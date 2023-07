Viaggi da sola? Le destinazioni migliori per l’estate 2023

D a Zurigo a Singapore, scopri le mete a cui non potrai rinunciare se in estate vuoi concederti un viaggio in solitaria

Se ami concederti una boccata d’aria, evadere dallo stress quotidiano, staccare da una routine tremendamente frenetica, è arrivato il momento di un bel viaggio… Da sola, naturalmente. È quello che ci vuole per recuperare le energie e liberare la mente. Dì addio a quell’infinità di appuntamenti, dimentica gli innumerevoli imprevisti che rovinano le tue giornate e finalmente concediti un po’ di relax. Per te che sei perennemente di corsa, abituata a incastrare famiglia, figli, scuola, lavoro, è arrivato il momento di assaporare la bellezza di una pausa. Staccare di tanto in tanto fa bene a mente e corpo: allora cosa aspetti a organizzare un viaggio da sola? Scopri le migliori destinazioni per l’estate 2023.

Viaggi da sola? La top 5 delle destinazioni per l’estate 2023

Se oltre ai viaggi con il tuo partner, con la famiglia o con gli amici di sempre hai voglia di avventurarti sola soletta, segui i consigli di Explore Worldwide, che ha analizzato i dati di ricerca per stilare nuove classifiche. È emerso così che per i viaggi in solitaria le città asiatiche sono quelle più amate. A commentare il risultato è Ben Ittensohn, direttore regionale di Explore Travel per l’Australia e la Nuova Zelanda, il quale ha spiegato: «La nostra ultima ricerca è stata un viaggio approfondito nelle preferenze in evoluzione dei viaggiatori solitari in tutto il mondo». Non solo: per Ittensohn «è affascinante vedere città come Hanoi, Bangkok e Taipei emergere come destinazioni per avventurieri solitari». A sua detta, ciò riflette il desiderio sempre più diffuso di esplorare «oltre le tradizionali destinazioni occidentali».

Si comincia proprio con Hanoi, capitale del Vietnam, per cui l’interesse dei viaggiatori “solitari” è salito di ben 946% rispetto alle ricerche dell’anno precedente. Nel cuore pulsante del Paese ti troverai travolta dal caos quotidiano e scoprirai antichi usi e costumi. Avventurati tra le vie del quartiere vecchio, prova i frutti tropicali venduti in ogni angolo, non perderti la ferrovia che passa dal centro, assaggia la birra artigianale e il caffè locale e non dimenticare una visita al Tempio della Montagna di Giada.

Storia e tradizioni si intersecano in architetture inconfondibili, dove arte e spiritualità diventano una cosa sola: è Bangkok la seconda meta che non puoi perdere se vuoi scoprire le migliori destinazioni per l’estate 2023. La capitale della Thailandia si colloca al secondo posto con un aumento dell’816% nelle ricerche degli utenti intenzionati a intraprendere un viaggio da soli.

Grattacieli e quartieri moderni sorgono tra antichi villaggi dall’intramontabile gusto orientale: è così che Taipei e Seul, rispettivamente capitale di Taiwan e della Corea del Sud, si aggiudicano i posti alti della classifica. Se vuoi immergerti nell’avanguardia e assaporare un gusto moderno, senza rinunciare alla scoperta delle tradizioni più antiche e affascinanti, ecco il viaggio che ti ci vuole. Tra le mete più amate da chi intende farsi un bel viaggio da sola anche Phnom Penh, che chiude la classifica delle 5 destinazioni migliori per l’estate 2023. La capitale della Cambogia registra un aumento del 500% delle ricerche rispetto ai dati dell’anno precedente.

Le altre migliori destinazioni per un’estate 2023 indimenticabile

Al sesto posto nella classifica delle mete più cercate per un viaggio in solitaria c’è Ho Chi Minh. È la città più trafficata del Vietnam, con un incremento delle ricerca pari al 480%.

Segue Kuala Lumpur, capitale della Malesia, con un aumento del 464% nelle ricerche da parte dei viaggiatori solitari. Poi Perth, in Australia (+408% rispetto all’anno precedente), e l’incredibile Singapore (+400%). Chiude la classifica, al decimo posto, Sydney.

Alla scoperta dell’Europa: la classifica delle mete che non puoi perderti

Nella classifica delle città europee preferite da chi intende viaggiare da sola, Zurigo conquista il primo posto. Con la sua elegante modernità, la cittadina svizzera si aggiudica anche il titolo di città più accogliente.

Sarà il profumo di salsedine, la brezza marina o il suo centro storico così pittoresco: al secondo posto tra le migliori destinazioni europee per un viaggio da sola c’è Nizza.

Con un aumento del 210% nelle ricerche degli utenti pronti a un viaggio in solitaria, Ginevra ottiene il terzo posto. Chiudono la top 5 europea Copenaghen e Oslo, a conferma dell’amore di moltissimi viaggiatori per i Paesi del Nord Europa.