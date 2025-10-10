Se ogni tanto hai la sensazione di avere la «pancia in subbuglio», sappi che non sei sola. Gonfiore, digestione lenta, stanchezza dopo i pasti: sono piccoli fastidi che molte donne conoscono bene. Ma forse la soluzione è più semplice di quanto pensi e parte da tre numeri facili da ricordare: 30-30-3.

È il metodo ideato dalla dottoressa Amy Shah, medico e nutrizionista, che negli Stati Uniti è diventato un vero trend del benessere intestinale. Niente di rigido o complicato: solo tre abitudini da inserire nella tua giornata per migliorare la salute del microbiota (cioè l’insieme dei batteri «buoni» che vivono nell’intestino) e ritrovare equilibrio ed energia.

La colazione proteica che cambia la giornata

La prima regola del metodo è fare una colazione ricca di proteine, intorno ai 30 grammi. Basta poco per raggiungerli. La tipica colazione all’italiana con cappuccino e brioche è deliziosa, ma non regala la carica necessaria per arrivare fino a pranzo.

Le proteine, invece, stabilizzano la glicemia, tengono a bada la fame nervosa e aiutano il metabolismo a partire con il piede giusto. Prova a iniziare la giornata con uno yogurt greco, un uovo strapazzato o un frullato con proteine vegetali e frutta. Ti accorgerai presto di avere più energia e meno voglia di spuntini dolci a metà mattina.

Fibre: il segreto per un intestino felice

Il secondo passo è assicurarsi circa 30 grammi di fibre al giorno. Le fibre si trovano nella frutta, nella verdura, nei legumi e nei cereali integrali. Sono loro a nutrire i batteri buoni dell’intestino e a mantenerlo in salute, oltre a favorire la regolarità e ridurre quel fastidioso gonfiore che spesso ti accompagna.

Un trucco semplice? Inizia i pasti principali con una porzione di verdura, aggiungi semi di chia o di lino nello yogurt e scegli pane o pasta integrali. Nel giro di qualche giorno potresti già sentirti più leggera e «in ordine».

I probiotici, piccoli alleati quotidiani

Terzo e ultimo tassello: i probiotici. Sono i microrganismi amici dell’intestino, quelli che aiutano a mantenere in equilibrio la flora batterica e a rinforzare le difese naturali. L’ideale sarebbe consumarne tre porzioni al giorno, ma non serve complicarsi la vita: bastano un vasetto di yogurt, un po’ di kefir o una forchettata di crauti o kimchi per dare al tuo corpo un boost di benessere.

Puoi alternarli come preferisci: l’importante è inserirli con costanza, perché il loro effetto si costruisce nel tempo. E, sorpresa, oltre a migliorare la digestione, molti notano anche una pelle più luminosa e un umore più stabile.

Un solo metodo, tanti benefici

Il bello del 30-30-3 è che non è una dieta da seguire con rigore o sensi di colpa. È un modo gentile per prendersi cura di sé, ascoltando i bisogni del corpo e migliorando poco a poco le proprie abitudini. Naturalmente, per stare bene serve anche muoversi, dormire bene e gestire lo stress, perché l’intestino risente di tutto ciò che accade nel resto del corpo. Ma introdurre queste tre semplici regole nella routine quotidiana è un ottimo punto di partenza.

Da dove cominciare?

Il consiglio è di partire con calma. Magari comincia con una colazione più proteica e osserva come ti senti. Poco alla volta aumenta le fibre e inserisci qualche alimento fermentato. Il corpo si adatta con facilità se lo accompagni con dolcezza. Il metodo 30-30-3 non promette miracoli, ma aiuta a costruire un equilibrio reale e duraturo. E quando l’intestino è in ordine, anche il resto del corpo – e la mente – lo seguono.

