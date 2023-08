Il 10 agosto tutte a vedere le stelle candenti! Preparatevi scegliendo con anticipo di desideri che volete vedere realizzati!

Il 10 Agosto è la notte in cui ogni desiderio può diventare realtà. La leggenda racconta che se si esprime un desiderio quando si vede una stella cadente, questo si realizzerà certamente. Solo una favola? Può darsi, ma di certo è una storia che non fa male a nessuno e che ci regala l’ebbrezza di tornare bambine, almeno per una sera, e di credere all’impossibile. Se non è magia questa!

La notte di San Lorenzo si organizzano pic nic, si parte in spedizione con coperte e vettovaglie in cerca di un buon punto di osservazione e si aspetta, nel buio, lontano dalle luci della città e della strada, che altrimenti le stelle cadenti non si vedono proprio.

E quindi è bene prepararsi, tenere da parte almeno 10 desideri da attaccare alla coda delle stelle cadenti

La storia di San Lorenzo

Ti sei mai chiesta come mai le stelle cadenti siano legate proprio alla notte di San Lorenzo? Naturalmente c’è un motivo scientifico, ovvero che proprio in quei giorni, non solamente il 10 Agosto, si assistea al passaggio delle Perseide, uno sciame di meteore che si vede molto bene perché si staglia contro il cielo estivo. Il richiamo alla storia del santo è, invece, ben più triste.

Le stelle cadenti sono chiamate anche lacrime di San Lorenzo, proprio perché con il loro luccichìo ricorderebbero i carboni ardenti, tristemente protagonisti del martirio del santo. Non a caso molte frasi su agosto parlano proprio di questo evento, con immancabile citazione di X Agosto di Giovanni Pascoli.

Un mondo più green

Questo è più che un semplice desiderio, è una speranza in cui credere fino in fondo. Un mondo con aria più pulita, con risorse naturali usate in maniera intelligente, con energie rinnovabili sempre più impiegate per il fabbisogno di tutti.

Alla realizzazione di questo desiderio devi partecipare in prima persona, facendo nel tuo piccolo ciò che puoi. Cosa significa questo? Una rivoluzione totale del proprio stile di vita è probabilmente impossibile e per questa ragione può risultare molto frustrante, prova quindi a modificare un’abitudine al mese: migliora la differenziata, scopri come riciclare al meglio, aggiungi un prodotto alla spina fra quelli che utilizzi.

Più equilibrio fra lavoro e vita privata

Vivere una vita in equilibrio è possibile? Assolutamente sì, ma vale comunque la pena chiedere un aiuto alle stelle per farcela! Concretamente puoi cominciare a gestire in maniera leggermente diversa il tuo tempo, aiutandoti compilando una lista delle priorità.

Usa tre colori, proprio come un semaforo: rosso urgente, arancione importante, verde rinviabile. Sii onesta quando compili la tua lista: non può essere tutto ugualmente importante! Questo trucco può aiutarti a gestire l’ansia nel momento in cui ti rendi conto che non si può fare davvero tutto: esistono cose meno importanti che non meritano il tuo stress!

Viaggiare di più

I viaggi aprono la mente, sembra una frase fatta ma è la pura verità. Oltretutto i viaggi “puliscono” la mente allontanando ogni pensiero e ti permettono di tornare a casa carica di nuove energie.

Uno dei desideri del 10 Agosto deve necessariamente essere più viaggi e non importa la lontananza dalla meta! E chissà che andando e viaggiando non ti renda conto che il tuo sogno è diventare una travel blogger, intanto cerca mete e prenota la tua prossima vacanza usando una di queste app di viaggi

Scoprire una nuova passione

Le passioni sono ciò che rende la vita speciale, ciò che ci fa ardere e bruciare e non devono essere necessariamente passioni amorose. Uno dei più bei desideri che ti puoi regalare è proprio quello di scoprire una passione nuova, un nuovo hobby da condividere con le amiche o da goderti da sola, qualcosa che catalizzi il tuo interesse.Asseconda la tua curiosità: prova quel corso di pittura che ti attirava tanto, tenta di cucire quell’abito con quella stoffa che ti ha fatto innamorare, partecipa a quell’escursione in bici con cui vorresti metterti alla prova!

