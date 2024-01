Sei del segno dell’Acquario? Originalità ed estro sono le tue parole d’ordine, nel guardaroba come nella vita! Scopri con noi cosa dicono le stelle riguardo al tuo stile

Segni particolari: estrose, libere dalle convenzioni, creative. Vere idealiste, visionarie d’avanguardia volenterose di lasciare una traccia di sé, nel mondo e negli altri.

Le nate tra il 21 gennaio e il 19 febbraio sono donne decisamente fuori dal comune, mai dare le cose per scontato con loro!

Se appartieni al segno zodiacale dell’Acquario sei dunque indubbiamente la ribelle dello zodiaco, colei che viaggia a tutta birra fuori dagli stretti schemi dei fashion-diktat a caccia di emozioni forti e di novità.

Di te gli astri dicono che sei una donna originale e dalla spiccata vena artistica, ma anche dalle straordinarie doti empatiche e con una sensibilità assolutamente fuori dal comune.

Nell’armadio tutto questo si traduce in selezioni personali e creative, di quelle che per chiunque altro si necessiterebbe di istruzioni approfondite per l’uso, ma che tu – con il tuo inconfondibile tocco – riesci sempre a trasformare in outfit dall’effetto “wow”.

Se sei una nata sotto il segno d’aria più folle dello zodiaco il fashion-oroscopo di questo mese è dedicato a te. Non perderti dunque tutte le dritte delle stelle su stile e must-have targati Acquario, per uno shopping ispirato nientepopodimeno che dagli astri!

Lo stile dell’Acquario

Le stelle dicono delle Acquario che sono donne libere, impossibili da ingabbiare ed etichettare. L’armadio – ça va sans dire – conferma!

Se sei una Acquario DOC infatti non abbiamo dubbi sul fatto che il tuo guardaroba sia il più folle e personale dello zodiaco intero.

Il tuo fashion-potere è senza dubbio il mix and match selvaggio e creativo. Nessun’altra può vantare quella tua capacità innata di essere al di sopra di massime, tendenze e fashion-diktat a favore di uno stile personale e sempre sorprendente. Nessun altro segno può dire di saper mettere il proprio “marchio di fabbrica” su ogni outfit come fai tu!

Il tuo stile – esattamente come te – non si può quindi riassumere in un’etichetta perché muta di continuo, guidato da ispirazioni, mutevoli passioni e tanta sensibilità.

Il tallone d’Achille di una Acquario? Il tuo spirito libero può rivelarsi un’arma a doppio taglio che – di tanto in tanto – necessita di una buona guida e qualche freno. Ma senza esagerare, ci piaci così come sei!

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di restare sempre fedele a te stessa, al tuo estro e alla tua sensibilità perché, come diceva mademoiselle Coco Chanel: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, che cosa sta accadendo”. E sembra che tu lo abbia capito benissimo!

I colori

La “nuance del cuore” delle donne Acquario? Ha a che fare con il cielo, la libertà, l’aria.

È un colore che le rappresenta in pieno, ma che è anche in grado di riportare un po’ di equilibrio nella follia.

Insomma, se sei dell’Acquario – come per le spose – nel tuo armadio non può assolutamente mancare qualcosa di blu!

In tutte le sfumature possibili infatti, dal blu notte al celeste, il colore del cielo e del mare è il rappresentante perfetto di un segno difficile da contenere.

Va detto che ovviamente le nuances presenti nell’armadio di una donna Acquario sono tantissime, decisamente non si contano, ma il blu ne è il re assoluto.

In quanto alle fantasie e alle stampe invece non ci sono limiti né confini: ami i contrasti forti e i disegni un po’ folli, cosa c’è di meglio di art-print a go-go nel guardaroba da indossare a proprio piacimento per fare di ogni look un’opera d’arte?

Il guardaroba perfetto dell’Acquario

Com’è il guardaroba ideale di una vera Acquario? Sbirciamo subito nell’armadio-simbolo del segno d’aria più creativo dello zodiaco.

Se sei una Acquario DOC il tuo guardaroba sarà di certo un tripudio di colore, stampe e capi unici, da mixare ai trend più interessanti del momento. Tutto il resto è noia!

Tra i pezzi forti troviamo di certo vintage – d’autore e non – selezionato in base ai tuoi personalissimi criteri, capi provenienti dai tuoi viaggi e dalle culture che più ti affascinano e tutto quello che riesce ad ispirarti dalle novità che i designers portano in passerella. La tua regola è pescare un po’ di questo e un po’ di quello, mixare tutto e via!

Abiti e gonne rubate agli anni ‘60/’70 si affiancano dunque a capi di ispirazione nordica o orientale, mentre – dato il tuo costante bisogno di novità – fanno di certo capolino dall’armadio anche tutte le ultimissime tendenze in fatto di cinque tasche in denim, giubbotti e faux fur coats insieme – ovviamente – a t-shirts come se piovesse!

Gli accessori non sono da meno ovviamente e vengono selezionati in base alla loro particolarità e all’attitude creativa.

Nel tuo guardaroba è di certo immancabile una selezione di sneakers di nicchia, così come sandali colorati o kitten heels raffinate ma dai toni e dalle applicazioni stravaganti. Inevitabile anche la massiccia presenza di bijoux importanti – senza i quali ti senti praticamente nuda! – e di accessori per i capelli per completare i look a tuo piacimento, così come una collezione invidiabile di guanti e cappelli.

Shopping corner per l’Acquario

Ed eccoci dunque all’angolo più amato dalle donne di qualsivoglia segno dello zodiaco! Già, eccoci allo shoppng-corner, questa volta dedicato rigorosamente all’Acquario!

Se appartieni a questo ribelle segno d’aria ecco dunque un’intera gallery di must-have selezionati per te dagli astri ai quali sarà difficile dire di “no”.

