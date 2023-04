A caccia di ispirazioni per l'acconciatura del tuo matrimonio? Guarda la nostra raccolta, divisa per stile e lunghezza di capelli. Non resterai delusa!

Organizzare un matrimonio non è certo una passeggiata. Solo in fatto di look, è difficile dire se sia più complesso scegliere il trucco sposa o la pettinatura. Di certo, il web e i social offrono milioni di immagini di acconciature sposa, che potrebbero aiutarti ad avere le idee più chiare. E poi ci sono alcune variabili da considerare, come lo stile dell'abito da sposa, la lunghezza dei capelli e soprattutto la massa dei capelli (anche se extension risolvono molti problemi).

Un grande ruolo lo gioca il gusto personale: perché portare i capelli sciolti se il giorno delle nozze ti immagini con un'acconciatura raccolta? Ma ci vuole anche un po' di matura onestà. Viceversa: ti piacciono le acconciature morbide con i capelli lunghi? Chiediti se effettivamente la messa in piega su di te ha una lunga durata tale da reggere una prova così importante (e stressante).

Per arricchire di ispirazioni il tuo girovagare su Internet a caccia di foto di acconciature da sposa, ecco la nostra selezione per il 2023. Ce n'è per tutti i gusti: chignon bassi o alti, semplici o elaborati, acconciature semiraccolte con capelli lunghi o medi, trecce e code da principessa delle fiabe. Perché in questa materia, le immagini contano più delle parole!

Acconciature sposa semiraccolte

Le acconciature semiraccolte rappresentano le pettinature più amate per dire sì. Sarà perché evocano l'idea del romanticismo, sarà perché sono realizzate né con capelli legati né totalmente raccolti, appunto, fatto sta che ogni anno riscuotono un grande successo. Unico neo? Avere tanta massa di capelli, a cui però si può ovviare con qualche extension qui e là. Ce ne sono anche di provvisorie. E, tranquilla, non rovinano i capelli.

Acconciature sposa capelli sciolti

Se cerchi acconciature da sposa semplici perché non provare con i capelli sciolti? Certo, devono essere sani e curati, il che purtroppo rappresenta una discriminante, altrimenti il rischio che rovinino il look nel suo complesso è dietro l'angolo.

Acconciature sposa raccolte

Per la sposa dal look classico niente di meglio di un'acconciatura raccolta, magari opulenta e un po' sontuosa. Ecco fioccare nodi, intrecci, ghirigori di capelli. Con i giochi di colore, queste acconciature diventano ancora più interessanti.

Chignon composti

Bassi o alti, gli chignon composti sono quelli che lasciano il viso completamente scoperto. Ideali per la sposa che non teme sguardi indiscreti, del resto quel giorno dal fotografo ai parenti gli occhi saranno tutti puntati su di lei!

Chignon morbidi

Delicati e discreti, gli chignon morbidi sono indicati per chi ha un abito da sposa semplice, ma anche per chi ha capelli voluminosi. I capelli troppo sottili rischierebbero di scappare troppo via dalle forcine...

Acconciature sposa con trecce

Con le trecce siamo nel campo del romanticismo puro. Puoi scegliere tra la maxi treccia, magari da portare a lato, e le acconciature più elaborate. Queste ultime offrono poi diverse opzioni tra versioni raccolte e versioni semiraccolte.

Le maxi code da sposa

Da qualche anno si è affacciato il trend delle code giganti, più o meno elaborate, che donano grande eleganza alla sposa. Possono essere arricchite da accessori o da fiori. L'effetto è sempre molto romantico.

Gli accessori per i capelli da sposa

Cerchietti, coroncine, fermagli gioiello, fasce fiorate: la creatività degli accessori per capelli da sposa è immensa. Una bella scelta per arricchire un'acconciatura che ti sembra troppo semplice o per dare ancora più voluttuosità a una pettinatura già ricca in partenza.

Acconciature sposa capelli corti

E se non hai voglia o tempo di farti i crescere i capelli per il giorno delle nozze, niente paura: la creatività non si ferma nemmeno in questo caso. Via libera a onde piatte, hair styling disciplinati e l'immancabile accessorio per arricchire il tutto.