Più abbracci e meno social

I social sono divertenti, chi lo nega? Le app ci aiutano a rimanere più connesse e anche su questo nulla da dire. Ma vuoi mettere il potere di un abbraccio?

Esprimi questo desiderio: per quest’anno meno social e più abbracci veri, da scambiarsi dal vivo. Organizza una partenza a sorpresa per andare a trovare quell’amica che ha cambiato città e che senti solo via chat; esci più spesso con le persone con cui ti scrivi nella chat di gruppo.

E per tutto il resto? Non dovrai preoccuparti di niente, ti bastano le nostre frasi per Instagram e frasi per Whatsapp per gestire la social routine!

Nuovi traguardi da raggiungere

Ogni tanto la vita può essere noiosetta. Tutto va bene, ma questo non ti basta. Forse è il momento di darle uno scossone? Il tuo desiderio deve essere legato al trovare un nuovo traguardo da raggiungere e conquistare.

Non focalizzarti solo sul lavoro, traguardo non è sinonimo di “promozione” o “più soldi”, ma di qualcosa che ti rende felice, che può motivarti davvero. Può essere ricavare del tempo per occuparti di qualcosa che ti piace e non fai più, così come correre una maratona.

E se ti sembra che sia proprio l’ispirazione a mancarti, prova con queste frasi motivazionali

Grandi cambiamenti

Desiderare di avere più coraggio per fare finalmente quel grande cambiamento attorno al quale giriamo da un po’. Può essere chiudere una storia che si trascina, ma anche baciare un uomo che amiamo e con cui non abbiamo ancora fatto un passo avanti. Può essere decidere di cambiare finalmente casa, o semplicemente la cucina, o la stanza da letto, se c’è qualcosa che non ci piace. Il segreto è cercare di non avere paura: da grandi cambiamenti vengono solo grandi opportunità.

Trovare un’amica in più

Non c’è nulla di più bello dell’avere un’amica. Spesso si dice che le amiche che si conoscono al liceo o all’università sono quelle che ci accompagnano tutta la vita, ma non sarebbe meraviglioso se ogni anno si aggiungesse una persona alla cerchia di chi ci vuole bene?

Prova ad investire sulle relazioni, scommetti che quella ragazza che ti sorride in ufficio o in palestra, o dovunque sia, può avere qualcosa in comune con te, qualcosa da raccontarti, qualcosa da scambiare per essere più ricche e felici tutte e due. Invitala, mandale una delle nostre frasi sull’amicizia o invitala a vedere uno dei film per ragazze su Netflix da te

Stile slow

La parola d’ordine è: assaporare. Cosa? Tutto, dal cibo ai concerti, dall’amore, agli scambi con gli amici. Esprimi il desiderio di riuscire a fare ciò che ami con la calma necessaria perché tu riesca realmente ad apprezzarlo.

Stabilisci che almeno un giorno a settimana ti preparerai qualcosa da mangiare che per te è golosissimo, decidi che il pomeriggio di un weekend su due sarà dedicato a qualcosa che ami fare tu e solo tu.

Più libri, più film

Leggere di più, andare più spesso al cinema o approfittare della piattaforma di streaming che hai a disposizione non sarebbe meraviglioso? Ecco un desiderio che vale davvero la pena esprimere: avere più tempo per scoprire nuovi autori e nuovi titoli.

Non vuoi spendere? Vai in biblioteca! Non vuoi uscire di casa? Consulta il catalogo di Netflix aggiornato e il catalogo di Amazon Prime Video e trova ciò che fa per te. Esci dalla comfort zone: prova qualcosa che non hai mai visto/letto!

Resta infine un’ultima domanda: dove vedere le stelle cadenti? Il 10 agosto e nei giorni attorno a questa data, dovrebbe essere più facile riuscire a vderle. Ti consigliamo comunque di recarti in una zona lontana dai centri urbani, possibilmente collinare o addirittura montagnosa, per avere la visuale più sgombra e più lontana possibile dalle luci.

Prova anche a consultare gli eventi che vengono spesso organizzati negli osservatori per avere la possibilità di scoprire il cielo estivo, stelle cadenti incluse, grazie alla potenza dei telescopi professionali.