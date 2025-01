Per stare bene con se stesse è necessario raggiungere un equilibrio fisico e mentale. Fare qualcosa che faccia bene al corpo e alla mente è necessario affinché si possa raggiungere una situazione di benessere: vediamo come mettere in pratica i buoni propositi che stiliamo all’inizio di ogni anno nuovo.

Buoni propositi per l’anno nuovo

L’inizio di un nuovo anno dovrebbe essere l’occasione per ricordare a noi stesse quanto sia importante porsi come primo obiettivo stare bene con noi stesse, per poter affrontare la vita e le persone che ci circondano.

Ecco, quindi, una serie di consigli per mettere in pratica i buoni propositi pensati per il nuovo anno.

Buoni propositi per l’anno nuovo: riposare

Quando si è stanchi è più facile lasciarsi andare e perdere di vista le priorità, per cui è bene riconoscere i propri limiti, e non mettersi in condizione da essere sopraffatti dalla fatica. La cosa fondamentale è ascoltare il proprio corpo (ma anche la propria mente – mai sentito parlare di stanchezza mentale?), e capire quando è il momento di prendere una pausa.

Buoni propositi per l’anno nuovo: mangiare in modo sano

Mangiare “bene” è meglio per il fisico e per la mente. La nota buona è che lo spirito positivo permette di trovare squisitezze anche in cibi sottovalutati prima d’ora.

Buoni propositi per l’anno nuovo: abbandonare le cattive abitudini

Evitare di bere alcolici, fumare sigarette o prendere altre cose ancora più serie. Nonostante diano un senso immediato di sollievo, gli effetti a medio-lungo termine sono tutto meno che positivi, per il corpo e la mente.

Buoni propositi per l’anno nuovo: autodisciplina

L’autocontrollo porta ad evitare la disperazione, il senso di impotenza, e altri pensieri negativi. Comincia a prenderti la responsabilità di ogni tuo stato d’animo, prendi in mano il timone della tua vita.

Buoni propositi per l’anno nuovo: scoprire cose nuove

Una specie di “caramella della mente”: dal visitare un museo ad imparare una nuova lingua. Poniti sempre l’obiettivo di imparare una cosa nuova, anche piccola o apparentemente banale.

Buoni propositi per l’anno nuovo: godere della natura

Ci sono numerosi studi che mostrano che camminare in un giardino può abbassare la pressione sanguigna e ridurre lo stress. La stessa cosa avviene per un parco, una mostra d’arte, una città bella (e noi che viviamo in Italia, a parte qualche eccezione, siamo proprio fortunati da questo punto di vista).

Pexels

Buoni propositi per l’anno nuovo: liberarsi dei pensieri negativi

Limitare, con l’obiettivo di eliminare, le abitudini mentali non sane come crogiolarsi in pensieri negativi su se stessi e il mondo, che hanno il solo effetto di far perdere tempo, prosciugare le energie, e scatenare ansia, paura e depressione. Al contrario il pensiero positivo innesca circoli virtuosi: prova a pensarci ogni volta che stai per cadere in un buco nero. Anche in questo è molto importante l’autoconsapevolezza.

Buoni propositi per l’anno nuovo: stimolare la creatività

Fare qualcosa che stimola la creatività e fa sentire produttivi fa stare meglio e ti dà nuova linfa vitale, oltre a migliorare lo stress. Non hai idea delle attività cui dedicarti? Prova a fare giardinaggio, disegnare, costruire, cucire, ecc.

Buoni propositi per l’anno nuovo: prendere un pet

Gli animali domestici sono una responsabilità, costringono ad occuparsi di qualcun altro e a distogliere l’attenzione da se stessi e in cambio danno amore incondizionato. Non solo, costringono ad uscire da casa (i cani in particolare) e quindi a fare esercizio fisico, e permettono di incontrare persone nuove.

Buoni propositi per l’anno nuovo: accettarsi

Riconoscere quello che si ha di bello ed esserne riconoscenti. Volersi bene è fondamentale per vivere in armonia.

Buoni propositi per l’anno nuovo: esercizio fisico

Una nota a sè è l’esercizio fisico: i latini dicevano mens sana in corpore sano (mente sana in un corpo sano) ed è universalmente riconosciuto che prendersi cura del proprio corpo è essenziale per uno stato mentale equilibrato. Fare esercizio fisico fa bene alla mente – riduce lo stress, allontana l’ansia e il senso di depressione, aiuta il sonno ed aiuta l’autostima; stimola le endorfine – sostanze prodotte dal cervello con proprietà ed effetti simili a quelli degli oppiacei e della morfina – che generano un senso di benessere nella mente e nel corpo. In primis stabilirsi una routine che sia facile da seguire e da mantenere – deve diventare parte naturale ed integrante della propria vita; scegliere un’attività che piace/diverte – esercitarsi deve essere piacevole, non una rottura di scatole; cercare di non farla diventare noiosa – può essere utile in questo svolgerla in ambienti diversi (camminare o correre, per esempio, cambiando percorso, o scegliendo compagni diversi), con gente diversa, con la musica, etc. Una volta diventata parte integrante della giornata, lo diventeranno anche gli effetti benefici che porta – con in più la soddisfazione di vedersi sempre migliorare. A questo punto, sereni con noi stessi, consapevoli delle nostre forze e delle nostre debolezze, siamo pronti ad essere genitori, raggio di luce, compagni di gioco, maestri, spalla, bastone, confidenti, compagni di vita e tutto ciò senza esserne sopraffatti!

Buoni propositi per l’anno nuovo: sconfiggere la timidezza

a timidezza è un problema che affligge davvero moltissime ragazze, alcune delle quali non riescono ad avere una vita normale senza che quella bestia nera si insinui nei loro rapporti di amore e di amicizia. Il 2025 è iniziato da poco e quale modo migliore di celebrarlo se non qualche buon proposito e, in questo caso, quello di abbandonare definitivamente la timidezza? I modi per farlo esistono, basta solamente un po’ di forza di volontà.

Concentrati su ciò che ti piace di te

Un buon modo per vincere la timidezza è concentrarsi su ciò che ci piace di noi, che siano i capelli o il sense of humor.

Dì agli altri quando qualcosa non ti sta bene

Tirare fuori il carattere non vuol dire essere cattive anzi, la gente ci rispetterà molto di più quindi ripromettetevi di dire sempre quello che pensate.

Fai un piccolo passo verso di lui

Non vi consigliamo di saltargli al collo ma di fare un piccolo gesto, che sia anche solo un sorriso che rompa il ghiaccio.

Fai attenzione al linguaggio del corpo

Il linguaggio del corpo conta molto quindi ripromettetevi di non tradire la timidezza giocando con i capelli, mordendovi le labbra o arrossendo violentemente.

Fai qualcosa che ti spaventa

Un buon proposito potrebbe essere quello di fare, almeno una volta al mese, qualcosa che vi spaventa per capire che tutto è possibile.

Usa la timidezza

La timidezza non è sempre sbagliata, purché si impari a controllarla e, una volta farlo, potrete usarla a comando per far impazzire i ragazzi.

Conosci persone nuove

Ripromettetevi di parlare, almeno una volta, con qualcuno che non conoscete giusto per rendervi conto che non è nulla di drammatico.

Sii sicura di te

La sicurezza in sè stesse è sexy quindi fate in modo che gli uomini la notino sempre.

Non fare affidamento sulle amiche

Alle feste iniziate a muovervi da sole, ballando e chiacchierando senza stare appiccicate alla gonna delle amiche.

Fai prove allo specchio

Potrebbe essere una buona idea anche fare prove di conversazione allo specchio, per acquisire naturalezza.

