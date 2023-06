Relazioni karmiche: cosa sono e i segnali che ne stai vivendo una

L o hai incontrato e hai avuto un déjà-vu. Avete iniziato a parlare ed è stato come se vi conosceste da sempre. Eppure, il vostro è un rapporto conflittuale. Forse, stai vivendo una relazione karmica. Ecco di che cosa si tratta e perché potrebbe esserti utile

Hai mai sentito parlare di relazioni karmiche? Ti stai chiedendo che cosa siano e che influenza possano avere su di te? Le relazioni karmiche sono legate all'idea di karma, il principio di causa-effetto descritto in alcune religioni. Sono considerate necessarie per la crescita personale. Peccato che evolversi, crescere, non sia così semplice. Ecco che cosa devi sapere.

Cosa sono le relazioni karmiche

Una relazione karmica funge da catalizzatore per la crescita personale e la consapevolezza di sé. Spesso ci si presentano sfide e lezioni che ci aiutano a capire meglio noi stesse, guarire le ferite del passato e trasformare schemi o comportamenti negativi. Attraversando queste esperienze, abbiamo l'opportunità di evolvere e crescere spiritualmente, acquisendo saggezza e maturità. Le relazioni karmiche possono essere positive, ma anche impegnative e tumultuose. Possono essere contrassegnate da emozioni, conflitti e schemi ripetitivi molto intensi. Innescare traumi irrisolti o problemi profondi, portando a dolore emotivo, confusione e persino amore tossico.

Un legame nato in una vita passata

L'idea di una relazione karmica non è universalmente accettata, né provata dalla scienza. Si basa su credenze spirituali. Quindi, alcune persone possono trovare utile comprendere questo tipo di relazioni, mentre altre possono interpretare le loro connessioni in modo diverso. Per chi ci crede, le relazioni karmiche sono legami che hanno origine nell’infinito passato. Le due persone coinvolte potrebbero avere un conto doloroso in sospeso risalente a una vita precedente. Il loro rapporto porterà alla luce problemi di un’altra vita e lo scopo del loro incontro è imparare, crescere e guarire i vissuti negativi che ci si porta dietro. Ecco cinque segnali che ti dicono se sei in una relazione karmica.

Relazioni karmiche, come capire se ne stiamo vivendo una

Nelle relazioni karmiche la connessione con il proprio partner è immediata e intensa. Lo è molto di più di quanto accade normalmente. Spesso c'è un sentimento quasi elettrico fin dall'inizio. Questo forte legame può essere esaltante e travolgente, tanto da rendere difficile resistere all'attrazione verso l'altra persona.

Conflitti ricorrenti e schemi che si ripetono all'infinito

Per quanto le relazioni karmiche inizino con una grande passione, possono presto diventare ripetitive, specialmente quando si tratta di rapporti problematici. Le relazioni karmiche tendono a fare emergere schemi o temi ripetitivi durante il tempo trascorso insieme. Questi schemi possono manifestarsi come conflitti ricorrenti, fattori emotivi scatenanti o problemi irrisolti che entrambi i partner devono affrontare e guarire nelle loro vite. Per esempio, se hai stabilito un confine chiaro, come chiedere al tuo partner di comunicare in modo maturo con te durante le liti piuttosto che andarsene, e lui lo ignora, è probabile che questo comportamento diventi ripetitivo man mano che la relazione continua.

Le relazioni karmiche ci aiutano a crescere

Questo è forse il segno più notevole di una relazione karmica e non dovrebbe essere trascurato. Queste relazioni possono essere emotivamente intense e sono spesso accompagnate da alti e bassi estremi. Senza l'intensità emotiva che deriva da queste relazioni e dalle lezioni che impariamo attraverso di esse, probabilmente continueremmo a vivere la vita senza mai affrontare veramente i problemi che ci impediscono di crescere. In altre parole, le relazioni karmiche possono essere impegnative in molti modi, ma possono spingerci a raggiungere il nostro potenziale e aiutarci a ottenere il massimo dalla vita.

Dal conflitto deriva la crescita

Una relazione karmica tende a essere appassionata, dentro e fuori la camera da letto. Presto i partner sapranno cosa rende felice l'altro e cosa lo infastidisce. Se il tuo compagno conosce i pulsanti da premere per ottenere una certa reazione da te, e spesso preme con forza, potrebbe essere un segno che sei in una relazione karmica. Ricorda: quando in una relazione i nostri pulsanti vengono premuti, questo può spingerci a guardarci dentro e riflettere sul perché stiamo reagendo così fortemente. Questa auto-riflessione porta a una maggiore consapevolezza di sé e i fattori scatenanti mettono in evidenza le aree in cui portiamo dolore emotivo o energie irrisolte. Rispondendo consapevolmente a questi fattori scatenanti, abbiamo l'opportunità di guarire le ferite, rilasciare le emozioni associate a esse e muoverci verso uno stato di libertà emotiva e benessere.

Hai imparato una lezione quando tutto è finito

A volte ci rendiamo conto di essere state in una relazione karmica, dove abbiamo imparato alcune grandi lezioni di vita, quando ormai è tutto finito, magari anche da tempo. Le relazioni karmiche spesso portano profonde lezioni di vita. Entrambi i partner possono trovarsi di fronte ad aspetti della loro personalità o traumi passati che richiedono guarigione e crescita. Queste lezioni hanno lo scopo di aiutare ogni persona ad evolversi e ad andare avanti nel proprio percorso spirituale.

Le relazioni karmiche possono durare?

Non c'è motivo per cui le relazioni karmiche non possano durare. Tutto dipende dal fatto che tu e il tuo partner siate disposti a imparare come superare i vostri problemi. Se li affronterete con mente aperta, con una conversazione onesta, imparerete a costruire di nuovo la fiducia nella relazione. Ma se tra voi c'è un costante tumulto e dolore emotivo, le emozioni negative potrebbero essere così dannose per il tuo benessere e la crescita personale, che alla fine deciderai di chiudere il rapporto. Se c'è una mancanza di crescita, se la relazione rimane stagnante, potrebbe significare che le lezioni karmiche sono state esaurite o che la relazione non serve più al suo scopo.