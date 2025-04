Tanto shopping e attività per il tempo libero. Ma in occasione della Giornata Mondiale della Terra, nei quattro Designer Outlet italiani McArthurGlen è l’ambiente il vero protagonista.

La sua tutela, un particolare, un valore cardine della strategia di sostenibilità del Gruppo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e la piattaforma aziendale Evolve. Per questa edizione dell’Earth Day 2025 in programma iniziative e laboratori dedicati a bambini e ragazzi. In particolare, le attività si svolgeranno nelle giornate di 19 e 21 aprile a Castel Romano, del 21 e 22 aprile a La Reggia, del 19 e 21 aprile a Noventa di Piave e il 21 aprile a Serravalle.

Per rafforzare il suo impegno, a tutela della biodiversità McArthurGlen presenta anche l’iniziativa Integrated Biodiversity Assessment. Avviata nel 2025 nell’ambito della piattaforma di sostenibilità Evolve, attraverso strumenti riconosciuti a livello globale, come l’Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) e il WWF Risk Filter, il Gruppo ha analizzato i rischi legati alla biodiversità nelle proprie strutture, individuando la vicinanza ad aree protette e la presenza di specie a rischio.

Sulla base di questi dati, ogni Designer Outlet svilupperà specifiche azioni e progetti per tutelare la biodiversità locale, come la creazione di spazi verdi e corridoi ecologici, interventi di ripristino degli habitat naturali e collaborazioni con associazioni per la salvaguardia di flora e fauna.

Un esempio virtuoso di questo approccio collaborativo e responsabile è l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, inaugurata un anno fa dal Gruppo. Grazie a questo progetto, 11 ettari di area verde sono stati riqualificati e trasformati in una preziosa area protetta a disposizione dei cittadini e delle famiglie. Qui, immersi nella vegetazione mediterranea, è ora possibile percorrere sentieri di trekking nel pieno rispetto della natura. McArthurGlen continua ad investire nel progetto dell’Oasi in partnership con il WWF, inaugurando una nuova area di visita ed una di gioco ampliata per i più piccoli, che potranno anche scoprire quattro dinosauri a grandezza naturale.

Progetti come questo, non solo rafforzano la gestione responsabile degli asset aziendali, ma contribuiscono anche a generare valore per il territorio e le comunità in cui il McArthurGlen opera. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di McArthurGlen verso l’obiettivo Net Zero 2040, con azioni concrete che stanno già portando risultati significativi. In Italia, ad esempio, è già stata raggiunta una riduzione del 10% delle emissioni nei centri rispetto al 2023, grazie a progetti di monitoraggio dei consumi e all’implementazione del Building Management System (BMS) nei Designer Outlet di Castel Romano e Serravalle, per migliorare l’efficienza energetica.

Per rafforzare ulteriormente il messaggio di Earth Day 2025, McArthurGlen ha collaborato con l’artista La Dupont alla creazione dell’illustrazione “Il nostro pianeta, la nostra casa”. Un’opera che invita a superare la visione antropocentrica e a riconoscere il valore di ogni essere vivente nell’equilibrio naturale. Un monito visivo e poetico per ricordarci che prendersi cura della Terra non è un’opzione, ma un dovere. Il disegno verrà utilizzato a supporto di tutto materiale di comunicazione (online e offline) e per realizzare gadget che verranno consegnati durante le giornate di attivazione.

Curiosità sui quattro centri McArthurGlen in Italia

I centri sono dotati di oltre 80 punti di ricarica tra colonnine per auto elettriche e colonnine fast, ed in risposta alla crescente domanda, è previsto un ampliamento dell’offerta.

Il sistema BMS permette ai Centri di gestire automaticamente l’accensione e lo spegnimento delle luci, il monitoraggio dei consumi idrici ed elettrici, riducendo gli sprechi e monitorando eventuali anomalie.

In tutti i centri sono presenti sistemi di riciclo dell’acqua piovana utilizzata per l’irrigazione. In particolare, a Serravalle, verrà aggiunta una seconda vasca di accumulo per la raccolta dell’acqua piovana, collegata direttamente a un gruppo bagno utilizzato dai nostri ospiti. Inoltre, sarà installato un sistema di recupero delle acque grigie proveniente dai lavandini, che, tramite depurazione, supporterà l’impianto di irrigazione, contribuendo così a una significativa riduzione dei consumi idrici.

I centri effettuano valutazioni dei fornitori riguardo il rispetto dell’ambiente, svolgendo audit periodici su diversi temi operativi e di sicurezza rilevanti per la normativa di riferimento e per il Centro.