Manca ormai poco all’arrivo dell’estate e se abbiamo prestato attenzione durante l’anno dovremmo essere pronti a sfoggiare un fisico tonico e scolpito.

Ci sono però altri metodi per dimagrire in poco tempo, per quanto non siano sempre duraturi né del tutto consigliati se si hanno particolari problemi di salute. Bisogna infatti ricordare che il solo modo sicuro di ottenere i risultati desiderati è con pazienza e costanza.

Questo non vuol dire che non si possano seguire 5 consigli pratici per perdere peso prima dell’estate.

Ridurre i carboidrati complessi

Pane, pasta e dolci sono deleteri per la nostra dieta, specialmente se consumati in quantità e alla sera. Se vogliamo perdere peso in modo veloce dobbiamo ridurre al minimo questi alimenti, limitandone l’uso a colazione.

Possiamo sostituire questi carboidrati con patate (bollite o al forno, a pranzo) condite con olio crudo o con frutta fresca (a colazione o durante lo spuntino di mezza mattina). Dobbiamo tuttavia non esagerare con la frutta, che è un alimento molto dolce.

Se invece il tempo è molto limitato per perdere peso dobbiamo eliminare del tutto pasta, pane e dolci, sostituendoli con cereali (avena e quinoa per esempio) o con delle fette biscottate.

In ogni caso è meglio preferire alimenti integrali.

Consumare molta verdura

La verdura è uno degli alimenti più utili quando si vuole perdere peso, in quanto ricca di acqua e vitamine.

La scelta migliore è quella di abbinare verdura cruda e cotta ai pasti principali: in questo modo ci sentiremo sazi introducendo poche calorie.

Per quanto riguarda il condimento, consigliamo di usare un cucchiaino di olio e, quando possibile, aggiungere aceto o limone, così da insaporire il piatto senza aumentare il consumo di grassi.

Un ulteriore accorgimento è quello di usare delle spezie di nostro gradimento per sostituire il sale, che aumenta la ritenzione idrica e di variare il metodo di cottura il più possibile.

Carote, cetrioli e sedano sono anche perfetti per lo spuntino pomeridiano.

Modificare i pasti

Il modo e la frequenza con cui si mangia sono strettamente collegati alla perdita di peso. Il consiglio più utile è quello di mangiare poco ma spesso, così da non avere una fame eccessiva: facciamo quindi almeno due spuntini al giorno. L’idea migliore è quella di alternare la verdura con uno yogurt magro oppure con della frutta secca.

Un altro consiglio per gestire l’appetito è quello di fare una colazione sostanziosa, in quanto queste calorie saranno consumate in giornata senza troppi problemi.

Per quanto riguarda la cena, è buona abitudine fare un pasto leggero, il più presto possibile. Si consiglia di evitare alimenti grassi o calorici e di non mangiare frutta o altri carboidrati dopo le 9 di sera.

Bere molto

Bere è fondamentale soprattutto quando arriva il caldo e si suda molto, lo sappiamo tutti. È anche vero che più si beve, meno si ha fame purché si scelgano le bevande giuste.

Dobbiamo però considerare che bere troppa acqua diventa difficile dopo un po’ ma possiamo tranquillamente sostituirla con tè deteinato (bianco o verde), tisane varie e, raramente, con succhi di frutta.

Tè e tisane si possono preparare a freddo (lasciando in infusione per almeno 24 ore fuori dal frigo) preferibilmente senza aggiungere zucchero e sono un’ottima alternativa da portarsi dietro.

Per chi ha bisogno di caffeina beh, basterà limitare l’assunzione di caffè al mattino e sostituirlo con tè nero al pomeriggio.

Fare sport

Per perdere peso bisogna muoversi, c’è poco da dire, soprattutto se vogliamo un corpo tonico oltre che magro. Ora che arriva il caldo avremo più possibilità di stare all’aperto e più energia da consumare, quindi dovremmo dedicare almeno un’ora al giorno a fare attività fisica.

I momenti migliori sono alba e tramonto se si preferisce andare a camminare o a correre, in quanto le temperature sono più miti, o di cercare zone ombreggiate se si sceglie la pausa pranzo. Fare le scale per mezz’ora al giorno è altrettanto utile per chi ha meno tempo a disposizione.

Il nuoto è uno degli sport più completi ed è quello maggiormente consigliato se si hanno problemi fisici in quanto l’acqua aiuta a non mettere pressione sulle articolazioni.

