F arne a meno? Impossibile. La borsa a tracolla ci piace proprio per la sua spiccata versatilità: possiamo portarla (anche) a spalla, e cambia il risultato finale in base alla giacca con cui la abbiniamo. Vedere per credere questi 5 look che aspettano solo di essere provati

Abbiamo passato in rassegna i look più belli dello street style internazionale e, sì, abbiamo selezionato queste 5 (validissime) proposte per guidarvi nello styling della borsa a tracolla. Siamo sicure che nel vostro guardaroba ce ne sia già almeno una, e non resta da fare altro che ridarle un po' di brio con idee nuove, fresche e a prova di coolness. Cominciamo?

La borsa a tracolla con il cappotto

È pratica, comoda, ma soprattutto dotata di un irresistibile fascino senza tempo: la borsa a tracolla è un vero must-have e lo street style a prova di tendenze moda primavera-estate 2023 ce lo ricorda. A cominciare proprio da questo look da copiare subito: indossiamo il nostro accessorio del cuore con un capospalla di colore arancione, perfetto per portare alla massima espressione una nuance vitaminica come questa.

Foto Launchmetrics.

Passione denim: giacca di jeans e borsa a tracolla

Sì, mille volte sì: indossarla con la giacca di jeans è sempre un'ottima idea. Confermata anche dalle tendenze denim primavera-estate 2023, la giacca in questione è ancora più cool in stile patchwork, motivo per cui la borsa a tracolla di forma rettangolare può andare a richiamare - per colore e geometria - uno degli inserti in denim. Il look non finisce qui. Per copiare (da manuale) questa proposta street style, lanciamoci anche nello styling del minidress nero con mocassini e parigine. Anche una volta tolta la giacca, il look con borsa a tracolla continua a funzionare perfettamente.

Foto Launchmetrics.

Borsa a tracolla e piumino, un connubio vincente

È Gabriella Karefa-Johnson a mostrarci come indossare la borsa a tracolla questa primavera 2023: la famosissima fashion editor statunitense ci esorta a sperimentare i contrasti di texture. In primis, scegliamo la borsa in tweed colorato (la sua è firmata Chanel: un vero sogno!), magari in una fantasia a scacchi e declinata in morbide tonlità pastello. Per avvicinarvi il più possibile al suo modello griffato Chanel, preferitela con catena metallica. Infine, contestualizzatela in uno styling che fa del piumino trapuntato il suo capospalla alleato!

Foto Launchmetrics.

Effetto colour clocking: come indossare la borsa a tracolla

Se ami i look che puntano tutto sull'abbinamento cromatico di uno o più colori insieme, sei proprio nel posto giusto. Il colour blocking è un'arte e, in quanto tale, va rispettata! Questo look street style perfetto per la moda primavera 2023 ci offre l'ispirazione giusta per riuscire nell'impresa di abbinare la borsa a tracolla nel modo più cool e sofisticato. Ovvero, cerchiamo di preferire l'accessorio protagonista in una tonalità magnetica (come il viola!) e in pelle effetto metallizzato. Abbiniamola poi a un tailleur in una delicata tonalità pastello, come il verde menta. Mocassini neri sigillano il look!

Foto Launchmetrics.

Per le più cool, la borsa a tracolla sotto la giacca bomber

No, alla coolness proprio non si resiste. Specialmente se è un elemento insito nel dna: potremmo mai frenare la voglia di darle sfogo? Via libera allora ai look più urban, che non rinunciano affatto alla praticità. Questa proposta street style ci chiama a provare l'effetto layering - ovvero, la stratificazione - al contrario: prima la borsa, poi la giacca bomber. Caratterizzante nel look è anche e soprattutto lo styling della tuta sportiva di colore beige, composta da felpa senza cappuccio e pantaloni joggers. Cosa rende il tutto ancora più cool fino all'ennesima potenza? Gli anfibi, perfetti finché primavera non finirà.