Tornare al lavoro è come tornare a scuola

S e riprendere il lavoro ti stressa molto, c'è qualcosa che non va. Ecco i consigli di Taryn Di Ventura, creatrice del sito Internet unlavoropermamma.it

Rientrare al lavoro dopo le ferie è un po’ come tornare a scuola. Se, come a molti succede, non ne hai proprio voglia, è bene fare un piccolo ripasso sul rapporto tra te e il lavoro.

Lo stress da rientro al lavoro

Secondo numerosi studi, 3 persone su 10 soffrono di ‘stress da rientro’ al lavoro. Questo disagio consiste in un vero e proprio malessere percepito dal lavoratore non appena rimette piede in ufficio dopo le vacanze estive e i sintomi con cui si manifesta sono diversi: stanchezza accentuata, agitazione, ansia, incapacità di concentrarsi e rilassarsi, spossatezza, irritabilità, mal di testa, disturbi del sonno, solo per citarne alcuni. È importante quindi cercare di affrontare questa fase, analizzando le cause che provocano lo stress da rientro e capendo come risolverlo.

Cerca di capire da dove nasce la tua insoddisfazione

Se ci sono motivi di insoddisfazione, è importante individuarli e non lasciare che nei prossimi mesi ti logorino. Ecco 3 domande che puoi farti.

Non ti piace il lavoro o l’ambiente?

E cioè, se facessi lo stesso lavoro in un ambiente diverso o se facessi un lavoro diverso nello stesso ambiente, migliorerebbe qualcosa? Con la risposta a questa domanda puoi capire dove si trova il problema e iniziare ad affrontarlo.

Cosa non ti piace del tuo lavoro?

Fai 3 liste: in una metti le cose che fai e detesti, in un’altra le cose che fai e ti piacciono e nella terza le cose che non fai (fa qualche tuo collega) e vorresti fare. Così vedi se c’è un margine di cambiamento. Potresti, per esempio, valutare di chiedere di spostarti di ufficio all’interno della tua stessa azienda e fare qualcosa che ti gratificherebbe di più.

Quali sono le cose che ti fanno stare più male?

Durante una giornata o una settimana lavorativa, tante sono le cose che possono farci arrabbiare o innervosire, ma individuare se ci sia qualche elemento che regolarmente ti dà fastidio porta a riflettere su come eliminare quel problema o, magari, decidere di cambiare tu atteggiamento per vedere se, in questo modo, le cose migliorano.

Il lavoro è come il matrimonio

Ricordati che il lavoro è come il matrimonio: non esiste il lavoro perfetto così come non esiste l’uomo perfetto. I rapporti sono un impegno da portare avanti con pazienza e comprensione, venendosi incontro. Ci saranno giorni più o meno buoni, l’importante però è essere in linea con i valori e le cose importanti, non mancarsi mai di rispetto e avere obiettivi di crescita comuni.

Come tornare al lavoro dopo le ferie

Per superare questa fase, è importante seguire alcuni accorgimenti. Innanzitutto, torna al lavoro con calma: se puoi, torna in ufficio a metà settimana, in modo tale da dover affrontare solo pochi giorni di lavoro prima del weekend. È poi molto importante riposare più del solito: durante le vacanze i ritmi sono diversi e per poter ritornare a quelli della vita quotidiana bisogna concedere al corpo più ore di sonno. Attenzione anche al cibo e all’attività fisica: per tornare al lavoro dopo le ferie in splendida forma hai bisogno di energia, che acquisirai soltanto grazie a una dieta sana ed equilibrata, e di movimento, che ti consentirà di smaltire lo stress e ritrovare il buonumore.

Come superare la paura di tornare al lavoro

Lo stress da rientro può trasformarsi, per i soggetti più ansiosi, in una vera e propria paura di tornare al lavoro. Affrontare questo disagio è possibile. Come prima cosa, organizza il rientro a casa dalle ferie con un paio di giorni di anticipo rispetto a quando dovrai tornare al lavoro: questo ti consentirà di riambientarti e di riprendere gradualmente la tua routine. E proprio ‘gradualità’ è la parola d’ordine: gestisci il lavoro con calma, senza riempirti l’agenda sin dal primo giorno. Dedica del tempo a te stessa al di fuori dell’ufficio, organizzando attività piacevoli da fare da sola o con la tua famiglia. Prenditi poi del tempo per eseguire alcuni esercizi utili per combattere lo stress: lo yoga, per esempio, aiuta moltissimo per superare la paura di tornare al lavoro. Infine, non isolarti: stare insieme ad altre persone, amici o familiari, ti aiuterà a sentirti meno sola.