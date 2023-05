100 domande da fargli per ritrovare la sintonia

S tate insieme da anni, ma parlate pochissimo e hai la sensazione che non siate più in sintonia. Mai provato a stimolare una conversazione facendogli un po' di domande? Potresti farlo apparire anche come un gioco. Ecco un elenco di cose che potresti chiedergli

Molte coppie si sentono poco in sintonia, anche se dall'esterno la loro relazione sembra perfetta. Spesso, è colpa della scarsa comunicazione tra i partner. A lungo andare ci si “disconnette”. Il che accade soprattutto in quelle relazioni dove lui non parla molto o risponde a monosillabi.

Se il tuo ragazzo, marito o compagno fa parte di questa categoria di uomini, saprai già che non è facile invogliarlo a parlare. Figurarsi avere una conversazione “profonda”. Eppure, tutte noi sappiamo quanto sia importante fare discorsi stimolanti con la persona che amiamo: ci permette di conoscerci meglio, di approfondire il nostro rapporto.

100 domande per conoscerlo meglio

In tutti quei casi dove il nostro partner non è esattamente una persona loquace, potrebbe essere utile stimolare una conversazione facendogli le giuste domande. Magari lo si può fare durante una cenetta insieme fuori, o anche a casa. Ecco una lista di 100 domande tra cui scegliere.

Attenzione: non bisogna farle tutte di seguito, altrimenti si sentirà come davanti a una intervista. Se lui è, invece, una persona loquace, alla quale piace tanto parlare di sé, queste domande ti permetteranno di scoprire molte cose in più su di lui. Alcune potrebbero andare bene anche durante un primo appuntamento. Perché non approfittarne? Ecco le 100 domande.

Le prime 10 domande

1. Qual è il tuo ricordo preferito dei nostri momenti insieme?

2. Qual è il tuo ricordo sessuale preferito di noi?

3. Quale cibo ti ricorda me?

4. Quando è stata l'ultima volta che hai pensato a me in modo positivo?

5. Qual è la cosa che preferisci tra quelle che faccio per te?

6. Quale film ti ricorda noi?

7. A quale dei tuoi genitori assomigli di più?

8. Quale dei nostri figli è più simile a te? Se siete sposati, state cercando dei bambini e non siete ancora genitori, chiedigli di immaginare come vorrebbe che fossero.

9. Qual è la mia migliore caratteristica fisica?

10. Cosa ti piace di più a letto?

Puoi scegliere anche tra queste:

11. Qual è il tuo momento preferito della giornata per fare sesso?

12. Ti piace di più baciare o abbracciare?

13. Quando hai capito che volevi una relazione esclusiva con me?

14. Diventi mai geloso se mi vedi parlare con altre persone?

15. Mi sogni mai?

16. Su cosa pensi che dobbiamo lavorare di più nella nostra relazione?

17. Se ti ammalassi, pensi che sarei lì per prendermi cura di te?

18. Pensi che ti amo?

19. Quando hai capito che volevi baciarmi?

20. Qual è l'attività non sessuale che preferisci tra quelle che facciamo insieme?

Ci sono anche domande hot

21. Da bambino ti fidavi di entrambi i tuoi genitori?

22. Qual è la tua cosa preferita tra quelle che ho fatto per un'occasione speciale per te?

23. Qual è la tua fantasia sessuale preferita?

24. Qual è la tua posizione sessuale preferita?

25. Pensi mai a me sessualmente durante il giorno?

26. Cosa potrei fare per farti fidare ancora di più di me?

27. Quando ti senti più protetto e curato?

28. Cosa posso fare per assicurarmi che tu ti senta al sicuro con me?

29. Quando usciamo con gli amici, ti faccio sentire come se fossi ancora la mia priorità?

30. Quando siamo con la mia famiglia, ti faccio sentire come se fossi ancora la mia priorità?

Le domande sul matrimonio solo se non è il primo appuntamento

31. Ci sono cose che ti farebbero riconsiderare seriamente la nostra relazione?

32. Qual è stata la prima cosa che hai pensato di me?

33. Quando hai pensato per la prima volta che io fossi attraente?

34. Quanto tempo pensi che le persone dovrebbero aspettare prima di avere figli?

35. Cosa hai imparato sul matrimonio dai tuoi genitori?

36. Cosa hai imparato sull'affetto fisico dai tuoi genitori?

37. Qual è il tuo libro preferito?

38. Qual è la tua canzone preferita?

39. Qual è stato il tuo primo film preferito, da bambino?

40. Cosa vuoi fare quando andrai in pensione?

Gli hai mai chiesto qualcosa sulle sue ex?

