Restano un po’ più evidenti quelle del sorriso, ma per poco.

♠ — Si notano le rughe agli angoli degli occhi, quelle del sorriso e le “pieghette” ai lati del mento.

❹ Osserva l’ovale del viso. Come ti appare?

♥ — I contorni sono ben definiti e la pelle è compatta.

♦ — Una Caporetto: guance scavate, contorni rilassati e tante macchie scure.

♠ — Guance e mandibola sono rilassate e noto delle discromie.

♣ — C’è qualche rughetta sul contorno occhi.

❺ Come vedi il tuo collo?

♠ — Si notano le “collane di Venere” e quando piego il mento si formano delle grinzette.

♥ — Tonico, con la pelle compatta e rosea.

♣ — Sodo, ma con qualche segno orizzontale.

♦ — Ho un po’ di doppio mento, ma non ne faccio un cruccio.

❻ Se sfiori e pizzichi leggermente il viso succede che:

♠ — La superficie della pelle è un po’ irregolare e quando la “pinzo” si solleva abbastanza facilmente.

♥ — La pelle è compatta sotto le dita e quasi fatico a sollevarla.

♣ — Sulle guance sento la pelle bella soda, sulla mandibola un po’ meno.

♦ — Quando la sfioro si desquama e quando la pizzico sento poca ciccia tra le dita.

❼ La sera, come detergi il viso?

♦ — Mattino e sera uso acqua e un sapone schiumoso: mi piace la sensazione di pulito che dà.

♥ — Scrupolosamente, anche se non mi trucco.

♠ — Quando sono molto stanca mi strucco velocemente.

♣ — Mi detergo molto bene se devo eliminare il make up, altrimenti faccio una pulizia sommaria.

❽ Cosa prevede la tua skincare?

♣ — Uso da sempre le stesse creme.

♠ — Crema idratante, mattino e sera.

♥ — Creme e sieri giorno e notte e cambio di routine a ogni stagione.

♦ — Uso una crema 24h in inverno e un siero al posto della crema in estate.

❾ In fatto di “ritocchini” pensi che:

♦ — Non ne farò.

♥ — Ora non ne ho bisogno. Ma appena avrò qualche “cedimento”, perché no?

♠ — Faccio solo il botox per spianare le rughe tra le sopracciglia.

♣ — Ho ancora poche rughe e qualche macchia, che “cancello” con peeling e punturine biorivitalizzanti.

❶0 Raccontaci la tua dieta:

♥ — Faccio una colazione ricca e mangio di tutto, ma mi contengo nelle porzioni a pranzo e cena.

♦ — Sono un’edonista: amo la buona cucina e i cibi golosi, e non rinuncio a qualche dolcetto.

♣ — È ricca di frutta e verdura, con poco pesce e carne.

♠ — È un po’ iperproteica: limito pasta e pane e mangio spesso cibi pronti.

❶❶ Fai attività fisica?

♥ — Sì, poco intensa, ma un’ora tutti i giorni.

♠ — Solo qualche passeggiata ogni tanto.

♣ — Lockdown permettendo, vado in palestra regolarmente e passeggio per un’ora, almeno 2 volte la settimana.

♦ — Sono pigra, non mi muovo molto.

❶❷ Dove vivi?

♣ — In una piccola città, ma passeggio spesso nelle aree verdi.

♠ — In città e passo la maggior parte del mio tempo in ufficio/smart working/casa.

♦ — In una metropoli molto inquinata.

♥ — In un ambiente pulito (zona costiera, collina, montagna).

❶❸ Fumi?

♥ — Mai fumato in vita mia.

♠ — Al massimo 4-5 sigarette al giorno.

♦ — Un pacchetto al giorno.

♣ — Ho smesso da molti anni.

❶❹ A proposito di tintarella:

♣ — Non sono una fan: in spiaggia passo il maggior tempo sotto l’ombrellone.

♥ — Mi espongo moderatamente e sempre con un SPF da alto a medio.

♦ — Adoro la pelle ambrata: faccio il pieno di sole in estate e qualche lampada in inverno.

♠ — Al mare o in montagna sto parecchio al sole, però metto la crema solare almeno un paio di volte al giorno.

❶❺ Come dormi?

♣ — Abbastanza bene, raramente passo notti insonni.

♥ — Bene, circa 7 ore a notte.

♦ — Sono davvero stressata e dormo sempre male.

♠ — Ho una vita un po’ faticosa e soffro saltuariamente d’insonnia.

I risultati del test

MAGGIORANZA DI ♥

Hai la pelle di una 20-29enne.

MAGGIORANZA DI ♣

Hai l’età biologica di una 30-39enne.

MAGGIORANZA DI ♠

Hai l’età biologica di una fascinosissima 40/49enne.

MAGGIORANZA DI ♦

Hai il viso un po’ âgé, con un’età biologica di 50/60 anni.