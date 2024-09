Il soffiatore per foglie è un attrezzo molto utile per il giardinaggio. Infatti, quando si ha uno spazio verde diventa difficile tenerlo sempre pulito se non si possiedono gli attrezzi giusti per la manutenzione. In questo caso tra gli utensili che non devono assolutamente mancare c’è sicuramente il soffiatore per foglie. Esso dà la possibilità, attraverso il soffio d’aria, di radunare in pochi minuti le foglie secche. I soffiatori presenti sul mercato si differenziano per il tipo di alimentazione. Leggendo questo breve tutorial si possono avere alcune informazioni su come scegliere un soffiatore per foglie. Ecco allora di seguito tutte le indicazioni necessarie.

Leggi anche Piante di settembre per il giardino e per l’appartamento

Soffiatore per foglie: le tipologie

Di questo utilissimo utensile da giardino esistono modelli diversi: il soffiatore semplice, che si limita a soffiare; il soffiatore aspiratore, che aspira le foglie convogliandole in un sacco; il soffiatore aspiratore con trituratore, che aspira e riduce il volume delle foglie. Ma anche altre tipologie. Qualsiasi modello scegliate, fate attenzione che sia dotato di un sistema antivibrazioni.

Soffiatore per foglie a scoppio

Il soffiatore a scoppio è quello più performante e la sua potenza resta invariata anche dopo svariate ore di lavoro. Generalmente questo strumento viene utilizzato per la pulizia di spazi pubblici oppure di terreni di grandi dimensioni. Sul mercato si trovano due tipi di soffiatori con motore a scoppio: a 2 e 4 tempi. I primi garantiscono prestazioni elevate, mentre i secondi hanno un consumo più contenuto. Molti modelli sono dotati di supporti che consentono di trasportare il soffiatore a scoppio comodamente (ad esempio uno zaino). Logicamente il costo di questo attrezzo è alto, ma si tratta di un prodotto dalle prestazioni eccezionali.

Soffiatore a batteria

Questo tipo di soffiatore è indicato per i lavori occasionali ed allo stesso tempo poco impegnativi. Esso ha una prestazione leggermente inferiore rispetto al soffiatore elettrico. Il soffiatore a batteria permette di lavorare in massima libertà in quanto non necessita né di carburante, né di collegamento elettrico. Inoltre, essendo abbastanza leggero e maneggevole si ha la possibilità di utilizzarlo anche con una sola mano. Gli elementi importanti da valutare quando si acquista un soffiatore a batteria sono sicuramente la potenza e l’autonomia. Essi sono determinati dal tipo di batteria in dotazione.

Soffiatore per foglie elettrico

I motori elettrici sono più leggeri (pesano tra i 3 e i 6 kg) e silenziosi e inquinano meno. Inoltre, richiedono una minore manutenzione. Questo strumento consente di lavorare ininterrottamente grazia al collegamento alla rete elettrica. Per la presenza del cavo elettrico questo tipo di soffiatore è indicato per la pulizia di giardini di piccola e media dimensione: il filo elettrico può incastrarsi tra gli alberi del giardino e per questo possono risultare poco pratici. Il suo motore è abbastanza silenzioso per cui si ha la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, assicura una continuità di lavoro in quanto non si scarica. Per piccole e piccolissime superfici, i soffiatori elettrici senza filo, azionati da batterie al litio, sono ideali per la loro leggerezza e maneggevolezza. La loro autonomia, però, difficilmente supera l’ora e il getto d’aria è poco potente. Il soffiatore elettrico, a parità di caratteristiche, costa meno di quello a scoppio. Si può dire quindi che esso è perfetto per un utilizzo hobbistico e meno adatto per lavori intensivi e professionali.

Soffiatori per foglie portatili o a spalla

I soffiatori più leggeri si impugnano e una parte del peso è sostenuto dalla spalla grazie a una cinghia. I soffiatori più pesanti si portano sulla schiena grazie a un’imbracatura, più o meno imbottita per un utilizzo più confortevole. In commercio si possono trovare anche dei soffiatori dotati di rotelle fissate all’estremità del tubo. Gli aspiratori soffiatori più potenti possono essere montati su ruote semoventi.