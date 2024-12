gioielli da regalare a natale sotto i 100 euro

Non solo vestiti, borse e accessori. Tra le idee più preziose, i gioielli da regalare a Natale sono un’altra delle più belle possibilità per stupire le persone che ami. Una mamma, un’amica, una compagna, una moglie. O perché no? Te stessa. In questa guida shopping abbiamo selezionato per te gli orecchini, i bracciali, gli anelli e le collane (ma anche i collier!) a prova di effetto Wow. Oro, argento, perle, cristalli colorati si alternano guidandoti in un climax di estasi e meraviglia. Quale gioiello vorresti trovare sotto l’albero?

I gioielli da regalare a Natale: gli orecchini (sotto i €100)

Come scegliere gli orecchini da regalare a Natale? Indubbiamente smarcando la prima informazione essenziale: la fortunata destinataria di questo dono ha o non ha i buchi alle orecchie? Stabilito questo punto indispensabile e fondamentale, potrai procedere scegliendo gli orecchini giusti. Con i grandi classici non si sbaglia mai: sì ai cerchietti d’oro, oppure ai bottoncini. Se conosci bene (benissimo!) i gusti, spingiti lì dove forse non andresti a sbirciare: tra cristalli colorati e forme geometriche si cela un universo di meraviglie.

Cerchietti in argento placcato oro, Morellato (€64)

Orecchini con pendente in bronzo placcato oro 24kt, Rebecca (€74)

In acciaio con cristalli Swarovski, Coeur de Lion (€65)

Orecchini pendenti con finitura oro, pavé di cristalli e signature “Karl”, KARL LAGERFELD (€79)

Orecchini a lobo, Swarovski (€89)

Punti luce in argento con granato, Chiara Quatrale (€70)

I gioielli da regalare a Natale: i bracciali (sotto i €100)

Amante dei bracciali? Anche questi trionfano in cima alla lista dei gioielli da regalare a Natale. Resta solo da scoprire il modello esatto per stupire la persona che riceverà questo dono: meglio un bracciale rigido? O a catena e con chiusura a moschettone? Occhi puntati anche ai dettagli. Il minimalismo fa da leitmotiv nei braccialetti in oro più classici e senza tempo. Cristalli, zirconi e murrine aggiungono colore e fantasie alle proposte più cariche di personalità.

Rigido aperto in argento dorato rosa, Unoaerre (€59)

Bracciale in acciaio con cristalli bianchi, Nomination (€69)

A elastico con quarzo e murrine, Gerba (€46)

A catena placcato oro, Monica Vinader (€75)

Bracciale in argento con zirconi, Amen (€44,90)

Idee regalo per Natale: collane e collier (sotto i €100)

Un classico choker con un pendente? O un collier sfarzoso e pretenzioso senza alcun timore? Tra i gioielli da regalare a Natale ci sono anche le collane, altro non plus ultra del portagioie femminile. E di gioia (letteralmente) questi dono ne portano tanta, anzi tantissima. Sentiti libera di scegliere quella che fa per te (se il regalo è a te destinato) o di interpretare la personalità della destinataria tra ciondoli, catenine e perle colorate.

Ciondolo con stella pavé e choker, Rue des Mille (€85)

Collier con zirconi, placcato in oro 14 carati. Bijoux Brigitte (€39,95)

Con filo regolabile e cuori sacri pendenti placcati in argento, Vestopazzo (€29)

A catena con perline, Sodini (€42)

Collana placcata oro giallo 18kt, Etrusca (€99)

Idee regalo per Natale: gli anelli (sotto i €100)

Conditio sine qua non prima di scegliere un anello come regalo di Natale: conoscere la misura specifica del dito. Successivamente, sbizzarrisciti nella selezione dei dettagli. Può essere un anello semplice o dalla forma astratta. Tempestato di gemme colorate, o definito da linee pulite e minimali. Oppure, ancora, caratterizzato dalla purezza delle perle.

Anello in argento con zirconi, Bluespirit (in sconto a €55,30)

Solitario con perla a bottone, Bronzallure (€89)

È realizzato a mano con la tecnica della fusione a cera persa, l’anello con foglia in bronzo naturale. Maria Patrizia Marra (€85)



In acciaio rifinito in oro, Brosway (€28)

Anello in argento, Giovanni Raspini (€48)