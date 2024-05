D ieta, massaggi ed esercizio fisico influiscono molto sulle nostre gambe e cosce, ma anche la genetica gioca un ruolo molto importante

Quando si ha uno stile di vita sedentario, può capitare che si prendano dei chili e che l’elasticità e il tono muscolare sia compromesso. Il grasso in eccesso si localizza di solito in alcune parti del corpo, soprattutto sulle gambe, sulle cosce e sull’addome e per eliminarlo è necessario agire immediatamente. In questo articolo vedremo come snellire le gambe e le cosce in poche settimane.

Snellire gambe e cosce

Avere delle gambe perfette e delle cosce tornite e ben modellate, è sicuramente il sogno di tutte le donne, ma sono molte le donne che si ritrovano ad avere gambe e cosce abbondanti. Una vita sedentaria o la propria costituzione sono generalmente alla base di questo problema. Frequenti malumori e fatica ad accettare il proprio corpo sono solo alcune delle conseguenze dirette. In molti casi, si rinuncia a capi d’abbigliamento come le gonne o i vestiti più aderenti. Si arriva persino a censurarsi, evitando le spiagge o la piscina.

Anche se in numero molto più limitato, persino gli uomini sono afflitti dallo stesso problema. Non si tratta solamente di una questione estetica, perché una gamba ingrossata può diventare dolorante, formicolante e causare problemi di deambulazione. In questa guida, cercheremo di fornire degli utili consigli, semplici e facilmente applicabili per snellire gambe e cosce.

Come snellire gambe e cosce: genetica, costituzione e obiettivi realistici

In primo luogo, non dimenticate che la nostra eredità genetica svolge un ruolo cruciale nel determinare la nostra struttura fisica. È per questo che dobbiamo essere realistiche: è inutile sognare gambe lunghe e snelle se siamo basse con una struttura ossea brevolinea. Un’altra questione fisiologica è legata alla costituzione; le donne, infatti, tendono ad accumulare il grasso proprio sui fianchi e sulle gambe per assumere quella conformazione adiposa ginoide, detta più comunemente “a pera” che va a contrapporsi con una conformazione adiposa androide, conosciuta come “a mela” che vede l’accumularsi del grasso soprattutto sulla zona addominale.

Il realismo è importante quando ci prefiggiamo un obiettivo, è bene essere razionali e non andare dietro a certi modelli apparentemente perfetti, come quelli proposti da varie campagne pubblicitarie che non fanno altro che aumentare il divario tra le persone “normali” e quelle fintamente perfette. Tuttavia è bello poter sfruttare a pieno le potenzialità che ci offre il nostro corpo ed è altrettanto bello provare a ottenere gambe e cosce snelle.

Come snellire gambe e cosce: i metodi

Per snellire le gambe occorre prendere dei piccoli accorgimenti, ovvero:

occorre prendere dei piccoli accorgimenti, ovvero: Aumentare gli esercizi fisici , soprattutto quelli che le mettono sotto sforzo;

, soprattutto quelli che le mettono sotto sforzo; Mangiare meno cibi grassi , salati e farinacei;

, salati e farinacei; Integrare l’alimentazione assumendo tisane depurative e snellenti ;

; Eseguire massaggi mirati.

Si tratta di azioni da intraprendere tutte nello stesso momento, iniziando dallo svolgere l’allenamento fisico e seguendo un regime alimentare ad hoc.

Come snellire gambe e cosce: esercizio fisico

Bisogna mettere al bando la vita sedentaria! Il consiglio è di iscrivervi in palestra, oppure, per riattivare la circolazione delle gambe e delle cosce, frequentare un corso di acquagym, particolarmente consigliato per chi soffre di cellulite. Se per alcuni motivi non potete iscrivervi in palestra, per snellire le cosce potete effettuare degli esercizi semplici, come delle lunghe passeggiate o gite in bicicletta.

Camminata veloce per snellire gambe e cosce

Se non amate lo sport e non volete andare in palestra, per snellire facilmente le gambe si può iniziare con una camminata veloce. Per andare in ufficio o per uscire con gli amici, invece di utilizzare l’auto o i mezzi pubblici, iniziate a camminare, con un’andatura veloce e costante. La cosa più semplice è iniziare con lunghe camminate per almeno due o tre volte alla settimana. Se riuscite, ancora meglio è correre; tuttavia, anche la camminata aiuterà a:

Migliorare la circolazione sanguigna;

Accelerare il metabolismo;

Bruciare calorie.

Esercizi mirati per snellire gambe e cosce

Oltre alle camminate veloci, sarà necessario praticare esercizi mirati, come affondi e squat, per sviluppare muscoli a discapito del grasso. Se si ha poco tempo e si vogliono comunque avere delle gambe snelle, si possono eseguire dei semplici esercizi a casa, senza utilizzare nessun attrezzo. Per dimagrire le gambe si possono eseguire degli affondi: in posizione eretta, piegate la gamba in avanti per formare un angolo di 90 gradi e inclinate l’altra verso il basso, senza toccare terra. Mantenete questa posizione per alcuni secondi e poi continuate con gli affondi, alternandovi con le gambe.

Per ottenere dei benefici, basta eseguire una serie da venti esercizi almeno una volta al giorno. Un altro esercizio utile per snellire gambe e cosce sono gli squat: assumete una posizione eretta con le braccia lungo i fianchi, i palmi delle mani all’interno ed i piedi uniti. Portate le braccia in avanti ben stese e piegate le ginocchia come se vi voleste sedere su di una sedia virtuale. Cercate di mantenere l’equilibrio, senza sbilanciarvi in avanti. Mantenete la posizione per qualche istante. Ripetete la sequenza per 20 volte, fermandovi per qualche istante e sorseggiando un bicchiere d’acqua.

