Ogni anno Henley & Partners, società specializzata in migrazioni patrimoniali, pubblica in collaborazione con New World Wealth il suo studio di riferimento sulle aree geografiche in cui risiedono le persone più ricche del pianeta. Sebbene il rapporto si concentri principalmente sulla ricchezza pro capite, vengono qui evidenziati anche i prezzi degli alloggi per metro quadro nelle destinazioni più gettonate dai milionari, determinando così una classifica delle città più costose del mondo.

Il Principato primo per distacco

La classifica, realizzata tenendo conto del prezzo medio al metro quadro di un appartamento «premium» di 100-200 mq, vede al primo posto Monaco. Nel Principato un’abitazione di quelle dimensioni supera spesso i 34mila euro al metro quadro. Non sorprende che Montecarlo sia anche il luogo con il più alto tasso di ricchezza pro capite al mondo: oltre il 40% dei residenti è milionario.

Città più costose: la Top Ten

Seconda piazza per New York, distanziata, con un prezzo medio degli immobili di pregio di poco più di 24mila euro al metro quadro. Nello studio di Henley & Partners, la Grande Mela è anche la città che vanta il maggior numero di milionari al mondo: sono 384.500 (dei quali 818 con patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari e 66 superiore al miliardo di dollari).

Hong Kong (23.200 euro al mq), Londra (21.200 euro al metro quadro) e Saint-Jean-Cap-Ferrat, in Francia (18.800 euro al mq), completano la Top Five delle città più care. Parigi (18.000 euro al metro quadro) scalza Sydney (17.200 euro al mq) e si aggiudica il sesto posto. Tre americane dalla settima alla decima posizione: si tratta di Palm Beach, dove un appartamento costa 16.600 euro al metro quadro, Miami Beach (15.700 euro al mq) e Los Angeles (15.500 euro al metro quadro).

Anche due italiane tra le prime 20

Per trovare la prima città italiana in classifica si deve scorrere fino al 14esimo posto. A Portofino, rinomata località ligure, si pagano 13.200 euro circa al metro quadro per un appartamento «premium». A Portocervo, in Sardegna, 19esima città più costosa al mondo, di euro ce ne vogliono 12.800.

Francia la più rappresentata

Interessante constatare come sia la Francia la nazione con il maggior numero di rappresentanti (sei) nella classifica stilata da Henley & Partners, seguita dagli Usa con quattro, Italia e Svizzera con due ciascuna. Ecco di seguito la lista completa delle più care al mondo, dal primo al ventesimo posto:

Monaco (Monaco) New York (Usa) Hong Kong (Hong Kong) Londra (Inghilterra) Saint-Jean-Cap-Ferrat (Francia) Parigi (Francia) Sidney (Australia) Palm Beach (Usa) Miami Beach (Usa) Los Angeles (Usa) Singapore (Singapore) Ginevra (Svizzera) Nizza (Francia) Portofino (Italia) Cannes (Francia) Tokyo (Giappone) Lugano (Svizzera) Antibes (Francia) Porto Cervo (Italia) Èze (Francia)