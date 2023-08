5 maschere facciali fai da te anti caldo

A datte a tutti i tipi di pelle, queste maschere facciali preprarate con ingredienti home-made sono perfette per un viso fresco e riposato. Provatele tutte: rinfrescano la pelle senza stressarla

Gli ingredienti della cucina vengono ancora una volta in nostro aiuto. Con pochi semplici prodotti 100% naturali siamo in grado di proporvi cinque maschere che uniscono l’utile al dilettevole: preparazioni semplici e grandi risultati contro il caldo estivo.

Maschera succo d’arancia e gel di Aloe

Questa maschera molto semplice lascerà la vostra pelle più fresca e profumata. Un trattamento utile a chi soffre il gran caldo e tende ad avere la pelle grassa o sudata.

Prendete un’arancia e spremetene il succo lasciando anche i grumi e la polpa. Frullate fino ad ottenere un composto grumoso ma omogeneo, e poi unite un cucchiaio di gel di Aloe mescolando con cura con un cucchiaio.

Con l’aiuto di un pennello stendete la maschera sul volto, concentrandovi nella zona T ma facendo attenzione a non entrare in contatto con gli occhi (gel di Aloe e succo d’arancia bruciano sulle parti sensibili!). Lasciate in posa per dieci minuti, spalmandola anche sul collo e dietro le orecchie.

Risciacquate con acqua tiepida e, se volete, usate una crema idratante e rinfrescante per un effetto più duraturo. Voilà, una pelle luminosa e meno accaldata!

Maschera succo di limone, miele e basilico

Sembra una ricetta strana, ma funziona e lascia la pelle morbidissima. Il segreto di questa maschera è rinfresca la pelle mentre restringe i pori, per un effetto più riposato ma anche più pulito.

Come si prepara? Semplice! Prendere un cucchiaio di miele e unitelo al succo di mezzo limone, poi tritate le foglie di basilico (2-3 dovrebbero bastare) e unite il composto finchè non sarà ben omogeneo e amalgamato. Con un pennello o anche con le dita usate il composto su tutto il volto, esclusi gli occhi. Tenete in posa per 15 minuti, ricoprendo con un panno umido e fresco.

Un momento di relax piacevolissimo! Risciacquate con acqua fredda e ripetete due volte a settimana per un effetto favoloso e duraturo. La pelle sarà più fresca e più levigata, ma anche meno stressata dal gran caldo e meno incline alle impurità.

Maschera zucchero di canna, acqua ghiacciata e olio di cocco

Sembra proprio una triade bizzarra, ma questa maschera aiuta a prevenire gli arrossamenti della pelle e la stanchezza cellulare. Una grande alleata contro il caldo!

Il procedimento è un po’ più complesso: intanto bisogna ghiacciare l’acqua in qualche cubetto. Una volta ottenuti i cubetti, cospargeteli di zucchero di canna e lasciate a temperatura ambiente qualche minuto, il tempo che si sciolgano un poco. Nel frattempo con l’uso delle dita ungete il volto di olio di cocco, sempre evitando gli occhi e segnando bene il contorno labbra e zona T. Quando la faccia sarà completamente unta, versate ripetutamente i cubetti di ghiaccio con lo zucchero di canna sul volto, ripetendo il procedimento 10-15 volte, o finchè i cubetti non si saranno sciolti del tutto e l’acqua non sarà più gelida.

Risciacquate abbondantemente con acqua fresca, finché tutto l’olio non sarà andato via. Questa maschera aiuta a combattere la pelle secca o gonfia dal calore, ma anche a farla apparire più levigata e lucente.

Maschera bicarbonato e cetriolo

Questo trattamento ,se ripetuto tre volte a settimana, aiuta a prevenire qualunque forma di acne e pelle grassa. Si tratta di una maschera molto nutritiva e pulente, adatta anche alle pelli più sensibili.

Il procedimento è basilare: frullate un cetriolo intero, dopo aver lavato bene la buccia, fino ad ottenere una spuma omogenea, poi unite 2 cucchiaini di bicarbonato e con l’aiuto di un pennello spalmate il composto su tutto il viso. Fate attenzioni agli occhi, teneteli chiusi (fatevi aiutare) e usate l’ultima pennellata per ricoprire anche le palpebre. Lasciate in posa per 10 minuti e poi risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

Et voilà! Una pelle più chiara e luminosa, senza occhiaie e borse. Un volto perfetto in poche settimane!

Maschera foglie di menta, miele e caffè

Questa maschera, che sembra più un intruglio che altro, è in realtà una meravigliosa scoperta. Si tratta di un procedimento semplice e dai grandi risultati, aiuta la pelle ad apparire ed essere più riposata, ma anche a sentirsi più fresca durante le ore più calde.

Tritate qualche foglia di menta e unitele ai fondi di caffè raffreddati fino ad ottenere un composto fino ed omogeneo. Lasciate riposare qualche minuto e poi unite due cucchiaini di miele, e mescolate. Con un pennello cospargete il volto evitando gli occhi e le zone sensibili. Con le dita massaggiate delicatamente le guance, come uno scrub, e poi risciacquate con acqua tiepida fino ad ottenere una pelle pulita e levigata.