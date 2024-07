Cibi detox per pancia piatta

Sognate la pancia piatta ma per qualche motivo soffrite sempre di gonfiori addominali, anche se siete piuttosto in forma? Durante l’anno abbiamo lavorato duramente tra dieta e sport, anche in vista della prova costume. Sappiamo però che anche un corpo scolpito può essere vittima dell’effetto gonfiore dovuto ad alcuni alimenti, e la cosa diventa matematicamente evidente in spiaggia. Evitarlo non è difficile, basta scegliere con attenzione i cibi da portare con noi e da mangiare come snack o pranzo da gustare sotto l’ombrellone. In questo modo la pancia gonfia non si mostrerà e noi ci sentiremo leggere tutto il giorno.

Pancia gonfia: le cause

All’origine della pancia gonfia spesso c’è l’assunzione di cibi che rallentano la digestione, lievitando nello stomaco; oppure che fermentano nell’intestino, causando gonfiore addominale. In entrambi i casi, è bene mangiare cibi facilmente digeribili, che contribuiscono ad avere una pancia piatta. Via libera quindi a pesce e carni magre, a patto che siano cucinati in modo semplice, ovvero al vapore o alla griglia; verdure, soprattutto cotte, frutta fresca, cerali integrali, ricchi di fibre.

In particolare, la nostra alimentazione pro-pancia piatta prevederà di riso, uova. Verdure e ortaggi crudi o lessi, ma anche grigliati, carote crude, asparagi lessi, zucchine lesse o alla griglia, finocchio crudo, spinaci al vapore, peperoni arrosto, insalata verde. Carne soprattutto bianca: tacchino (cotto ai ferri), petto di pollo o filetto (alla griglia), roast beef. Pesce azzurro o bianco (lesso, al cartoccio, al vapore), tonno al naturale. Per avere la pancia piatta bisogna però stare attente a evitare i cibi sbagliati, quelli cioè che affaticano la digestione, che fermentano nell’intestino e che rallentano il transito intestinale. Quando mangi, poi, ricordati di masticare lentamente.

Spesso ce ne dimentichiamo, ma la digestione inizia nella nostra bocca, attraverso il contatto dei cibi con gli enzimi contenuti nella saliva e grazie alla masticazione. Masticare lentamente e a lungo permette che la digestione degli alimenti venga facilitata, una volta che essi passeranno allo stomaco e attraverso l’intestino. Anche dedicarsi maggiormente al movimento rappresenta una buona abitudine che potrebbe essere parte della soluzione al problema.

Cibi detox per pancia piatta

Soffri di gonfiore addominale? Per eliminarlo per prima cosa devi capire quali sono le cause e poi agire con una alimentazione su misura. La pancia gonfia può essere causata dal gonfiore addominale vero e proprio o dalla ritenzione di liquidi. Nel primo caso, colpevole è sicuramente un’alimentazione non bilanciata che crea l’aumento di tossine a livello intestinale.

Oppure alla base ci possono essere cause più importanti come l’intolleranza ad alcuni alimenti e ingredienti o una patologia definita sindrome del colon irritabile spesso associata a stress e nervosismo. Se invece si tratta di ritenzione dei liquidi, oltre a curare l’alimentazione, dovrai bere almeno due litri di acqua al giorno per favorire la loro eliminazione. Puoi anche aiutarti inserendo nella dieta i cibi detox che, per loro natura, hanno proprietà sgonfianti, drenanti e facilitano i transiti intestinali. Vuoi sapere quali sono? Continua a leggere!

Acqua

Al primo posto sia per importanza che per quantità da consumare ritroviamo sicuramente l’acqua. Il suo adeguato consumo, soprattutto nelle fasi detossificanti, permette all’organismo di eliminare più efficacemente tutte le tossine idrosolubili, di migliorare le funzionalità dell’intestino e di ottimizzare sia i processi metabolici che digestivi.

In questi momenti potrai provare ad optare per un’acqua a basso residuo, particolarmente efficace per l’azione drenante, o per un’acqua magnesica, in grado di supportare adeguatamente la funzionalità epatica ed intestinale.

