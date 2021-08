V uoi crescere su Instagram, per ragioni lavorative o personali? Queste app per aumentare i tuoi follower ti aiutano ad avere più pubblico social.

Per esigenze lavorative o per diletto, potresti cercare app per aumentare i tuoi follower su Instagram. Questo social, infatti, è ormai un punto di riferimento importante per il marketing di aziende (grandi o piccole).

Potresti anche voler “crescere” su Instagram perché vuoi lanciare il tuo profilo personale per ragioni tue.

Ci sono tante applicazioni che possono fare al caso tuo, senza dover pagare per avere più pubblico sul social.

AiGrow.me

AiGrow è una delle migliori app per aumentare i tuoi follower, in particolare per crescere su Instagram dal punto di vista numerico. Si tratta di un sistema manageriale pensato proprio per questo social che, tramite l’utilizzo della sua intelligenza artificiale, ti consente di raggiungere un pubblico targhettizzato e aumentare così i tuoi follower.

L’applicazione Aigrow è disponibile sia per Android che per iOS. La sua principale funzionalità è il servizio di crescita: puoi impostare opzioni di targeting molto specifiche, in modo da consentire all’app AiGrow di iniziare ad interagire con i profili dei tuoi potenziali clienti e follower, garantendoti così un rapido aumento di follower.

Tra le altre funzionalità di quest’app, ci sono la programmazione dei contenuti (per ottenere il massimo engagement rate possibile in base agli algoritmi suggeriti dagli esperti di media marketing), link in bio (con la possibilità di connettere tutti tuoi social, blog e siti internet), Post & Reward (ovvero le attività delle persone che ripostano i tuoi contenuti vengono monitorate, in modo da poter inviare automaticamente un DM con un coupon o qualsiasi altro modo per aumentare l’engagement).

Spuri

Tra le app per aumentare i tuoi follower, una delle novità più recenti è Spuri, una nuova applicazione italiana che permette di fare delle analisi approfondite sul proprio profilo Instagram. È una delle poche completamente in italiano, perciò se sei poco pratica con l’inglese, potrebbe essere quella che fa per te. Adesso è disponibile sia per Android, sia per iOS.

Tra le sue funzioni, ci sono quelle che ti permettono di scoprire:

Chi smette di seguirti

Chi ti blocca

Quali utenti non hanno ricambiato il tuo follower

Quali sono i follower in comune

Quali sono gli utenti che ti seguono senza che tu li segua

Guardare le Storie in anonimo

Chi non interagisce con i tuoi post

Chi apprezza maggiormente i post

Fare azioni di Follow e Unfollow in massa (anche se è uno dei comportamenti rischiosi su Instagram).

Grazie a questi servizi di Spuri, puoi individuare chi interagisce di più e come (post, stories, etc) e iniziare un’interazione proficua per entrambe le parti. In questo modo, accresci la visibilità del tuo profilo. Puoi inoltre eliminare i Ghost Followers, ossia tutti quei followers che non interagiscono da tempo con i tuoi contenuti.

Inflact

Anche Inflact (che una volta si chiamava Instagramer) è un nome da consocere se cerchi app per aumentare i tuoi follower su Instagram.

Si tratta di una web app che può essere utilizzata su qualunque dispositivo (laptop, tablet o smartphone) senza il bisogno di effettuare alcun download.

Funziona come un bot, che ti permetterà di di ottenere in media un aumento di 2000 follower Instagram al mese.

È una delle migliori app per aumentare i tuoi follower su Instagram, perché offre un gran numero di funzioni innovative e sicure come il modulo promo (per promuovere e far crescere il tuo account), l’hashtag generator (per aiutarti a scegliere i migliori hashtag per ogni contenuto), il modulo direct (per automatizzare l’invio di DM ad altri utenti) ed il post planner (per pianificare la pubblicazione dei tuoi post su Instagram). Ti permette anche azioni di follow/unfollow, like automatici e visualizzazione massiva delle storie di altri utenti.

Iconosquare

Tra le app per aumentare i tuoi follower, Iconosquare è tra quelle più complete, soprattutto se cerchi una soluzione professionale. Si tratta infatti di una app di gestione del profilo Instagram che offre funzioni efficaci in ambito analytics, publishing e monitoring.

L’app Iconosquare è disponibile per Android, iOS e anche da web. È molto completa e la serie di strumenti analitici che offre, ti permette di avere informazioni dettagliate sull’engagement, sul momento migliore per postare e sugli hashtag più performanti da usare. Questo ti permette di adattare al meglio i contenuti, soddisfare le esigenze del tuo pubblico e, di conseguenza, di incrementare il numero di follower.

Inoltre, Iconosquare offre la possibilità di controllare i profili dei concorrenti per capire quali contenuti funzionano di più nel tuo settore, ma anche di monitorare tutte le menzioni ed i tag che vengono fatti al tuo brand sui social media.

Followers Track

Oltre alle app per aumentare i tuoi follower, una tecnica comune consiste nel seguire un elevato numero di utenti ed interagire con essi. Per rendere questa tecnica efficace, è però necessario utilizzare anche un’app di analisi come Followers Track.

Con questa applicazione, che è disponibile sia per Android che per iPhone, puoi ottenere preziose informazioni sui tuoi follower, in modo da poter creare connessioni ad hoc.

Per esempio, grazie alle funzioni dell’app, puoi sapere:

chi ha smesso di seguirti di recente;

chi sono i tuoi fan (utenti che ti seguono senza che tu li segua);

quali utenti segui senza essere ricambiato;

quali sono i tuoi follower attivi e quali quelli inattivi.