Qui trovi l’ultima puntata del nostro progetto speciale. Obiettivi: occuparsi dei propri risparmi e investimenti senza ansie e abbattere gli stereotipi legati alle donne e al denaro

Alfabeto finanziario: U come Ufficio Postale

Grazie alla rete capillare dei suoi quasi 13.000 uffici postali, Poste Italiane sostiene le comunità locali promuovendo la digitalizzazione, il benessere dei cittadini e lo sviluppo socio-economico del territorio, oltre che l’inclusione sociale e finanziaria, sviluppando prodotti e servizi di alta qualità.

Con il progetto Polis, avviato nel 2023, Poste Italiane ha dimostrato ancora una volta di voler essere un punto di riferimento per la comunità, trasformando gli uffici postali nei Comuni con meno di 15 mila abitanti in veri e propri hub di servizi digitali e tradizionali, in grado di soddisfare ogni esigenza del cittadino, compresi i servizi di Pubblica Amministrazione. È un esempio di come l’azienda, ancora una volta, abbia saputo fondere tradizione e innovazione, mantenendo la fiducia dei clienti e offrendo loro soluzioni moderne in un contesto familiare.

V come Vaglia

Nato nel 1862, è stato il primo tra i servizi per trasferimento di denaro che mette a disposizione Poste Italiane. Permette di inviare e ricevere denaro in tutta Italia senza la necessità di un conto corrente. Inoltre, se sei titolare di un conto BancoPosta e hai attivo il servizio di Internet Banking, puoi farlo online e Poste Italiane si occupa di consegnarlo al beneficiario in 6 giorni lavorativi bancari.

Puoi riscuoterlo in contanti in qualsiasi ufficio postale oppure versarlo sul conto corrente postale o bancario. Per risparmiare tempo allo sportello, usa l’App Poste Italiane: compila i dati richiesti e presenta allo sportello il QR Code ottenuto per richiedere il vaglia.

Alfabeto finanziario: Z come Zero Spese

Postepay digital è la carta prepagata gratuita, virtuale e ricaricabile. Puoi richiederla online in App Poste Italiane, App Postepay o su poste.it anche tramite Spid. Consente di pagare online e nei negozi, sia in Italia sia all’estero, utilizzando solo il tuo smartphone. Puoi anche trasferire denaro in tempo reale verso un’altra carta Postepay con il servizio P2P.

Paghi contactless senza pin per importi fino a 50 euro a transazione. La ricarichi online dalla tua area personale di App Poste Italiane, App Postepay o App BancoPosta, su poste.it o postepay.it, in ufficio postale e negli ATM Postamat. Prelevi in modalità cardless presso gli uffici postali e gli ATM Postamat. Ricevi fino al 20% di sconto in cashback con il programma ScontiPoste nei negozi convenzionati.