Cibi detox per pancia piatta: mele e carote

La mela e la carota, utilizzate tali e quali o sotto forma di centrifugati, sono due alimenti dotati di spiccate attività detossificanti. Oltre a ridurre l’appetito e controllare alcuni parametri metabolici, le fibre della mela e della carota hanno un’azione depurativa a livello intestinale. La più efficace eliminazione delle scorie ed il ripristino della flora intestinale, sono solo alcuni dei vantaggi più importanti legati al consumo di mela e carota. Le mele, non importa se gialle o rosse, vanno mangiate con la buccia; diminuiscono il gonfiore perché contengono piruvato, un componente essenziale del frutto che agisce beneficamente sulla ritenzione idrica.

Verdure amare

Verdure come carciofi, radicchio, ravanelli e cicorie sono un vero e proprio toccasana per la salute del fegato. L’azione coleretica e colagoga, ossia di aumentata produzione e riversamento biliare, permetterà al fegato di scaricare un bel po’ di tossine, che potranno poi essere rapidamente eliminate dall’intestino. Aggiungi quindi ai tuoi pasti un contorno abbondante a base di queste verdure, ricordandoti di recuperare l’acqua di cottura.

Semi di lino

Grazie all’elevato contenuto di fibre solubili ed in particolare di mucillagini, i semi di lino sono molto utili nelle fasi detossificanti. Per ottimizzarne l’efficacia, ti consigliamo di metterne in ammollo 2 cucchiaini dalla sera, e di bere l’acqua così ottenuta l’indomani mattina. Potrai invece aggiungere i semi rimanenti ad insalata o yogurt, recuperando anche l’apprezzabile contenuto di acidi grassi omega 3.

Cibi detox per pancia piatta: limone e agrumi

Il limone, ma più in generale gli agrumi, sono frutti molto utili in queste circostanze. La presenza di citrati, infatti, oltre ad essere un naturale aiuto per la salute intestinale, può esercitare un’azione tampone, preservando così l’integrità funzionale di molti tessuti.

Zenzero e curcuma

Dal tipico sapore orientale, questi alimenti presentano una spiccata attività antiossidante ed antinfiammatoria, molto utile nelle fasi detossificanti. Per ottimizzarne l’efficacia ti consigliamo di assumere questi alimenti, sotto forma di tisana, dopo i pasti, o nelle acque aromatizzate.

Cereali a chicco

Quinoa, miglio, amaranto o riso, rappresentano degli ottimi alleati nelle fasi detossificanti, specialmente quelli privi di glutine. Sostituendo la più comune pasta o il pane, questi cereali potrebbero da un lato fornire le energie necessarie al sostentamento, dall’altro migliorare l’azione detox e la salute intestinale grazie alla presenza di fibre. L’assenza di glutine inoltre, contribuisce al miglioramento della funzionalità intestinale. Per il pasto da fare al mare, basta una fresca insalata a base di cereali: orzo, farro, avena e cereali in chicco possono essere impiegati per preparare una ricetta simile all’insalata di riso. Puoi aggiungere pomodori, cetrioli, tonno, carote. Così avrai un piatto completo che ti darà la soddisfazione di un vero e proprio primo senza però gonfiarti.

Tè verde per la pancia piatta

Al di là delle bene apprezzate attività metaboliche, i principi attivi del tè verde sono in grado di potenziare l’attività antiossidante e depurativa dell’organismo. Consumane una tazza al giorno per ottimizzarne l’efficacia.

Gambo d’ananas

Non tutti sanno che nel gambo d’ananas è presente una sostanza dalle mille virtù: il suo nome è bromelina, e la sua abilità è quella di favorire la digestione, se assunta immediatamente dopo i pasti, o di disinfiammare l’organismo quando assunta lontano dai pasti.

Kefir

Importantissimo alimento fermentato, è uno dei più interessanti smart food presente. La ricchezza in fermenti e probiotici rende questo alimento particolarmente indicato nel sostenere la funzionalità intestinale e la sua azione detossinante. Ottenendolo dal latte vegetale, come quello di avena, il kefir potrebbe essere così utilizzato anche dagli intolleranti al lattosio.

