I l 10 gennaio 2024 termina il mercato tutela per il gas, ad aprile toccherà alla luce: cosa cambia per gli utenti e cosa succede se non si cambia contratto?

Il conto alla rovescia è iniziato: il 10 gennaio 2024, terminerà il servizio di maggior tutela nel settore dell’energia, in particolare per il gas. Il 1° aprile 2024 toccherà anche all’energia elettrica. Da tempo si sente parlare di questo passaggio, ma soprattutto si ricevono telefonate promozionali di società fornitrici che ricordano come sono imminenti alcune variazioni nelle bollette di luce e gas, con il rischio di rincari. Ma cosa cambierà davvero tra un mese e mezzo? Soprattutto, che tariffe saranno applicate se non si provvederà a scegliere un nuovo contratto? Che ne sarà di quello vecchio?

Quando finisce il mercato tutelato?

La fine del mercato tutelato, nato nel 2007, è ormai vicina. Per gli utenti domestici lo switch era previsto in un primo momento a gennaio 2023, ma nel tempo è stato posticipato l’appuntamento, soprattutto di fronte a rincari crescenti nel costo di luce e gas, complici le recenti guerre. In realtà le imprese con potenza superiore a 15 kW hanno già effettuato il passaggio il 1° gennaio 2021. Ora tocca anche alle famiglie, nonostante le associazioni dei consumatori lamentino che occorra un nuovo slittamento, proprio a causa di nuovi rialzi nei prezzi. «Il gas del mercato libero è rincarato del 28,3% in un anno, a fronte di un crollo del prezzo del gas del mercato tutelato nello stesso periodo. Quest’ultimo deve essere quindi mantenuto per contenere i rincari e per intercettare le riduzioni di prezzo quando si verificano nei mercati all’ingrosso», ha spiegato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori al Sole 24Ore, riferendosi ai dati Istat di luglio 2023.

Cosa succede nel 2024?

Il passaggio al mercato libero, nato per dare maggior spazio alle società fornitrici di luce e gas (e dunque, ipoteticamente, anche più concorrenza e prezzi più bassi), è però ormai alle porte e questa pare sia la volta buona. Ma cosa cambierà da gennaio? E soprattutto, cosa succederà a chi non ha ancora scelto un nuovo contratto? «Di fatto nulla nell’immediato, anche per chi non ha ancora scelto il nuovo gestore. Questo grazie alla possibilità di usifruire di un periodo transitorio fino a un massimo di 3 anni”, spiega Vincenzo Donvito, presidente dell’associazione dei consumatori Aduc.

Come funziona il periodo di transizione tra mercato tutelato e libero

Per continuare a erogare luce e gas durante la fase di transizione a chi non ha ancora provveduto a scegliere un nuovo operatore nel mercato libero, dal 10 gennaio 2024 scatterà dunque un periodo di transizione che serve a garantire un cosiddetto “servizio a tutele graduali”, che permetterà la continuità della fornitura. Lo scorso agosto, infatti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha firmato una delibera che stabilisce questo passaggio: il servizio di fornitura sarà erogato in modo transitorio da una serie di aziende, scelte in base a 26 aree territoriali in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. Gli operatori che vi parteciperanno e che dovranno avere requisiti di solidità economica e di gestione, potranno gestire fino a un massimo del 30% delle zone, per evitare un monopolio.

Cosa succede in pratica durante la tutela graduale?

«Nella pratica, i clienti continueranno a essere serviti dalla compagnia che li ha riforniti fino a quel momento», conferma Donvito. A cambiare saranno però le condizioni tariffarie, perché gli utenti passeranno alle cosiddette tariffe Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Si tratta di tariffe le cui condizioni contrattuali sono state definite dalla stessa Arera, sono più facilmente comprensibili, paragonabili tra loro e uguali in tutta Italia. La fase transitoria potrà durare fino a un massimo di 3 anni. Il venditore del servizio dovrà allegare un’informativa in bolletta, distinguendo fra clienti vulnerabili e non vulnerabili.

