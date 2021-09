V uoi sapere tutto sul tuo amico a quattro zampe? Ecco i luoghi comuni più diffusi sui cani che vogliamo subito sfatare.

Sono i migliori amici degli umani, eppure i luoghi comuni sui cani sono ancora molto diffusi. Nonostante, infatti, i cani siano da sempre compagni dell’uomo, le convinzioni errate su di loro rimangono radicate nella cultura generale.

Certo, non tutti sono veterinari o cinofili, ma alcuni luoghi comuni sono alla portata di tutti. Se se vuoi conoscere tutto del tuo migliore amico a quattro zampe, potrebbe esserti utile sapere quali sono i luoghi comuni sui cani più diffusi e perché sono convinzioni false.

Un anno di un cane corrisponde a 7 anni umani

Tra i luoghi comuni sui cani più diffusi e che certo avrai sentito almeno una volta nella vita, c’è proprio questa affermazione. È falsa, poiché l’equivalenza secondo cui «un anno del cane corrisponde a sette anni umani» non tiene conto del fatto che il conteggio degli anni canini dipende molto dalla razza e soprattutto dalla taglia. Per fare un esempio, i cani di taglia grande (o gigante) crescono e invecchiano prima rispetto a quelli di taglia media e piccola.

In generale, un cane di un anno di età può avere dai 12 ai 15 anni umani a seconda della taglia, mentre un cane di 2 anni può averne dai 20 ai 24. Questo succede perché, nella vita di un cane, l’età si stabilizza dopo il secondo anno. In generale comunque, dal secondo anno, alla sua età, vanno aggiunti circa quattro anni ogni volta che il tuo cane “spegne le candeline”.

Se il cane distrugge la casa in tua assenza è per farti un dispetto

Per attirare la tua attenzione e farti pesare la tua assenza, il cane ti distrugge casa. Questo è un altro dei più comuni luoghi comuni sui cani che è assolutamente falso! Per la precisione, non si intende un cucciolo che ti mangia le scarpe (e tutto ciò che trova in giro), ma di danni a mobili e simili. Praticamente, il tuo cane sarebbe un vandalo dispettoso. Niente di più falso, anche perché è una vera contraddizione della natura dei cani. Sono gli animali più socievoli tra quelli domestici e non farebbero mai qualcosa apposta per fare un dispetto alla sua mamma o sorella umana.

Se il cane “distrugge” casa, potrebbe significare che è stressato. In certi casi il cane potrebbe soffrire la solitudine e, se è particolarmente sensibile, potrebbe arrivare a cercare di sfogare il malessere sugli oggetti che trova “a portata di zampa”. Se succede con frequenza, non disperarti e non ti arrabbiare con il tuo cane. Piuttosto, rivolgiti a un educatore cinofilo che possa capire la situazione e aiutare il tuo cane nella gestione dello stress.

I cani si curano le ferite da soli, leccandosi

Questa convinzione è uno dei luoghi comuni sui cani non solo falsa, ma anche pericolosa per la salute del tuo amico a quattro zampe. Come probabilmente sai molto bene, i cani sono abituati per natura a annusare e leccare tutto quello che gli capita davanti al muso. Per di più, capita che si lecchino i genitali. Pensa quindi a quanti batteri può avere il tuo cane, che per quanto pulito, non si lava certo i denti né si sciacqua la bocca con un colluttorio disinfettante ogni volta che lecca qualcosa.

Ecco perché è pericoloso che i cani si lecchino le ferite: rischiano invece di infettarle con i microbi presenti sulla lingua. Questo potrebbe causare infiammazioni ancora più gravi e, perfino, la sepsi. Se ti accorgi che il tuo cane si lecca una ferita, è meglio che tu gli faccia indossare il collare. Lui non apprezzerà moltissimo il look elisabettiano, ma tu potrai stare tranquilla che non peggiori la ferita, finché non sarà completamente guarita.

Da qui deriva anche un’altra verità, che potrebbe non piacerti. Farsi baciare (leccare) sulla bocca dal nostro cane, purtroppo, non è un’abitudine sana. Per lo stesso motivo per cui è meglio che un cane non si lecchi la ferita, cioè a causa dei batteri che ha in bocca. Potrebbe trasmetterti delle infezioni senza volerlo, per cui meglio modificare le vostre abitudini di coccole.

I cani con il naso umido sono malati

Anche in questo caso, diffida da questi veterinari improvvisati, perché si tratta solo di un altro tra i luoghi comuni sui cani che sono assolutamente falsi. Se i cani hanno il naso umido (cioè sempre), è perché loro stessi lo leccano proprio per inumidirselo.

Lo fanno per due ragioni molto precise. In primo luogo, l’umidità del tartufo (così viene chiamato il naso dei cani) lo aiuta a sentire meglio gli odori, favorendo il riconoscimento olfattivo, utile anche per la gestione dello spazio e per permettere al tuo cane di distinguere le sostanze buone da quelle nocive. In secondo luogo, il naso (tartufo) umido in un cane serve a mantenere la giusta temperatura. I cani infatti non hanno un sistema di sudorazione efficace come quello umano, così ricorrono alla termoregolazione (cioè il controllo della temperatura corporea) proprio attraverso l’umidità del muso.

I cani sanno da soli quali cibi gli fanno bene o male

Di tutte le qualità del tuo cane, la competenza nutrizionale non è tra queste. Pensare che i cani siano in grado di comprendere quali alimenti vadano bene (o male) per loro è un altro tra i luoghi comuni da sfatare. I cani sono infatti curiosoni (amano sperimentare e assaggiare) e anche dei gran golosi, ma per la loro salute, è meglio non fidarsi del loro palato. Scegli sempre, per il tuo cane, alimenti di qualità e che siano consigliati dal tuo veterinario di fiducia.