Finocchio

Il finocchio si presta ad essere consumato proprio quando la fame insorge a metà mattina o nel pomeriggio. Drenante e fresco, il finocchio è uno di quei preziosi cibi che ci aiutano a tenere lontano il gonfiore. Il nostro consiglio è di pulirlo con attenzione e staccare le parti che lo compongono come petali: sgranocchiarli mentre prendete la tintarella sarà un vero piacere.

Cibi detox per pancia piatta: mirtilli

Cosa c’è di più buono di una vaschetta di mirtilli da spilluzzicare? Nulla, soprattutto se è estate e siamo al mare. I mirtilli al naturale sono la perfetta merenda del pomeriggio e, inutile dirlo, aiutano la pancia a non accumulare aria e a rimanere piatta come una tavola. Oltretutto i mirtilli hanno anche una importante azione antiossidante, così sarai più in forma e… più giovane!

Yogurt

Lo yogurt, ricco di probiotici, è un grande aiuto per chi ha la tendenza a gonfiarsi. Grazie al prezioso supporto che fornisce all’intestino lo yogurt è un amico prezioso quando si parla di pancia piatta. Naturalmente se vuoi consumarlo in spiaggia sarà bene dotarti di una borsa frigo. L’altra idea è di mischiare ad un semplice yogurt bianco un altro cibo che combatte il gonfiore, come ad esempio i mirtilli.

Pompelmo

Gli studi condotti dall’Università di Tucson in Arizona hanno dimostrato che il pompelmo, soprattutto quello rosa, aiuta a perdere qualche centimetro dal suo girovita. Tre pompelmi rosa al giorno assunti prima dei pasti – anche sotto forma di centrifugato – hanno infatti aiutato chi li mangiava a perdere un paio di centimetri proprio nella zona addominale. Grazie alle sue proprietà, il pompelmo, ti aiuterà anche su un altro fronte: quello della lotta contro la cellulite.

Menta

La menta è nota per le sue proprietà digestive e diminuisce la fermentazione dei cibi. Vuoi un’ottima ricetta a base di menta dall’effetto sgonfiante immediato? Procurati 1 litro e mezzo di acqua, 1 limone, 1 cetriolo, 2 cucchiai di zenzero grattugiato e 10 foglie di menta. Metti a bollire le foglie di menta in una tazza d’acqua: una volta raggiunto il punto di ebollizione, lasciare riposare. Intanto spremi il limone e grattugiane la buccia, sbuccia il cetriolo e frullalo e poi aggiungilo al succo di limone, all’acqua, allo zenzero e alla menta.

La bevanda preparata andrebbe consumata nell’arco di una giornata, sempre dopo i pasti. Tra i benefici, il limone stimola il metabolismo, lo zenzero è antinfiammatorio e stimola l’intestino a lavorare meglio, la menta favorisce la digestione e evita l’acidità di stomaco mentre il cetriolo è un ottimo diuretico.

Spezie

Le spezie favoriscono la digestione e diminuiscono quindi la fermentazione. Inoltre aumentando la temperatura del corpo, aiutano a bruciare più calorie. In particolare le spezie più efficaci nel ridurre i gonfiori addominali sono: l’Aneto, dalle proprietà diuretiche e depurative, lo Zenzero, che oltre ad aumentare il metabolismo, stimola la digestione, la Noce moscata, che contiene degli oli essenziali che migliorano l’equilibrio dell’intestino, lo Zafferano, anch’esso stimolante della digestione, e il Curry, un mix di spezie – tra cui peperoncino, cumino, senape, pepe e zenzero – che crea la giusta combinazione per sgonfiare la pancia.

Cibi detox per pancia piatta: papaya

Frutto ricco di minerali e vitamine, la papaya, oltre ad avere proprietà antinfiammatorie, battericide e antiossidanti, ha un buon potere drenante e favorisce la digestione delle proteine. Contiene infatti un prezioso enzima, la papaina, che si comporta allo stesso modo di un succo gastrico e ha quindi un forte potere digestivo. Per questo motivo è un frutto che si può tranquillamente consumare al termine di un abbondante pranzo.

