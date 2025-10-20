Avevamo un obiettivo, cambiare la vostra idea di longevità. E ora possiamo dire: missione compiuta! Quella di I Feel Good longevity edition è stata una grande festa. Siete venuti a trovarci in tantissimi alla Fondazione Riccardo Catella, a Milano. E in un weekend di sole avete partecipato con il sorriso a tutti i talk, ai workshop e agli incontri organizzati dalle redazioni di Donna Moderna e Starbene. Per scoprire che non è mai troppo presto per occuparsi del proprio benessere. Un progetto di longevità e una vita sana, lunga e appagante si costruiscono con la cura di sé, giorno dopo giorno.

Filippa Lagerbäck intervistata dalla direttrice Maria Elena Viola ad I Feel Good 2025.

I grandi talk

È stata una edizione entusiasmante e molto partecipata, a partire da E tu quanti anni ti senti? il talk sul tema longevità organizzato con esperti internazionali: sabato pomeriggio sul palco, insieme alla direttrice Maria Elena Viola, sono saliti Nic Palmarini, Direttore UK’s National Innovation Centre for Ageing e CEO di Voice Italia Impresa Sociale, e Giuseppe Fatati, Presidente Italian Obesity Network e Direttore Scientifico Osservatorio Nestlé. Due voci importanti che, con l’aiuto dei dati dell’Osservatorio, ci hanno fatto riflettere su quanto gli italiani oggi tendano a vedersi più giovani della loro età anagrafica ma abbiano ancora poca familiarità con quelle buone abitudini che, ce lo dicono tutte le ultime ricerche, sanno aggiungere anni alla nostra aspettativa di vita, mantenerci in forma e allontanare il rischio di malattie croniche e importanti.

incontro con Filippa Lagerbäck

Ed è su queste buone abitudini che ci siamo concentrati nella bella intervista della direttrice a quella che per noi ha rappresentato la vera role model di questa longevity edition: Filippa Lagerbäck: «Serve manutenzione: alimentazione, movimento, buon sonno e cura di sé e della propria pelle ma senza ossessioni. Con costanza» ci ha raccontato la conduttrice tv, 52 anni accompagnati dal desiderio e dalla consapevolezza di festeggiare ogni anno in più come un traguardo. E così domenica mattina ci siamo messi al lavoro: nel talk Sonno, sesso, sport, i supereroi della longevità, stimolati dalle riflessioni di un neuroricercatore, Michele Viana, una psicologa dell’invecchiamento, Giulia Griselli, e due grandi esperte di wellbeing e yoga, Michela Coppa e Simona Tarabini che è anche imprenditrice e fondatrice di Baliyoga.it, abbiamo parlato di sport, di cibo, di sessualità e, soprattutto di sonno, sempre lui, il grande alleato di benessere troppo trascurato nelle nostre vite di oggi e che è tornato come un mantra, negli interventi degli esperti. L’ora di talk è volata, tra un esercizio di respirazione antistress e un’ispirazione legata ai riti della buonanotte.

La classroom

Da sinistra, i professori Giuseppe Fatati e Nic Palmarini intervistati da Maria Elena Viola.

Dormire bene aiuta anche la memoria, abbiamo scoperto, ma un booster in più per tenere in forma il nostro cervello ci è arrivato dai protagonisti del talk Giochi di memoria che domenica pomeriggio ha trasformato I feel good in una palestra di brain fitness. A condurre, la dottoressa Irene de Bernardi, specialista in Lifestyle medecine e il divulgatore Alessandro de Concini. Pennarelli e block notes alla mano tutta la platea (e per primi noi della redazione insieme al pubblico!) si è messa alla prova con le mnemotecniche e gli esercizi che allenano la concentrazionie e la capacità di ricordare (hai mai disegnato una casa con la mano che non usi per scrivere? Imparare a farlo è uno dei modi per dare nuova energia al tuo cervello!).

I beauty e wellbeing workshop

Cuffie e microfono, per non distrarci nemmeno un attimo, abbiamo incontrato Nina Gigante, la contributor di Donna Moderna che sul magazine guida alla ricerca del benessere con la rubrica Namastè, e preparato insieme a lei i roll on di oli essenziali scoprendone i grandi poteri: una coccola che ci accompagnerà nelle nostre giornate anche dopo la fine di questo weekend I feel good. Ed è stato così anche nell’incontro con l’osteopata Marialuisa Morelli: i suoi massaggi aiutano a ringiovanire pelle e sguardo e tutte ci siamo messe alla prova. Tutto questo mentre nell’area outdoor della fondazione Riccardo Catella esperti di yoga, camminata metabolica, danze etniche davano la possibilità di vivere un momento di sano movimento e di sperimentare discipline diverse.

Il pubblico di I feel Good assiste ai work shop organizzati dalle redazioni.

Le vite delle donne

I feel good 2025 è stato anche un viaggio nel lavoro di tutte noi che vediamo la vita professionale allungarsi negli anni e abbiamo bisogno più che in passato di scoprire e dare spazio alle potenzialità della nostra carriera da senior. Ne abbiamo parlato con Alessio Carciofi, Odile Rebotti e Dalila D’Ingeo. E abbiamo concluso questa quarta edizione con un regalo per tutte le donne che affrontano i cambiamenti e le nuove sfide dalla menopausa: direttamente dagli States è arrivato sullo schermo di I feel good il docu film The M factor, una panoramica su tutto quello che abbiamo imparato del climaterio e quello che ancora manca per viverlo al meglio, In America come in Italia. Perché come è emerso nell’incontro parlando di menopausa dal medico o sul posto di lavoro nessuna dovrebbe nascondere i proprio disturbi o vergognarsi. Mai.