41. Immagini mai di avere dei nipoti?

42. Qual è un'altro lavoro che pensi potrebbe piacerti?

43. Qual è la tua caratteristica fisica preferita?

44. Chi era il tuo insegnante preferito quando eri bambino?

45. Qual è il tuo ricordo più bello con tua madre?

46. Qual è il tuo ricordo preferito con tuo padre?

47. Quale tra le tue ex ha avuto il maggiore impatto su di te?

48. Cosa hai pensato dopo la tua prima esperienza sessuale?

49. Ti sono piaciute di più le scuole superiori o l'università?

50. Dove hai sempre voluto viaggiare?

Mai provato a chiedere tante cose per gioco?

51. Hai mai considerato un percorso professionale completamente diverso?52. Qual era la tua materia preferita alle scuole superiori?

53. Qual è stata la festa migliore alla quale sei andato?

54. Qual è la cosa più felice che tu abbia mai provato?

55. Qual è la cosa più ansiogena che tu abbia mai provato?

56. Qual è la cosa che ti ha fatto arrabbiare di più?

57. Credi in Dio?

58. Qual è la cosa che non mi hai mai chiesto?

59. Qual è il tuo tratto di personalità preferito?

60. Quali tratti della tua personalità vorresti cambiare?

Piccole ossessioni da scoprire

61. Sei mai diventato davvero ossessionato da qualche argomento?

62. Collezionavi qualcosa da bambino?

63. Da quale dei tuoi genitori andavi quando volevi parlare?

64. Qual è la cosa più spaventosa che tu abbia mai provato, da bambino?

65. Qual è il risultato di cui sei più orgoglioso?

66. Dove vuoi vivere tra 10 anni?

Quale tra i tuoi amici sceglieresti se dovessi trovarti su un'isola deserta?

68. Quale tra i tuoi amici è più simile a te?

69. Cosa ne pensi delle coppie che sono sposate ma vivono in città diverse?

70. Cosa ne pensi delle coppie che possiedono un'attività insieme e trascorrono tutto il loro tempo insieme?

Così scopri il suo rapporto con i soldi

71. Cosa ti piacerebbe di più: una casa estiva, una vacanza di un anno o una barca?

72. Cosa faresti con un milione di euro?

73. Cosa faresti con mille euro in più al mese da spendere solo per te stesso?

74. Quando eri bambino, ti sentivi sempre a tuo agio in ogni occasione?

75. Qual era la tua materia preferita alle medie?

76. Hai attraversato la pubertà prima o dopo gli altri, o giusto in tempo?

77. Chi è stata la tua prima cotta?

78. A chi hai dato il tuo primo bacio?

79. Chi è stata la prima persona ad avere una cotta per te?

80. Ti consideri un introverso o un estroverso?

Va bene anche qualche domanda su di te

81. Se potessi tornare indietro nel tempo, che età avresti di nuovo?

82. Se potessi vedere nel futuro, cosa vorresti sapere?

83. Qual è il tuo più grande talento?

84. Qual è il tuo tratto più unico?

85. Cosa mi rende diversa dalle altre persone con cui sei stato?

86. Qual è la cosa migliore della nostra relazione?

87. Ti confronti mai con altri ragazzi/ragazze?

88. Quale dei miei amici pensi sia il più divertente?

89. Sei ottimista, pessimista o realista?

90. Quando ti svegli nel cuore della notte, a cosa pensi?

Le ultime 10 domande tra cui scegliere

91. Se dovessi cambiare una cosa di te stesso, cosa sceglieresti?

92. Pensi che io sia più ottimista, pessimista o realista?

93. Da adolescente, ti sei mai ribellato ai tuoi genitori?

94. Chi è la persona più vicina a te nella tua famiglia allargata?

95. Hai mai desiderato di avere più o meno fratelli?

96. In che modo i tuoi fratelli hanno plasmato chi sei?

97. Qual è stato il tuo appuntamento al buio preferito?

98. Quali sono i tuoi pensieri segreti quando mi vedi alla fine della giornata?

99. Desideri mai che io possa leggere la tua mente?

100. Quali cose di me ti fanno sapere che sono quella giusta per te?