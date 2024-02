Pesci: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché? Gli astri influenzano i nostri gusti, e secondo gli astri, la casa ideale dei Pesci ha queste caratteristiche.

La casa ideale dei Pesci

Estrosi, fantasiosi, caotici. In perenne trasformazione interiore. I Pesci sono così, e così sono le loro abitazioni: sembrano non finire mai e c’è sempre qualcosa che manca. La loro casa ideale disorienta, è labirintica, è un posto dove ci si perde e si perdono le cose. Ciascuna stanza può essere usata per varie funzioni, secondo lo stato d’animo prevalente. Di tutte, la più importante è la zona notte, perché qui ci si immerge nel fantastico mondo dei sogni. La cucina è caotica, e di solito usata anche per altre cose: accogliere gli amici, studiare con i figli, lavorare con il computer… Il cibo, infatti, non è una priorità per i nati del segno, perché loro si nutrono di sentimenti e di emozioni.

L’arredamento

Spiriti romantici e sognatori, i Pesci scelgono l’arredamento sull?onda dell?emozione. Prediligono mobili che ricordano qualcosa, che hanno una storia da raccontare, e usano colori e materiali caldi e avvolgenti. Non sarà strano trovare in casa loro sedie spaiate e diverse “perché ispiravano qualcosa”, o enormi sofà sproporzionati rispetto alla stanza. I colori che prediligono sono tenui, e lo stile propende per romanticherie tipo toilette della nonna, pizzi, cuscini ricamati, da mischiare con mobili moderni, tessuti, legni metalli…

Il consiglio per la casa ideale dei Pesci

Quando la confusione è troppa, anche il più caotico dei Pesci rischia di perdersi. Allora è arrivata l’ora di fare ordine, che equivale a buttare via l’inutile o sistemare le cose in contenitori-classificatori adatti.

Da evitare

Case senza un minimo di atmosfera, colori e materiali freddi.