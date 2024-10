Vuoi fare un salto nel futuro e anche capire cosa rende il presente così ricco di sfide? Allora, “prenotati un posto” su uno dei protagonisti della Milano Digital Week in programma a Milano dal 10 al 14 ottobre: sali sul Tram dell’Innovazione organizzato da Women&Tech® ETS – Associazione, Donne e Tecnologie.

Il logo di Women&Tech® ETS – Associazione, Donne e Tecnologie.

Milano Digital Week: il Tram dell’Innovazione ora viaggia nel Metaverso

Lo ha ideato nel 2018 Gianna Martinengo, presidente dell’Associazione, che spiega: «È nato come “luogo in mobilità” in cui i cittadini potessero entrare in contatto con i protagonisti della trasformazione digitale e, grazie al Metaverso, ora si è evoluto. È un luogo che permette a chiunque, da qualunque parte del mondo, di vivere un’esperienza interattiva e coinvolgente che coniuga la tradizione – il tram – con l’innovazione rappresentata dal futuro “tecnologico” che attende cittadini, istituzioni, aziende, facendo viaggiare la conoscenza nello spazio fisico, sociale e cognitivo».

Sul Tram dell’Innovazione si possono approfondire tanti temi legati alle nuove tecnologie

Le nuove tecnologie incantano e inquietano, per questo è cruciale, conoscerle. «Data la velocità dell’innovazione non è sempre facile comprenderne le potenzialità e in che modo influenzerà la nostra vita» continua Gianna Martinengo. «Il rischio è che ne venga fatto un uso improprio o che le nuove tecnologie lascino indietro alcune persone». Lo storico tram d’epoca dell’ATM e i nuovi Tramlink ricreati nel Metaverso si muoveranno in uno spazio virtuale che si ispira alle vie centrali di Milano e che parte e arriva in Piazza della Scala, luogo iconico della città. I partecipanti potranno salire a bordo utilizzando avatar personalizzati e interagire in tempo reale con i relatori e gli altri utenti.

Ci sarà anche Donna Moderna sul Tram dell’Innovazione

Per esplorare il mondo tecnologico in grande evoluzione è bene farsi guidare dalla voce degli esperti e delle esperte. E questo specialissimo Tram ne presenta davvero tanti e su tanti temi, dall’Intelligenza Artificiale alla Blockchain, dall’Extended reality al Prompt engineering. In una manifestazione così importante per tutte noi, Donna Moderna non poteva certo mancare. È media partner del Tram dell’Innovazione e presente a due eventi che toccano al cuore questioni cruciali: l’Intelligenza artificiale e il lavoro e il rapporto, ancora troppo accidentato, tra donne e materie Ste(a)m.

Con Donna Moderna l’11 ottobre gli esperti parleranno delle nuove competenze richieste dall’Intelligenza Artificiale

L’11 ottobre alle 14.30 saremo alla tavola rotonda “Sfide e opportunità dell’IA: quali competenze per il futuro?”. Interverranno: il professor Mario Mezzanzanica, Prorettore per l’alta formazione e per le attività del job placement e Direttore di dipartimento di Statistica e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; Alessandro Bottalico, Manager expert in Digital Transformation e AI di Banca Mediolanum; Enrico Cara, Junior HR Business Partner di MIS – Gruppo Bancario Mediobanca; Pietro Iurato, HRD Head EMEA di SAP; Manuela Pujatti, Sustainability professional di Fastweb.

Con Donna Moderna il 14 ottobre due studiose presenteranno una ricerca su donne e Ste(a)m

Il 14 ottobre alle 16 saremo al webinar “Donne, Parità e Innovazione Tecnologica”. Presenteranno un’importante ricerca Patrizia Steca, Professoressa ordinaria di Psicologia Generale e Presidente del CUG dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Cristina Quartararo, Assegnista di ricerca per il Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere – ABCD e per il Comitato Unico di Garanzia CUG, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Gli eventi saranno accessibili sia da smartphone iOS e Android, sia tramite browser iscrivendosi a questo link https://bit.ly/tram-innovazione-24. I talk saranno inoltre trasmessi sul sito della Milano Digital Week https://bit.ly/mdw-tram-24.