Ogni giorno facciamo dei sogni, alcuni molto strani, altri molto avvincenti, di cui spesso non riusciamo a comprenderne il significato. Questo avviene principalmente perché il mondo onirico rende cosciente ciò che l’individuo mantiene nel suo inconscio, tanto che la lettura del sogno è spesso usata come aiuto nell’approfondimento delle emozioni non espresse durante le sedute di psicoterapia. L’interpretazione dei sogni ha origini molto antiche, alcune legate alle culture di appartenenza: per esempio nei paesi orientali il cane è legato a connotazioni molto negative quali lo sporco, il vizio, e a qualcosa di impuro, mentre nella cultura di alcune popolazioni indigene nel cane vedono un simbolo legato alla sessualità maschile, tanto che l’organo sessuale viene identificato con quell’animale.

Nella nostra cultura il cane è legato alla fedeltà, è visto come una guida, un sostegno, un amore incondizionato e senza secondi fini e questo lo unisce alla simbologia onirica legata alla relazione a due, soprattutto amorosa in termini di dedizione, sacrifico, amore incondizionato e responsabilità.

In termini psicologici il primo studioso che ha legato il cane a un simbolo onirico è stato Freud, agli inizi del secondo scorso, in cui vedeva in esso il simbolo della sessualità repressa, successivamente Jung l’ha legato a un simbolismo un po’ differente in relazione agli istinti inconsci del sognatore e alla sua capacità di primeggiarli e renderli innocui. In questa semplice guida vedremo insieme come interpretare la figura del cane in sogno e quali sono i significati che incarna.

La figura del cane in sogno

Vedere un cane in sogno, generalmente, indica l’atteggiamento individuale nei confronti degli impulsi, degli istinti e dei sentimenti: insomma, di tutta la parte irrazionale della nostra vita. Generalmente, quando si sogna un cane il nostro inconscio sta cercando di dirci di non reprimere troppo questi contenuti psichici, e di dar loro il giusto sfogo, seguendo il nostro cuore.

Inoltre può rappresentare la sessualità maschile aggressiva oppure, talvolta, soprattutto se nel sogno fiuta costantemente in giro, una guida che conduce nel mondo dell’inconscio, esortando all’autoconoscenza e alla maggior consapevolezza di se stessi.

La forma del cane

Il primo passaggio che va preso in considerazione è quello in relazione alla tipologia di cane (colore, forma, razza). Proviamo ad analizzarne qualcuno.

Se il cane è PICCOLO (inteso come cucciolo), può simboleggiare gli istinti di cui ancora non abbiamo del tutto coscienza, ma che non sono pericolosi e siamo pronti ad accettare, è come se l’inconscio ci mettesse in contatto con le parti di noi stessi che non vediamo per timore, facendoci conoscere il loro aspetto giocoso e non cattivo e la possibilità, quindi, di poter tenere tali istinti sotto controllo. Un cane GRANDE, può significare l’aspetto contrario, quindi un istinto che sta cercando di prendere il sopravvento, ma di cui il soggetto sognante ha paura, un istinto che potrebbe portare scompiglio nella vita del sognatore. Un cane VECCHIO sembra sia legato più all’aspetto della lealtà, fedeltà e amore tipiche di questo animale e, in questo caso, nel sogno potrebbero significare la stanchezza, l’incapacità e rassegnazione del sognatore di provare queste emozioni.

Il colore del cane

Un cane NERO accentua la negatività della situazione sognata, soprattutto per il significato legato al colore (buio, mistero, paura, negatività), mentre un cane BIANCO, potrebbe essere legata ai desiderio di protezione, di amicizia, di lealtà, di affetto, ma se, nel sogno, si viene morsi da una cane di questo colore allora il significato può collegarsi anche alla paura di venir attaccati o feriti da una persona molto vicina che si ritiene essere «positiva».

