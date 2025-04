Oltre ai balletti e alle sfide virali, TikTok fornisce un’enorme quantità di informazioni di viaggio ed esperienze per trasferirsi all’estero. Uno studio di Remitly, servizio internazionale di money transfer, è partita dagli hashtag presenti sulla piattaforma cinese per identificare i Paesi più gettonati per chi sogna di andare a vivere in un Paese straniero. Il Canada emerge come il Paese più popolare, seguito dalla Spagna e dall’Australia.

1. Canada: la meta preferita dai TikToker

Con oltre 16.500 hashtag legati alla vita da espatriato (da #MoveToCanada a #ExpatInCanada), il Canada è senza dubbio la destinazione più presente su TikTok. Questo Paese offre ottimi standard di vita, un ambiente sicuro, città accoglienti come Toronto e Vancouver, oltre a una natura incontaminata fatta di immense foreste e laghi spettacolari. Nonostante i recenti messaggi di ostilità lanciati da Donald Trump nei confronti del Paese degli aceri, il Canada continua a rappresentare un rifugio ideale in tempi di incertezze globali. A questo proposito, colpisce che il numero di hashtag legati al Canada surclassi nettamente quelli legati agli Stati Uniti (poco più di 2.100): quasi otto volte più TikToker parlano di trasferirsi in Canada rispetto agli Usa.

2. Spagna, meta top in Europa per trasferirsi all’estero

La Spagna si piazza al secondo posto con quasi 10.000 hashtag. Clima mite, gastronomia, cultura vivace e bellezze artistiche ne fanno una meta ambitissima per i turisti, ma anche per chi sogna di trasferirsi in città come Madrid e Barcellona, dove il costo della vita è relativamente più basso rispetto ad altri Paesi europei. Oltre alla Spagna, altre due destinazioni europee hanno conquistato un posto nella top 10: Francia e Portogallo. L’Italia invece non compare fra i 10 Paesi più gettonati per trasferirsi, almeno a giudicare da quanto ne parla il popolo di TikTok.

3. Australia, qualità della vita ma costi elevati

Con oltre 9.300 hashtag, l’Australia occupa il terzo posto nella classifica. Città come Sydney, Melbourne e Brisbane hanno una qualità della vita elevata e offrono opportunità di lavoro in particolare nei settori tecnologici e creativi. Tuttavia, il costo della vita può essere alto, soprattutto nelle metropoli.

Paesi esteri per trasferirsi: la classifica di TikTok

Ecco la lista completa delle 10 destinazioni più popolari su TikTok per trasferirsi:

Canada – 16.523 hashtag Spagna – 9.915 hashtag Australia – 9.377 hashtag Portogallo – 3.716 hashtag Thailandia – 3.665 hashtag Francia – 3.433 hashtag Messico – 3.289 hashtag Giappone – 2.376 hashtag Vietnam – 2.191 hashtag Stati Uniti – 2.115 hashtag

Un trasferimento senza sorprese: molti fattori da considerare

Per esplorare opzioni di vita all’estero TikTok può rappresentare uno strumento di confronto e di informazione su Paesi e metropoli di cui si conosce poco o nulla. Naturalmente si tratta di prime suggestioni. Per pianificare un eventuale trasferimento all’estero vanno considerati molti elementi, in primis le realistiche opportunità di lavoro e le spese che andrebbero sostenute: dall’affitto, alle utenze ai generi alimentari, i cui costi possono variare molto anche all’interno dello stesso Paese. Fondamentale, inoltre, informarsi attraverso un consulente sui sistemi fiscali e le normative sul lavoro del Paese in cui ci si vorrebbe trasferire e stabilire una rete di supporto in loco, che può fare la differenza nei primi mesi di adattamento.

