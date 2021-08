S iete in procinto di organizzare un addio al nubilato in spiaggia e volete qualche idea originale e divertente? Niente paura, con questi spunti voi e soprattutto la sposa sarete più che soddisfatte del risultato

Scegliere un addio al nubilato in spiaggia, diciamolo, è davvero un'ottima mossa. Passare una giornata (e/o una serata) in riva al mare è davvero suggestivo e rilassante e la sposa non potrà che esserne assolutamente felice.

È vero però che la location non è tutto. Per rendere indimenticabile una giornata così speciale, che anticipa i festeggiamenti del matrimonio e che riunisce le amiche più care in un'ultima avventura da single ci vuole qualche idea originale.

Di seguito ve ne elenchiamo qualcuna in grado di dare un tocco di brio, eleganza o anche di follia a questo momento: potete metterne in pratica una o combinarle. A voi la scelta.

Pic nic super chic

Lasciate da parte i "classici" pic nic e fate spazio alla versione più chic del pranzo all'aperto. Per organizzarlo ci vogliono una serie di cose: innanzitutto assicurarsi di avere a disposizione una spiaggia libera, possibilmente non troppo frequentata.

Poi, un piccolo gazebo bianco, di quelli semplici da montare, un paio di fili di luci a stringa a batteria, un tavolino da giardino e diversi teli mare. Con queste componenti (e un po' di pazienza e olio di gomito) potrete allestire un angolo tutto vostro dove passare la giornata.

Sul tavolino si possono collocare delle pietanze già pronte, preparate a casa, o acquistate nei posti preferiti dalla sposa. Per consumare il tutto basterà posizionare dei teli sulla sabbia e godersi la giornata.

Sì a qualche bottiglia di prosecco e un po' di musica, ma occhio a smontare tutto con cura e a buttare ogni residuo, lasciando la spiaggia così come l'avete trovata.

Sfide personalizzate

Un addio al nubilato in spiaggia può diventare la perfetta cornice per organizzare delle gare, delle piccole sfide dove la sposa deve sempre e comunque restare la protagonista.

Ricordatevi che le sfide devono prevedere un premio, che può essere un completo intimo per la prima notte di nozze, un percorso benessere di coppia per i futuri sposi o, ancora, un buono per un'esperienza che volevano fare insieme.

Tutto sta anche al carattere della bride to be, ma ecco qualche spunto carino per delle sfide niente male:

Gare sportive : la sposa adora andare in palestra, pratica sport e adora mettersi in gioco? Perfetto! Si può organizzare una mini olimpiade in spiaggia (meteo permettendo) in cui dovrà nuotare, saltare e correre;

: la sposa adora andare in palestra, pratica sport e adora mettersi in gioco? Perfetto! Si può organizzare una mini olimpiade in spiaggia (meteo permettendo) in cui dovrà nuotare, saltare e correre; Sfide di socialità : avete a che fare con una sposa che ama mettersi in gioco? Allora via libera alla fantasia! Si possono organizzare delle gare per farle collezionare più interazioni sociali, come cantare una canzone a una coppia in spiaggia, farsi dare dei consigli per la prima notte di nozze dal bagnino o coinvolgere i bagnanti in un ballo di gruppo;

: avete a che fare con una sposa che ama mettersi in gioco? Allora via libera alla fantasia! Si possono organizzare delle gare per farle collezionare più interazioni sociali, come cantare una canzone a una coppia in spiaggia, farsi dare dei consigli per la prima notte di nozze dal bagnino o coinvolgere i bagnanti in un ballo di gruppo; Prove di leadership : la vostra sposa ha polso, è la leader naturale del vostro gruppo, vi guida e vi trascina in mille avventure? Mettetela alla prova facendovi bendare e chiedendo di posizionare degli oggetti che le fornirete in punti specifici della spiaggia. Dopodiché, fatevi guidare solo dalla sua voce per raggiungerli;

: la vostra sposa ha polso, è la leader naturale del vostro gruppo, vi guida e vi trascina in mille avventure? Mettetela alla prova facendovi bendare e chiedendo di posizionare degli oggetti che le fornirete in punti specifici della spiaggia. Dopodiché, fatevi guidare solo dalla sua voce per raggiungerli; Enigmi e indovinelli: sposa intellettualmente impegnata? Perfetto, allora per lei potrete organizzare enigmi e indovinelli. Per un'addio al nubilato in spiaggia la soluzione migliore è una bella caccia al tesoro: andrà in brodo di giuggiole!

Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta: pensate a com'è fatta la sposa e buttatevi!

Benessere e relax

Mai sottovalutare la potenza di un addio al nubilato in spiaggia condito da relax e benessere. Organizzarlo è davvero semplicissimo: basta scegliere una bella struttura che dà sulla spiaggia e che abbia una spa incorporata.

Ci si può dare appuntamento sin dal mattino, senza rivelare alla sposa dove ci si sta recando, per poi sorprenderla all'arrivo. Sono consigliati tutti i trattamenti del caso: massaggi thai, bagni di fango, percorsi benessere con esperienze sensoriali e chi più ne ha più ne metta.

La cosa migliore da fare è prenotare un pernottamento, in modo tale da godersi, nell'arco di 24 ore, sia la spiaggia che la spa che una buona cena, magari proprio a base di pesce.

Gita in barca

Va molto di moda e non è certo un caso: l'addio al nubilato in spiaggia diventa davvero interessante se comprende anche una gita in barca. Si può scegliere una località di mare, fare un piccolo brindisi in spiaggia e quattro chiacchiere e poi recarsi al molo da quale partire per continuare la festa facendo tuffi dove l'acqua è più blu.

Per chiudere la giornata si può organizzare una cena, magari sempre in spiaggia, scegliendo un locale ad hoc dove mangiare bene (e magari ballare).

Color party

Infine, per un addio al nubilato carico di brio, perché non valutare un color party? Occorrerà ovviamente avvisare la sposa, in modo tale che possa indossare degli abiti che si possono "rovinare".

Dopo un pranzo sulla spiaggia ci si può spostare in un angolo più isolato e usare i colori in polvere per dare vita a un turbinare di allegria e scattare delle foto super divertenti.