A volte nei sogni capita di vedere anche cani di colori strani e improponibili nella realtà, ma per comprenderne il messaggio è necessario cercare il significato relativo al colore stesso. Anche le razze possono comportare differenti significati nel sogno e possono aiutare il sognatore a comprendere alcune aspetti in più in relazione a ciò che gli sta capitando. Per esempio cani come il lupo, il pastore tedesco, la labrador e il boxer sono il simbolismo della forza, della determinazione, della sicurezza, della difesa di se stessi e del supporto del partner o della figura di riferimento; razze come il rottweiler, il doberman, il pittbull sono invece simboli di aggressività, forza, tenacia, ferocia, sopraffazione e istinti espressi con troppa forza, mentre razze più piccole come il volpino, il barboncino e ilo bassotto sono il simbolo di caratteristiche come la vulnerabilità, la fragilità, l’intelligenza e la strategia.

Le azioni positive che compie il cane

Vediamo ora insieme quale significato assume la figura del cane in base ai diversi contesti.

Se il cane è TRANQUILLO può significare che si è in pace con se stessi e i propri istinti, si ha una vita sessuale appagata e felice e si hanno relazioni conciliati e serene. Ha un significato simile anche quando si sogna una cane che DA LA ZAMPA con in più il senso di eccitazione in relazione alla conoscenza di se stessi o di qualcuno che è vicino al sognatore (ad esempio una nuova relazione amorosa).

Quando si sogna un CANE CON I CUCCIOLI, può significare che si è in pace con se stessi e con i propri istinti di cui si ha la piena consapevolezza (i cuccioli), mentre ha una significato leggermente diverso quando si sogna un CANE INCINTA: in questo caso la lettura si basa più sugli aspetti materni e protettivi legati allo stato gravido, al prendersi cura di se stessi e della persona vicina, ma può significare anche l’evoluzione del rapporto con se stessi e un cambiamento in atto (soprattutto quando il sognatore è femmina).

Quando si sogna una CANE CHE SEGUE, come un fedele compagno, può riferirsi proprio a una persona molto vicina (ad esempio il partner), che cammina a fianco e che protegge il sognatore, mentre un cane che DIFENDE simboleggia spesso il bisogno, la volontà di far emergere le proprie idee e delimitare il territorio, ponendo dei confini, in relazione spesso a persone inopportune o particolarmente oppressive ed invadenti. Anche TROVARE un cane può avere un significato positivo e si riferisce alla presa di contatto che il soggetto ha con la propria interiorità e istintività.

Le azioni negative che compie il cane

Riportano alla luce emozioni contrastanti e difficili da gestire invece sogni in cui il cane è inserito in un contesto negativo. Ne vediamo alcune. Un cane che ATTACCA, RINGHIA simboleggia spesso le pulsioni e e le paure inconsce che possono facilmente prendere il sopravvento e far perdere il controllo al sognatore; il cane che MORDE porta questa sensazione al suo stato acuto massimo, spesso nel sogno si percepisce anche il male causato dal morso stesso e possono simboleggiare gli istinti che, portando il sognatore a perdere il controllo, lo potrebbe danneggiare o mette il soggetto in allerta verso qualcuno di molto vicino che potrebbe ferirlo,

Quando si viene INSEGUITI da un cane, invece, il significato è legato a un istinto negato e non espresso e al bisogno di dare spazio alle proprie pulsioni e istinti. Un cane FERITO O AMMALATO si riferisce più alla mancanza di complicità con il partner o all’incapacità di esprimersi come si vorrebbe, sempre in relazione a rapporti amorosi o amicali. Anche il cane al GUINZAGLIO ha spesso una connotazione negativa: simboleggia infatti il bisogno di evadere e di avere più libertà e dovrebbe portare il sognatore a riflettere sul suo significato simbolico e in particolare sul «sentirsi come cani al guinzaglio» nella sua realtà quotidiana. Sognare un cane MORTO, è legato al blocco di un istinto vitale, alla mancanza di energia e al sentirsi in balia degli altri e dei fatti esterni.

Leggi anche In viaggio con il cane? Ecco come evitare imprevisti e godervi la vacanza insieme