Asparagi

Gli asparagi favoriscono la diuresi e hanno quindi una azione drenante e depurativa molto rilevante. Ti sveliamo, inoltre, un segreto che pochi conoscono: secondo alcuni studi gli asparagi hanno anche la capacità di aumentare i livelli di istamina, un neurotrasmettitore che favorisce l’orgasmo e ne aumenta l’intensità.

Pancia piatta: i cibi da evitare

Dopo aver visto i cibi detox che ci aiutano a ottenere una pancia sgonfia e piatta, ecco una lista di cibi da evitare se non ci si vuole gonfiare.

Lo zucchero e i farinacei

Mangiare dei biscotti e poi magari rinunciare allo zucchero nel caffè di casa o al bar, non serve a molto; infatti, le calorie sono praticamente le stesse. Inoltre molte ricerche scientifiche nel ramo nutrizionale, hanno dimostrato che questi alimenti ricchi di farinacei ci portano a guadagnare peso piuttosto che a perderlo, e quindi se ne abusiamo pensando che siano dei normali alimenti, commettiamo un grave errore che poi si ripercuote sulla pancia, che invece di rimanere piatta tende a gonfiarsi come un palloncino. Mangiare una mela oppure cibi dolcificati con del fruttosio, è sicuramente l’opzione migliore.

Il riso e il sushi sono nemici della pancia piatta

Il riso pur essendo di base dietetico va comunque consumato con cautela, poiché è un carboidrato. Infatti, mentre da un lato viene definito estremamente sano, le porzioni e le combinazioni con altri alimenti faranno poi la differenza. La raccomandazione di molti medici nutrizionisti, è di accompagnare una mezza tazza di riso con una di spinaci crudi. Se tuttavia questi ultimi non li abbiamo a portata di mano è meglio stare lontano dal riso eccessivo, ed inoltre non bisogna illudersi che mangiare altri alimenti come ad esempio il sushi apporti benefici, in quanto essendo elaborato con molto sale tende a far aumentare il volume della pancia.

Le bibite gassate

Se intendiamo ridurre veramente il nostro girovita, conviene optare per le bibite naturali o per del tè. Le birre ed altre bibite gassate sono infatti da evitare, poiché una volta ingerite rimangono proprio nell’area addominale. Seppur il gusto personale esige un minimo di sapore, almeno per un mese non conviene prendere alcuna bibita che abbia le suddette caratteristiche.

La carne grassa e il pollame

Le salsicce come tutti i tipi di carne grassa sono cibi elaborati, per cui rimangono nell’area dell’addome per lungo tempo e risultano antiestetici ai fini della linea, facendo diventare la pancia gonfia. Non mangiare carne grassa significa evitare anche tacchino e pollo, in quanto specie quelli allevati presso le fattorie a conduzione familiare, vengono talvolta alimentati con cibi tali da fargli diventare dei capponi ovvero con carni che presentano grasso in eccesso. In riferimento a quest’ultimo, è inutile sottolineare che anche il dosaggio dell’olio per condimenti o fritture deve essere notevolmente ridotto o addirittura bandito, se si vuole mantenere la pancia sempre piatta.

La pasta e il sale

Altri alimenti che ostacolano il processo di assottigliamento dell’addome sono i condimenti, il burro e i cibi ad alto contenuto di sale. Sappiamo che è difficile eliminare questi alimenti dalla dieta, ma se vogliamo davvero sbarazzarci di un ventre che crea tante difficoltà psicologiche ed estetiche, allora è tempo di impegnarsi e di iniziare a prendere delle decisioni migliori a riguardo del nostro cibo. Infatti, è indispensabile limitare l’uso di pasta anch’essa molto ricca di carboidrati, e quindi tendente a facilitare l’ingrossamento della pancia stessa.

Pancia piatta: la tisana sgonfiante

Cerchi un’idea in più? Fatti preparare in erboristeria una tisana sgonfiante. Una miscela con 30 g di quercia marina, 20 g di peduncoli di ciliegia, 20 g di radice di gramigna, 20 g di foglie di betulla, 10 g di foglie di malva. Mettine un cucchiaio in mezzo litro di acqua bollente, lascia in infusione per 15 minuti, filtra, profuma con scorza d’arancia e bevitene una tazza, 2 volte al giorno, lontano dai pasti, per 20 giorni.