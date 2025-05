Che noia che barba, che barba che noia: vi ricorda niente? Così dicevano Sandra e Raimondo, di “Casa Vianello”, una fra le coppie più amate della tv italiana. Si sa, dopo qualche anno in una coppia le cose cambiano, la passione si spegne, l’entusiasmo non è più lo stesso, la sopportazione regna sovrana e si rischia che, se non si fa nulla, venga meno anche la voglia di stare assieme.

Quante volte abbiamo sentito ripetere sempre la stessa musica? È ora di cambiare stazione radio e di sintonizzarsi su un più congruo “spirito d’iniziativa” che potrebbe ridare un po’ di verve alla vostra vita di coppia, soprattutto quando si tratta di uscire fuori di casa (evitando la classicissima cena a lume di candela o l’altrettanto trito cinema).

Fortunatamente esistono tante attività, anche originali, da fare in coppia, per facilitarvi il compito, abbiamo scelto 20 cose divertenti da fare in coppia quando si esce

1. A tutto sport

Allenatevi insieme nei rudimenti di qualche sport di squadra. Ovviamente lui sarebbe felice se optaste per il calcio, ma sono tanti gli sport che possono creare complicità e senso ludico: pallavolo, baseball, rugby. Non è necessario diventare campioni, basta qualche scambio con palle e accessori adeguati.

2. Non depositate le armi

Tirate al poligono o sfidatevi al tiro con l’arco: è adrenalinico e potrebbe risvegliare in voi istinti che pensavate perduti

3. Sfida all’ultima curva

Andate ai Go-Kart e fate una bella gara: sfidarsi con qualcosa di vitaminico è anche molto eccitante

4. Invece di dormire pigliate pesci

Andate a pescare: vi farà riassaporare lo spirito di condivisione

5. I vertici della passione

Se siete patiti dell’attività fisica, provate l’arrampicata indoor: incitatevi uno con l’altro a salire sempre più su, è una perfetta metafora della vita, anche di coppia

6. Un tuffo nella cultura

Se invece siete più tranquilli e occhialuti, alzatevi da quel divano e andate a vedere una mostra o un museo: fa molto radical chic, ma vi riempirete gli occhi e il cuore di un’esperienza diversa

7. Critici di cucina per un giorno

Fate il giro di pizzerie e ristoranti (solo per i più filiformi) e divertitevi a classificare i vari piatti in base a caratteristiche e qualità tutte vostre

8. Tiger Woods ci spiccia casa

Cercate un mini-golf: è divertente e competitivo, sicuramente aggiungerà un po’ di pepe al vostro rapporto, nonostante pensiate che si tratti di un’attività noiosa

9. Relax di coppia

Prenotate un massaggio di coppia o un percorso spa oppure ancora un percorso hammam, sempre per due: rilassante ed eccitante allo stesso tempo (anche le terme possono rientrare nella categoria)

10. Poker con finale a sorpresa

Organizzate una serata di poker (o giochi da tavolo) con gli amici; lui sarà contento e una volta usciti gli ospiti da casa potrete proporgli una trasformazione in strip poker

11. Pedalando all’aria aperta

Andate in bicicletta insieme, per i parchi o per la vostra città, se le strade ve lo consentono; è un ottimo modo per fare un po’ di movimento e per trascorrere del tempo scoprendo magari qualche nuovo angolo che non sconoscevate e godendo dell’aria aperta

12. Un gioco da ragazzi

Cercate un Luna Park: non c’è niente di meglio che tornare bambini insieme. E provare qualche brivido in più sulle montagne russe

13. Insieme allo stadio

Comprate i biglietti per un concerto che possa piacere a entrambi oppure per una partita che vi piacerebbe vedere insieme allo stadio: vi farà sentire più uniti e complici (l’atmosfera e il contesto in certe occasioni aiutano molto!)

14. Notti sul ghiaccio

Se è inverno andate a pattinare sul ghiaccio: soprattutto se non siete capaci, sarà divertentissimo

15. Serata da intenditori

Se siete amanti della birra cercate un birrificio e provate qualche birra artigianale

16. Pronti, partenza, via

Non sottovalutate la classica gita fuori porta: basta saper scegliere la giusta meta in base alla stagione e alle possibilità geografiche. Una giornata al mare, in montagna, al lago o in una città d’arte che sia sarà sempre fantastica

17. A contatto con la natura

Esplorate qualche nuovo percorso in un’escursione che diventerà un momento esclusivamente vostro

18. Con gli amici animali

Andate allo zoo o all’acquario: gli animali piacciono a tutti e vi faranno intenerire e divertire

19. Scommettiamo che…

Andate a vedere qualche corsa: di cavalli, di moto, di macchine. Scommettete qualcosa, senza rovinarvi ovviamente. Vi renderà più complici

20. Masterchef casalingo

Cucinate insieme: è come costruire qualcosa con l’aiuto e l’ingegno di entrambi. Anche qui un’ottima metafora della vita di coppia, con in più un happy ending gastronomico

