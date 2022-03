5 sport che puoi fare in coppia

P rendersi cura di sé e del proprio rapporto sentimentale o di amicizia? Ecco alcuni sport che puoi fare in coppia fin da ora per il tuo benessere e per quello di chi ami

Che l’attività fisica sia un vero toccasana per la salute e per il nostro benessere sia fisico che interiore è cosa certa. E questo a prescindere dalla tipologia di attività che si sceglie di praticare. Se poi volete unire ai benefici insiti nel movimento anche quelli relativi alla sfera intima e relazionale, allora un buon modo è quello di scegliere uno sport da fare in coppia.

Un’occasione unica per stare insieme divertendosi e prendendosi cura di sé e della coppia in modo diverso. Praticare sport con il proprio/a partner o con una persona a cui si vuole bene, infatti, porta con sé tantissimi benefici. Dalla possibilità di spronarsi a vicenda, al superamento delle tensioni, dal dedicarsi del tempo per stare insieme all’imparare a mediare e condividere emozioni ed esperienze. Il tutto scandito dall’attività fisica e dai bellissimi effetti che questa porta dentro e fuori di noi. Ma quali sono gli sport che si possono fare in coppia.

La corsa, uno sport da fare in coppia

Il primo sport che si può fare in coppia, condividendo fatica, tempo e perché no, incitandovi e spronandovi a proseguire e dandovi motivazione reciproca, è la corsa. Correre, oltre a fare benissimo alla muscolatura, alla circolazione e all’apparato respiratorio vi permette di dedicarvi del tempo per stare insieme in totale serenità e pace.

Meglio ancora se lo fate all’aria aperta e se decidete di praticare all’inizio della vostra giornata, per partire con il ritmo e lo spirito giusto o alla sera, per concludere la giornata con un pieno di benessere. E lasciando andare le tensioni accumulate.

Ballare insieme

Che si tratti di un corso di danze latino americane, del sensualissimo tango, o di qualsiasi altra tipologia di danza, ballare insieme è un’occasione perfetta per intraprendere uno sport da fare in coppia che vi diverta e che vi permetta di aumentare il vostro livello di complicità e intimità.

L’ideale per unire i benefici di un’attività fisica a quelli che possono derivare dallo stare insieme, muovendovi all’unisono ed essendo parte di un tutt’uno armonioso di corpi e musica. Il tutto concedendovi una bella sferzata di buon umore che può solo migliorare il rapporto che state vivendo.

Arrampicata indoor e outdoor in coppia

Certo, per fare questo genere di attività ci vogliono coraggio e tanta fiducia in voi stessi e nella persona con cui decidete di condividere questa passione. Se avete entrambe le cose, però, o se volete conquistarle, questo sport da fare in coppia è davvero una stupenda possibilità per provare qualcosa di diverso, che vi spinga a superare i vostri limiti e che vi consenta di testare il vostro livello di sintonia.

Migliorandola e diventando più forti, sia singolarmente che come coppia. Godendovi insieme il percorso che vi porta alla vetta.

Sport da fare in coppia, il tennis

Quando si pensa al tennis ci si immagina subito un’estenuante duello tra due giocatori che a suon di tiri e racchettate si giocano la vincita o la perdita della partita. Il tennis, però oltre a essere estremamente dinamico (e quindi a fare benissimo al corpo) aiuta anche a scoprire eventuali punti deboli e/o di forza della persona con cui state giocando.

Oltre poi a permettervi di praticare non solo uno contro l’altro ma anche come una squadra. Testandovi ancora di più nel vostro legame e nella vostra capacità di “lavorare” insieme. Uno sport da fare in coppia che non farà altro che rinforzare il vostro rapporto mantenendovi in forma.

Yoga in coppia, tra benessere e consapevolezza

Che praticare yoga in qualunque delle sue tante varianti, sia un mezzo potentissimo per ritrovare il proprio benessere sia fisico che interiore, è cosa nota. E se non lo fosse sappiate che è esattamente così.

Una disciplina che unisce la mente al corpo e che, se praticato in coppia, è in grado di collegare a livello profondo chi lo esegue. In un intreccio di asana, tecniche di respirazione, equilibrio ed emozioni, utili sia singolarmente che a livello di coppia. Aumentando la consapevolezza di entrambi e la percezione di sè e del proprio rapporto.

E queste sono solo alcune delle possibilità e degli sport da fare in coppia e da cui trarre beneficio per sé e per la persona con cui vorrete praticare. Per raggiungere un benessere pieno e infonderlo anche a chi avete vicino.