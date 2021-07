Con queste app motivazionali il tuo obiettivo è molto più vicino

E nergia, carica, motivazione, determinazione: è quello che ti manca se fissi sempre tanti obiettivi ma poi non riesci a raggiungerli. Alcune app ti possono aiutare, ecco quelle che fanno al tuo caso!

Il problema non è fissare l'obiettivo ma raggiungerlo. Serve costanza e determinazione, tanto impegno e forza di volontà. Il raggiungimento dei propri obiettivi non è per niente un compito facile: è una sfida da affrontare tutti i giorni, innanzitutto contro se stesse. Ti saranno di grande aiuto le app motivazionali grazie alle quali ti sembrerà di vedere il tuo obiettivo sempre più vicino.

Ti incoraggeranno giorno dopo giorno e ti sproneranno a fare sempre un passo avanti rispetto al traguardo precedente. Se hai bisogno di essere spinta in continuazione verso la meta per non cadere nel tunnel della demotivazione, il tuo smartphone è lo strumento che può aiutarti a realizzare ciò che ti prefiggi.

Qualunque sia il tuo obiettivo, se lo hai fissato è perché credi fermamente che possa migliorare la tua vita. E allora ecco alcune app motivazionali che ti aiuteranno a raggiungerlo!

Do It!

Do It! Ovvero: Fallo. L'app motivazionale da aprire ogni mattina; il tuo primo pensiero dopo il suono della sveglia o la prima cosa da consultare mentre fai colazione, ancora prima della posta elettronica e dei quotidiani online.

Do It ti invia una frase motivazionale al giorno per spingerti a riflettere sulla tua vita e a cambiarla; le parole di Do It ti incoraggeranno ad iniziare la nuova giornata al meglio e a tenere duro fino a sera senza mai perdere di vista i tuoi obiettivi.

Che si tratti di sfide sul piano personale o professionale, Do It ha frasi che si adattano ad ogni momento, da assimilare e ripetersi nei momenti di sconforto o da usare su Instagram a supporto di un contenuto motivazionale.

Daily Quote - Positive Quotes

Come la precedente, anche questa è una delle app motivazionali che tutti i giorni ti sottopone frasi appositamente scelte per aiutarti ad affrontare al meglio la giornata.

Daily Quote - Positive Quotes sceglie una frase al giorno da mostrarti e ti consente di salvare le tue preferite in modo da andarle a rileggere all'occorrenza. Direttamente da app, inoltre, puoi scrivere quelle che trovi altrove per averle sempre a portata di mano.

Fabulous

Fabulous è tra le app motivazionali che ti aiutano a gestire la tua routine quotidiana. Pianifica per te le attività da svolgere durante il giorno, in base alle tue indicazioni, e ti ricorda cosa fare ora per ora.

Ti supporta nelle azioni più semplici e ti aiuta a tenere traccia dei progressi; ti consente di inserire nuove abitudini nella pianificazione della tua daily routine.

Nata da un progetto della Duke University, una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, Fabulous ha già aiutato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo ad apportare piccoli cambiamenti per spingere la propria vita al livello successivo.

Eletta come miglior app motivazionale del 2018, non resta che provarla!

Todoist

L'app ti invita a liberare il tuo spazio mentale. Tra le migliori app motivazionali disponibili, Todoist fa il lavoro sporco al tuo posto e ti aiuta a svuotare la mente per ritrovare la quiete e la serenità necessarie alla concentrazione.

Il supporto di Todoist è quello di organizzare per te pratiche liste di cose da fare, in modo che tu possa rilassarti e gestire ogni attività con il minimo sforzo mentale.

Goalmap

Goalmap è una vera e propria app motivazionale che funziona come mappa dei tuoi obiettivi. Tiene traccia di tutto ciò che inserisci e puoi introdurre nell'applicazione ogni sorta di sfida quotidiana che intendi affrontare.

Andare in palestra, mangiare sano, bere di più, dormire meglio, svegliarsi prima e molto altro: ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi e ti sostiene come se fosse un vero coach motivazionale.

Goalmap ti incoraggia a stabilire i giusti obiettivi e a raggiungerli un passo alla volta sostenendoti nel momento in cui ti troverai a cambiare le tue abitudini misurando i piccoli progressi quotidiani.

Strides

Strides è tra le app motivazionali che ti spronano ad essere una persona organizzata, tenendo traccia dei passi che compi fino al raggiungimento della tua perfetta routine quotidiana, in base a parametri da te stabiliti.

Ti motiva tracciando in tempo reale i tuoi progressi ed organizzandoli in una serie di grafici e classifiche che ti ricorderanno l'importanza di realizzare i tuoi obiettivi mostrandoti quanto essi siano sempre più vicini.

Anche Strides è tra le app motivazionali completamente personalizzabili: sarai tu stessa a segnalare la meta da raggiungere e potrai tracciare tutto ciò che vuoi!

Se vuoi rinunciare ai dolci o seguire una dieta detox, mangiare frutta e verdura o camminare di più, basta inserire i tuoi buoni propositi nell'app per tenere sotto controllo costante i tuoi progressi in ogni campo.

La sezione più apprezzata dagli utenti che la utilizzano è il report dei progressi, aggiornato in modo preciso ed automatico.

Any.do

Any.do è l'app che fa per te se hai una vita davvero molto impegnativa. Usata da milioni di persone in tutto il mondo, è l'app motivazionale che ha vinto anche diversi premi ed è tra le migliori per organizzare la propria quotidianità.

Any.do, come suggerisce il nome, è una delle app che organizzano le tue "to do list", ovvero gli elenchi delle cose da fare durante il giorno. Le organizza per te e tiene traccia dei tuoi progressi, segnalandoti in che modo stai tenendo fede ai tuoi impegni.