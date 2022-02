5 esercizi che ti aiuteranno a scioglierti nei movimenti

D allo Yoga al Pilates, ecco i migliori esercizi per favorire flessibilità e coordinazione, che ti faranno sentire meno goffa e decisamente più sciolta

Se ti senti goffa e poco sciolta nei movimenti non disperare, discipline come lo Yoga e il Pilates, insieme ad altri esercizi di semplice esecuzione, ti vengono in aiuto. Praticandoli regolarmente, migliorerai la flessibilità e l'elasticità del corpo, ma anche l'equilibrio e la coordinazione, a tutto vantaggio della scioltezza generale.

Dalla Posizione del Guerriero 2 a quella della Pinza, dal salto della corda al Pilates, ecco 5 esercizi per scioglierti nei movimenti. Vedrai che risultati!

Posizione Yoga del Guerriero 2

Se vuoi diventare più sciolta e flessibile, la posizione Yoga del Guerriero 2, chiamata Virabhadrasana 2, ti viene in aiuto. Oltre a rinforzare diverse parti del corpo, migliora l'elasticità della schiena, favorisce l'equilibrio e il radicamento a terra, aumenta la consapevolezza corporea. Cosa particolarmente utile per chi tende a essere un po' goffo nei movimenti.

Posizionati in piedi e girali entrambi leggermente verso l'esterno, quindi piega leggermente le ginocchia. Dopodiché divarica le gambe e inspira profondamente.

Procedi piegando leggermente le ginocchia mentre espiri e rialzale inspirando.

Ora divarica ancora di più le gambe, che dovranno essere ben tese, mantieni le dita dei piedi rivolte verso l'esterno, piega le gambe lentamente e rialzati altrettanto lentamente, ripetendo l'esercizio più volte.

Con le gambe divaricate, gira il piede destro verso destra, porta le mani alla vita e piega il ginocchio destro in avanti, riportalo indietro e ripeti 2-3 volte. Ripeti l'esercizio con la gamba sinistra.

Con le gambe divaricate, gira il piede destro verso destra in modo che il tallone sia allineato con l'arco del piede sinistro, inspira profondamente e piega la gamba destra mantenendo per alcuni secondi la posizione, quindi ripeti dall'altro lato.

Ripeti ancora l'esercizio da un lato e dall'altro, ma questa volta alza le braccia in modo che risultino parallele al pavimento, girando la testa rispettivamente verso destra e verso sinistra, guardando oltre la mano.

Il salto della corda

Per essere più sciolte nei movimenti, è importante avere una buona coordinazione. Ebbene, l'insospettabile salto della corda si rivela molto utile per migliorare l'equilibrio e favorire la coordinazione. È semplice e non comporta problemi a meno che tu non soffra di disturbi alle articolazioni, visto che le sollecita parecchio.

È importante scegliere la corda giusta: per farlo posizionala a terra appoggiandoci sopra un piede, quindi afferra le estremità tirandole verso l'alto. Se arriva all'altezza delle spalle, è perfetta per te. Durante il salto della corda, cerca di mantenere la pancia contratta e ruota la corda con il movimento dei polsi, non con le braccia.

Posizione della Pinza

Lo Yoga si rivela particolarmente utile per migliorare la nostra flessibilità e renderci più sciolte nei movimenti quotidiani. Tra le posizioni consigliate c'è anche quella della Pinza, chiamata Paschimottanasana, Asana particolarmente indicata per rendere flessibili anca e articolazioni del bacino. A tutto vantaggio della scioltezza del corpo.

Siediti su un tappetino mantenendo le gambe distese e unite, e portando le mani sulle ginocchia. Rilassati inspirando profondamente e piegati in avanti partendo dalla anche, spostando anche le braccia. Porta le mani almeno fino alle caviglie.

Rilassati e porta il tronco verso le gambe e la fronte sulle ginocchia, restando in questa posizione per qualche secondo. Ritorna alla posizione di partenza inspirando.

Esercizio di Pilates per la flessibilità

Il Pilates è una disciplina molto amata da uomini e donne di tutte le età, si adatta infatti alle capacità fisiche di qualunque persona, più o meno allenata. Se da un lato aiuta gli sportivi ad allenare i muscoli, dall'altro è utile per tonificare il corpo, rafforzarlo, ma anche per migliorare la flessibilità della colonna, favorire l'equilibrio, la concentrazione e la coordinazione. Perfetto quindi anche per sciogliere i movimenti e sentirsi meno goffe.

Per rendere più flessibili le gambe , mettiti in piedi sul tappetino mantenendo i piedi paralleli e le braccia lungo il corpo.

, mettiti in piedi sul tappetino mantenendo i piedi paralleli e le braccia lungo il corpo. Porta le mani sulle anche e piega un po' le ginocchia, distendi la gamba destra indietro e riportala in avanti, verso il piede sinistro. Ripeti l' esercizio per una decina di volte. Ritorna alla posizione iniziale e ripeti con la gamba sinistra.

per una decina di volte. Ritorna alla posizione iniziale e ripeti con la gamba sinistra. Torna alla posizione iniziale e piega leggermente entrambe le gambe restando in posizione per una decina di volte.

A questo punto porta le mani a terra, piega le cosce e alza i talloni spingendoli in avanti, quindi riportali a terra. Ripeti l'esercizio 5 volte.

Esercizio per allenare i muscoli del core

Lavorare sui muscoli del core è molto importante se vuoi acquisire scioltezza nei movimenti e risultare meno goffa. Questi muscoli, che rappresentano il punto di unione tra parte superiore e inferiore del corpo, svolgono molteplici funzioni. Per esempio sostengono la colonna vertebrale, stabilizzano l’equilibrio, migliorano i movimenti di tutto il corpo e allenarli, oltre ad apportare tutta una serie di benefici, migliora la coordinazione motoria quotidiana. Gli esercizi che puoi praticare sono innumerevoli.

Prova l'alzata di gamba in posizione seduta mantenendo i piedi uniti, la schiena dritta e le mani sotto la seduta.

Alza i talloni mantenendo le ginocchia piegate. Quindi alza i piedi e le ginocchia verso l'altro mantenendo la posizione per qualche secondo.

Poi appoggia le dita dei piedi a terra senza muovere il tronco. Ripeti 10 volte, riposa e fai 3 giri in totale.