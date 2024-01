Viaggi da fare nel 2024: le mete imperdibili per il New York Times

C ome tradizione, il New York Times ha pubblicato la lista dei viaggi da fare durante quest'anno. Ecco i “52 posti dove andare nel 2024" secondo la prestigiosa testata

Viaggi in luoghi esotici, città da riscoprire, itinerari originali e poco battuti: se stai per scegliere il tuo prossimo viaggio ti puoi ispirare alla lista delle destinazioni top per il 2024 stilata come ogni anno dal New York Times: 52 mete suggestive in giro per il mondo, con una sola indicazione per l’Italia.

Il “Sentiero della Totalità” per vedere l’eclissi

In cima alla lista dei viaggi super consigliati per quest’anno c’è il “Sentiero della Totalità”, un percorso di ben 16mila km da cui osservare al meglio, il prossimo 8 aprile, l’eclissi solare totale che attraverserà il Nord America.

I Giochi Olimpici a Parigi

Seconda posizione per l’inossidabile Parigi, che quest’estate ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Yamaguchi, il fascino del Giappone autentico

Terza piazza la città giapponese di Yamaguchi, con i suoi templi, l’atmosfera rilassata e gli splendidi giardini.

Viaggi da sogno e mete tornate al turismo

Fra i viaggi indicati dal New York Times non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si va dal mondo sottomarino di Hurghada (Egitto) al Salar de Uyuni (Bolivia) la più grande distesa salata del mondo, da Maui, la seconda isola più grande delle Hawaii che ha riaperto al turismo dopo i devastanti incendi di quest’estate. Nella lista figura anche il Kenya, che quest’anno abolirà l’obbligo del visto per tutti i visitatori internazionali, con il suo Parco Nazionale Tsavo al 31 ° posto. A chiudere la lista, Flamingo, la sede più meridionale del Parco nazionale delle Everglades della Florida finalmente riaperto dopo essere stato distrutto da due uragani.

Soltanto Massa Carrara per l’Italia

Soltanto una presenza italiana, Massa Carrara: la città toscana si è piazzata al 17esimo posto per le sue cave di marmo e come ampliamento museale degli Uffizi di Firenze.

Viaggi per il 2024: l’elenco del New York Times

Il Sentiero della Totalità, Nord America Parigi , Francia Yamaguchi, Giappone Nuova Zelanda in treno Maui, Hawaii Baaj Nwaavja I’tah Kukveni, Arizona Singapore O’Higgins, Cile Ladkah, India Ginevra, Svizzera Dominica, Caraibi Manchester , Regno Unito Crateri della Luna, Idaho Baltimora , Maryland Salar de Uyni, Bolivia Negombo, Sri Lanka Massa-Carrara, Italia Bannau Brycheiniog, Galles Marocco Valencia , Spagna Kansas City, Missouri Antananarivo, Madagascar Penisola dello Yucatan, Messico Lago Toba, Indonesia Almaty, Kazakistan Quito, Ecuador Arcipelago Mingan, Québec Montgomery, Alabama Tasmania, Australia Waterford, Irlanda Parco Nazionale Tsavo, Kenia Brasilia, Brasile El Salvador Koh Her, Cambogia Vestmannaeyjar, Islanda Montevideo, Uruguay Mustang, Nepal Vienna, Austria Brisbane, Australia Pasadena, California Hurghada, Egitto Boundary Waters, Minnesota Salonicco, Grecia Normandia, Francia Grenada, Caraibi Il Cammino della Costa Rica Alpi albanesi White Horse, Yukon Choquequirao, Perù Dresda, Germania Riserva della Biosfera delle farfalle monarca, Messico Flamingo, Florida