Cyclette e tapis roulant

Per tonificare le gambe vi consigliamo di iniziare a usare la cyclette o il tapis roulant, due attrezzi che si possono acquistare e installare anche a casa. La cyclette è sicuramente più indicata per chi non ama correre e vuole iniziare con un allenamento leggero e poco impegnativo. Pedalare è sicuramente un ottimo sistema per tonificare le gambe e renderle più snelle e delicate, ma è comunque opportuno essere costanti e non lasciarsi prendere dalla pigrizia. Per chi deve soltanto modellare le gambe e non deve perdere peso, può essere invece utile il tapis roulant, che è in grado di rendere i muscoli elastici e tonici fin dai primi giorni. Con il tapis roulant bastano 15 minuti di attività a media intensità, da praticare ogni giorno.

Come snellire gambe e cosce: la dieta

Gli esercizi da soli però non bastano se non deciderete di seguire un regime alimentare appropriato, che si basi sul consumo di proteine, verdure, uova e bere molta acqua: al contrario dovrai limitare il consumo di zuccheri, carboidrati e sale. Evitate cibi fritti, grassi, bevande gassate, dolci e tutti i prodotti industriali da forno. Un altro consiglio fondamentale per essere in forma è legato al quando mangiare. Ricordate di fare più pasti durante la giornata con una giusta frammentazione della propria vita alimentare così da avere una colazione, uno spuntino, un pranzo, una merenda e una cena. Questo manterrà vivo il vostro metabolismo e attenuerà il senso di fame.

Un’alimentazione sana è basilare per ottenere risultati, tenendo conto del fatto che mangiare salato favorisce la ritenzione idrica, i cibi farinacei si concentrano su gambe, addome e glutei e favoriscono la formazione di cellulite. Dovrai diminuire drasticamente il consumo di sale e bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Controllare l’alimentazione

Per riuscire nell’intento di snellire le gambe e le cosce, dovete partire dall’alimentazione. Le regole sono davvero semplici. Mangiate poco salato ed evitate i dolciumi. Preferite i cibi genuini e, soprattutto, fate grandi scorpacciate di frutta e verdura. Colazione, 2 pasti principali leggeri e 2 spuntini sono la soluzione ideale per non sovraccaricare l’organismo. Riducete la quantità di carboidrati, ma senza eliminarli dall’alimentazione. Infine, non trascurare l’acquisizione di liquidi. Bevete almeno due litri d’acqua durante la giornata. È molto importante che stabiliate quale sia il giusto fabbisogno di calorie. Questo va calcolato in base alle attività lavorative e sportive che praticate.

Bere tisane drenanti

Per snellire le gambe e le cosce ci si può aiutare con delle tisane. Le tisane sono una soluzione efficace per eliminare scorie e tossine in eccesso e facilitare l’assottigliamento delle gambe che appariranno più magre, sane e lisce. Finocchio, ortica, equiseto sono alcune delle erbe che potete provare. La betulla, ad esempio, è molto indicata sia per sgonfiare, che per ridurre la cellulite.

Esistono molti tipi di tisane; affidatevi però a quelle mirate, come quelle:

Snellenti : contengono betulla, rusco, Gymnema e tarassaco e aiutano a smaltire il grasso in eccesso, ad accelerare il metabolismo e a contrastare fame nervosa e formazione di cellulite;

: contengono betulla, rusco, Gymnema e tarassaco e aiutano a smaltire il grasso in eccesso, ad accelerare il metabolismo e a contrastare fame nervosa e formazione di cellulite; Quelle a base di centella favoriscono il deflusso del sangue , il processo digestivo e alleggeriscono le gambe;

, il processo digestivo e alleggeriscono le gambe; Depurative : sono a base di tarassaco, genziana e rabarbaro e agiscono dall’interno, ripulendo fegato, tratto intestinale;

: sono a base di tarassaco, genziana e rabarbaro e agiscono dall’interno, ripulendo fegato, tratto intestinale; Drenanti: sono spesso composte da betulla, asparago e orthosiphon e contrastano la ritenzione idrica.

Per preparare la tisana alla betulla, per esempio, prendete 45 grammi di foglie di betulla e ricopritele con un litro d’acqua bollente. Aggiungete un cucchiaino di bicarbonato e fatela stare in infusione per sei ore. Filtratela e mettetela in una bottiglia. Bevetene 2 tazze al giorno per due mesi.

Come snellire gambe e cosce: i massaggi

Oltre a esercizio fisico e alimentazione sana, ricordatevi anche i massaggi: esistono massaggi snellenti, modellanti o anti-cellulite. Ci sono fanghi da applicare e altre strategie offerte dall’estetica moderna. Provate a rivolgervi in un centro specializzato esprimendo le vostre esigenze.

Come snellire gambe e cosce con la chirurgia

È un passo molto drastico e bisogna rifletterci su prima di farlo. Rappresenta l’ultima risorsa ed è consigliata solo quando avete già provato ad attuare – con scarsi risultati – le strategie già suggerite in precedenza. Liposuzione, rimodellamento, liposcultura, sono diverse le tecniche offerte dalla chirurgia ma ricordate, la chirurgia non è mai uno scherzo, meglio pensarci bene.