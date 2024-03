I l 19 marzo condividi sui social o sui bigliettini le immagini più belle per la Festa del papà. Ecco tante foto per fare gli auguri al tuo papà!

Alla Festa del papà regala un sorriso con una frase o un’immagine da aggiungere al tuo regalo. Un piccolo pensiero che richiede pochi minuti, ma fa la differenza

Frasi per la Festa del papà

«Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre» (Gabriel Garcia Marquez, scrittore).

Portiamo l’amore di papà nel profondo del nostro cuore anche da adulti. E lui il nostro. Talvolta la vita e gli imprevisti possono averci diviso, ma al di là delle parole il senso profondo di questo legame indissolubile è in quel primo sguardo: l’incontro fra un bambino e il suo papà attraversa distanze siderali. Perché una donna ha nove mesi di tempo per diventare madre. Papà si diventa in una manciata di secondi: il tempo di uno sguardo e tuo figlio all’improvviso esiste, proprio lì, davanti a te.

«Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli» (Friedrich Schiller)

Mai come in questo momento storico suona attuale, ma in realtà è una storia che si ripete nei secoli. Con la curiosità del dna osserviamo il nostro sguardo o il colore della pelle spiando le tracce nello specchio: non abbiamo bisogno di prove quando chiudiamo gli occhi e sentiamo la sua presenza, ricordiamo l’esempio, immaginiamo le carezze. Ogni padre lo è per scelta.

«Mio papà giocava spesso con me e mio fratello nel cortile. La mamma si affacciava e diceva: “State distruggendo il prato!” “Non stiamo crescendo un prato”, rispondeva papà. “Stiamo crescendo dei figli!”» (Harmon Killebrew, ex campione di baseball)

Le parole giuste vengono dal cuore: non è la grammatica perfetta a rendere speciale un biglietto, né una frase ad effetto. Per la Festa del papà aiuta i tuoi figli a scegliere un cartoncino colorato e acquista un foglio in più, per te. Lascia che i pensieri affollino la tua mente. Prenditi tempo per chiudere gli occhi davanti ai tuoi ricordi: guarda con l’occhio del cuore i momenti felici e quelli tristi. Scrivere un biglietto al proprio papà, anche se non c’è più, è una carezza per il cuore.

«Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando di insegnarci. Noi siamo formati da questi piccoli frammenti di saggezza» (Umberto Eco, scrittore).

Che cosa ti ha insegnato tuo padre? È il momento di dirglielo. A differenza dei nonni, un genitore è spesso schiacciato dal peso del ruolo: il senso del dovere, le aspettative e la preoccupazione di dover avere cura della crescita di un figlio spesso possono far apparire una persona più rigida e dura di quanto non lo sia in realtà. Ma ci sono momenti in cui l’apparenza si incrina: è in queste crepe che fin da bambini riusciamo a intravedere la sua anima più autentica.

«»Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre» ( Sigmund Freud )

) «(Mio padre) non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva» ( Clarence Budington Kelland )

) «Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani’» ( Reed Markham )

) «Un cuore di padre è il capolavoro della natura’» ( Abbé Prévost )

) «Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando di insegnarci. Noi siamo formati da questi piccoli frammenti di saggezza» ( Umberto Eco )

) «In quella severità, e in quella assenza totale di dubbi, vi era quanto suo padre gli aveva insegnato dell’essere padri: che è saper camminare, senza mai voltarsi» ( Alessandro Baricco )

) «Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà»

Il 19 marzo è la Festa del papà

Di seguito tante immagini belle accompagnate dalle frasi per la Festa del papà: prendi ispirazione per gli auguri al tuo papà! Questi auguri di Buona festa del papà sono da dedicare all’uomo più importante della tua vita, colui che ti ha messo al mondo e ti ha accompagnata nella crescita, una presenza costante in ogni attimo dell’esistenza di un figlio, e sono a loro modo un regalo per la Festa del papà.

Le immagini per la Festa del papà, così come le frasi belle che abbiamo scritto appositamente per renderle ancora più belle, puoi condividerle con il tuo papà, mandarle via Whatsapp alle amiche che vogliono anche loro fare gli auguri al papà o condividerle su Facebook. Fai che questa sia una giornata importante per ricordare al tuo papà le cose meravigliose che avete fatto insieme e che potete ancora fare.

Festa del papà: immagini belle da condividere

Frasi e immagini festa del papà: idee regalo

Maglietta personalizzata

Targa in plexiglass personalizzata

Tazza personalizzata

Grembiule personalizzato

Cuscino personalizzato