Fertilizzante per le piante e controllo dei parassiti

Le bucce di banana sono ricche di potassio e fosforo, ottimi per la crescita delle piante. Aggiungi le bucce di banana al tuo cumulo di compost per arricchire il terreno o immergile in acqua per alcuni giorni per creare un fertilizzante liquido ricco di nutrienti. O ancora, seppellire le bucce di banana nel giardino può aiutare a scoraggiare gli afidi e altri parassiti.

Lucidante naturale

L’interno di una buccia di banana può essere usato per lucidare posate, scarpe in pelle e persino le foglie delle piante da appartamento. Strofinalo sull’oggetto e poi pulisci con un panno morbido. Allo stesso modo puoi utilizzarle per lucidare superfici in legno.

Detergente per il viso e sbiancamento denti

Le bucce di banana possono aiutare a detergere la pelle del viso, idratare e ridurre l’acne. Strofina l’interno di una buccia di banana sulla pelle, lascia agire per qualche minuto e poi risciacqua con acqua tiepida. La buccia può essere usata anche per sbiancare i denti naturalmente e rimuovere macchie superficiali. Strofina l’interno di una buccia di banana sui denti per un paio di minuti al giorno e vedrai i risultati.