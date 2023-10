Vacanze in autunno: città, capitali e luoghi dove andare

Ottobre e novembre, i due mesi centrali dell'autunno, sono uno dei momenti ideali per concedersi una vacanza, complici i ponti e un meteo ancora gradevole

In autunno le temperature sono ancora miti, perfette per concedersi una pausa: che sia un weekend o una vacanza più lunga grazie al ponte del Primo Novembre, l’autunno è la stagione ideale per organizzare un viaggio in Italia o in Europa, ma anche nel resto del mondo, per poter godere dei colori spettacolari che questa stagione offre.

Dove andare in autunno 2023

I mesi di ottobre e novembre offrono più di un’occasione per regalarsi una vacanza d’autunno. Le temperature non sono ancora troppo fredde dopo l’equinozio autunnale e, sebbene la natura stia entrando nella sua fase di riposo, non mancano paesaggi e spettacoli naturali affascinanti.

Non è necessario andare lontano, anche se il fascino di un viaggio che ci porti dall’altra parte del mondo è grande, perché in Italia e in Europa ci sono tantissime destinazioni interessanti per l’autunno 2023. Per questa ragione abbiamo pensato di spaziare e di proporti sia destinazioni lontanissime, che mete ben più vicine!

Vacanze d’Autunno per vedere il foliage

Uno degli spettacoli più belli dell’autunno è senza alcun dubbio il foliage, cioè osservare le foglie degli alberi che da verdi diventano gialle, rosse, marroni cambiando completamente volto al paesaggio. Tanto più sono variegati i colori, quanto più la vista è assolutamente mozzafiato. Non è detto che il luogo migliore per apprezzare il foliage sia necessariamente un parco, ma anche in città si possono trovare splendidi punti di osservazione! Ecco alcune mete imperdibili.

Foliage in Italia: Trentino

Destinazione Val di Non. In questa valle è possibile ammirare uno dei foliage più spettacolari in Italia, complice la diversità di alberi che la popolano. Ricca di meli e di vigneti, la Val di Non ci offre un paesaggio variegato che viene esaltato proprio dalle bellissime sfumature di colore del foliage autunnale.

Foliage in Europa: Finlandia

La Finlandia è una terra di boschi e foreste e proprio per questa ragione la stagione autunnale è particolarmente bella da quelle parti. In Finlandia l’autunno si chiama Ruka ed è una vera e propria festa di colori.

Foliage in Asia: Giappone

Partecipa anche tu al Momijigari, la cosiddetta “caccia all’acero” in Giappone, che proprio nei mesi autunnali scuote le strade e le campagne. Parente autunnale del più famoso Hanami, cioè l’arte di osservare la fioritura dei ciliegi a primavera, il Momijigari può regalare emozioni simili proprio attraverso la contemplazione delle colorate foglie d’acero.

Foliage in America: New York

Una delle mete più affascinanti per vedere il foliage sono gli Stati Uniti. Non è necessario recarsi in uno dei grandi parchi, basta arrivare a New York e regalarsi una meravigliosa passeggiata per Central Park, il cuore verde (ma in autunno anche rosso, giallo, arancio e marrone) della Grande Mela!

Mete per weekend all’insegna della vendemmia

Se il tuo sogno è vivere una vita nel verde, ma ancora non ci sono le condizioni per lasciare la tua casa in città e trasferirti in qualche grazioso paese o in aperta campagna, fai per lo meno le prove generali partecipando alla vendemmia autunnale. Sono ormai moltissimi gli agriturismi e le aziende agricole che nei loro pacchetti vacanza aggiungono la possibilità di prendere parte alla vendemmia e scoprire il fascino di una tradizione che va avanti da secoli.

La vendemmia si fa in moltissime regioni italiane, del resto il Bel Paese è famoso anche per la qualità dei suoi vini, ma fra le mete top possiamo certamente segnalare: Piemonte, Veneto e Toscana, tre gioielli tutti da scoprire staccando grappolo dopo grappolo. Sicuramente anche nella tua zona c’è questa possibilità e può essere divertente se stai cercando qualcosa da fare nel weekend.

Città e capitali europee da visitare in Autunno

Se temi un meteo avverso, la scelta migliore è senza dubbio quella di trascorrere qualche giorno in città, in Italia o in Europa. Dove andare in autunno, quali città italiane o capitali europee vale la pena visitare? Questi sono i nostri suggerimenti, speriamo li troverai utili al momento della prenotazione.

Città in Italia: Matera

Perché Matera? Anzitutto perché è una città meravigliosa e non abbastanza conosciuta e in seconda battuta perché nell’autunno 2019 è stata la Capitale Europea della Cultura. Grazie a questo riconoscimento, la Città dei sassi ha sviluppato molto la sua offerta culturale e ricettiva, diventando una meta imperdibile in Italia.

Capitali Europee: Vienna e Stoccolma

Due meravigliose città che offrono tantissimo dal punto di vista culturale e non solo. Vienna è prima nella classifica delle capitali europee in cui si vive meglio e in effetti la cosa, una volta che si è lì, non stupisce: si può andare in bici ovunque, la rete dei mezzi pubblici è capillare e i musei e i parchi da visitare sono uno più bello dell’altro.

Stoccolma è un piccolo gioiello steso sull’acqua, ideale per chi anche in autunno cerca le atmosfere magiche che assomigliano quasi a quelle natalizie.

Viaggi a tema Halloween

Halloween è uno dei grandi appuntamenti dell’autunno 2023 (e non solo!) e se sei patita di questa festa a base di streghe, travestimenti e zucca, puoi prendere in considerazione l’idea di recarti in una delle città in cui è più sentita. In questo caso, se resti in Europa e non vuoi volare oltreoceano, la destinazione non può essere che una: l’Irlanda.

Proprio gli immigrati irlandesi hanno infatti portato Halloween negli Stati Uniti, pensate che inizialmente al posto della zucca, l’ortaggio simbolo del 31 ottobre era una patata! Che si tratti di Dublino o della romantica Galway non puoi comunque sbagliare!

Il primo novembre 2023 è mercoledì e pertanto c’è la possibilità di godersi un bel ponte lungo e di fare un piccolo viaggio. Puoi scegliere come destinazione una meta che risenta dell’influsso di Halloween, come ad esempio la Scozia, ma puoi anche scegliere una città che non è necessariamente legata alla ritualità del 31 ottobre.

Restando in Italia puoi visitare una regione che anche in autunno ha ancora un po’ di sole da regalare, come ad esempio la Sicilia, oppure avventurarti per le splendide cittadine Toscane, da Lucca a Siena. Non rinunciare a un bel giro a Bologna prima che la neve cominci a cadere!

Vacanze in autunno con bambini

Per chi vuole organizzare un viaggio in famiglia, le mete non mancano di certo. La natura, in questa stagione, regala paesaggi e colori mozzafiato. Per questo motivo, una vacanza in campagna, sulle colline o in montagna è la soluzione ideale. La Toscana, per esempio, è una regione che ha molto da offrire e dove si possono coniugare natura e città d’arte.

In Umbria, invece, grazie all’iniziativa ‘Frantoi aperti’, è possibile partecipare con i bambini alla raccolta delle olive: un momento unico e altamente educativo. La Valtellina, in Lombardia, coniuga trekking, ottima cucina e un viaggio nella storia all’interno del Parco delle incisioni rupestri di Grosio. Infine, i parchi divertimento: i due principali in Italia, Gardaland e Mirabilandia, in occasione di Halloween organizzano eventi mostruosamente divertenti per i più piccoli!