I clienti vulnerabili

Per offrire maggiore tutela ad alcune categorie “fragili” sono stati individuati, infatti, i cosiddetti utenti vulnerabili. «Sono coloro che necessitano di un supporto speciale, o per motivi di disagio economico o per condizioni sociali o sanitarie. Ne fanno parte i percettori di bonus sociale di luce e gas, o coloro che figurano sotto la soglia di povertà, o ancora chi ha bisogno di apparecchiature mediche alimentate a corrente elettrica, in casa. Rientrano nella categoria anche gli over 75 e chi vive in condizioni di emergenza a causa di calamità naturali o perché residente in aree svantaggiate, come un’isola minore non interconnessa», spiega Donvito.

Cosa succede se non si sceglie di entrare nel mercato libero?

Nei primi sei mesi a partire dall’entrata in vigore del mercato libero il prezzo per la fornitura dell’energia resterà invariato. Viene quindi offerto maggior tempo, anche a chi non ha ancora scelto l’operatore del mercato libero, per potersi orientare. Trascorso questo periodo, però, chi non ha ancora scelto un nuovo contratto con un fornitore sarà assegnato a un altro venditore, selezionato questa volta sulla base di aste territoriali. «Questo vale sempre che non ci siano novità da Bruxelles: il ministro dell’Ambiente, infatti, ha chiesto una serie di risposte alla Commissione Ue in merito a un nuovo possibile rinvio del mercato libero», sottolinea il presidente dell’Aduc.

Chi sceglie il mercato libero può tornare indietro?

Sono ancora molte le famiglie che non hanno effettuato alcuna scelta. «Oggi è ancora possibile, per chi ha optato per il mercato libero, tornare indietro. Ma non appena il servizio tutelato scomparirà non si potrà cambiare idea, ma solo scegliere eventualmente un altro operatore che si ritenga più conveniente», chiarisce Donvito. Secondo le associazioni dei consumatori in molti hanno ancora le idee poco chiare sulle differenze tra i due mercati.

Mercato libero e tutelato: che differenze ci sono?

Con “servizio di maggior tutela” si intende il mercato delle tariffe di luce e gas regolato dall’Arera. Vi rientrano tutti i clienti che negli ultimi 20 anni non hanno mai siglato un contratto con un nuovo fornitore, e sono rimasti “fedeli” al venditore di riferimento del territorio, oppure l’avevano abbandonato per un’offerta del mercato libero, ma sono poi tornati sui loro passi. Per capire se si è tra questi è sufficiente leggere la bolletta: il mercato di appartenenza è indicato nella prima pagina, di solito in alto, sotto al nome del gestore. Si parla di “tutela” perché per questi utenti è l’Autorità a fissare il prezzo dell’energia a livello nazionale, aggiornando le tariffe ogni tre mesi, sulla base dei prezzi all’ingrosso della materia prima. Il controllo dell’Autorità dovrebbe appunto preservare i consumatori finali da eventuali speculazioni. Inoltre, l’Arera stabilisce anche i costi di trasporto e di distribuzione, che incidono sul prezzo finale.

Come si sceglie un nuovo operatore?

Il mercato libero dell’energia funziona al contrario come quello della telefonia. Ci sono diverse compagnie concorrenti – circa 700 – e ciascuna di esse propone tariffe o offerte più o meno convenienti. Sta al consumatore finale scegliere la più vantaggiosa. Il punto è che non è così semplice, perché le tariffe dell’energia hanno diverse componenti e voci di costo sia fisse sia variabili. La voce variabile è costituita soprattutto dal costo della materia prima energia, quello che viene pubblicizzato dalle aziende e su cui si gioca la concorrenza. Ma questa componente copre solo una parte del conto finale, che invece è composto da molte altre voci fisse, come le spese per il trasporto e il contatore, gli oneri di sistema, le imposte, e il canone di abbonamento tv per le bollette dell’elettricità. Alcune di queste, come il prezzo di commercializzazione e vendita, non sono inoltre fisse per tutti, ma variano da fornitore a fornitore, e questo rende ancora più complessa la scelta. Inoltre in alcuni casi i venditori aggiungono servizi e costi accessori, oppure vantaggi e sconti supplementari. Ecco perché il consiglio, quando si fa un confronto, è sempre quello di basarsi sulla simulazione della spesa annua in base ai propri consumi, uno dei modi più semplici per orientarsi.